SD: Povišanje cen vrtcev ne sme pristati na plečih staršev

Zaradi dogovorov o povišanju plač v javnem sektorju in inflacijskih pritiskov so občine prisiljene v poviševanje cen. Člani Združenja mestnih občin Slovenije so to problematiko obravnavali in na vlado naslovili poziv, da bi se stroški povišanja plač, ki so nastali, pokrili iz državnega proračuna, saj se občine pri financiranju vrtcev soočajo z vedno višjimi stroški ogrevanja in prehrane, ki so posledica vsesplošne draginje. Dodatno finančno breme za občine predstavljajo tudi višji stroški dela, ki so posledica nedavno sprejetega dogovora o povišanju plač pomočnicam vzgojiteljic v vrtcih.

Ker vlada ni odgovorila na poziv ZMOS, da bi se stroški povišanja plač, ki so nastali po 1. januarju, pokrili iz državnega proračuna, so bile mestne občine prisiljene v napoved povišanja cen vrtcev, in sicer od 14 do 17 odstotkov. Po oceni združenja se bodo posledično položnice staršem in skrbnikom za plačilo vrtca povečale za povprečno devet do 12 odstotkov, saj je višina subvencije za vrtec, do katere je upravičena posamezna družina, odvisna od njenega skupnega družinskega prihodka.

"Situacija povzroča izrazite neenakosti med državljankami in državljani, saj imajo občine zelo različno sposobnost amortizacije inflacijskih pritiskov, cene vrtcev pa pogosto postanejo poligon za politični populizem na občinskih mestnih svetih," je izpostavila podpredsednica SD Mija Javornik. Povedala je, da stanje, ki lahko povzroči nepopravljivo škodo, vpliva na možnost staršev in lokalnih skupnosti, da pod enakimi pogoji vsem otrokom zagotovijo dostop do vrtčevske oskrbe, ki je ključna za socializacijo in uvedbo v pedagoški proces.

"Skrb za najpomembnejšo in hkrati najšibkejšo skupino mora biti opravljena celovito in enotno," je poudarila. Zato v SD predlagajo prenos financiranja predšolske vzgoje z lokalnih skupnosti na državno raven. "Investicija v otroke, njihove veščine in znanje je najboljša dolgoročna naložba za razvoj te države. Noben otrok ne sme ostati zadaj, nobena regija ne sme ostati zadaj," je ob tem poudarila.