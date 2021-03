SD poziva k amnestiji dijakov, ki so prejeli vabila na sodišče

Socialni demokrati so vlado pozvali k amnestiji dijakov, ki so v začetku februarja na protestih zahtevali vrnitev v šole, nato pa prejeli vabila na sodišče zaradi kršenja zakona o nalezljivih boleznih. V opozicijski stranki so prepričani, da "v suvereni in samostojni Republiki Sloveniji 30 let po razglasitvi njene državnosti dijakom pišejo kazni in vročajo sodni poziv, ker so se zbrali na trgih in zahtevali svojo pravico do izobraževanja in znanja".

Nekateri mladoletni mariborski dijaki, ki so v začetku februarja na protestih zahtevali vrnitev v šole, so prejeli vabila na sodišče zaradi kršenja zakona o nalezljivih boleznih. Dijaki iz iniciative Zahtevamo šolo so prepričani, da je šlo za ustrahovanje. Podobnega mnenja so tudi v SD, kjer so danes predsedniku vlade Janezu Janši ter podpredsednikoma Zdravku Počivalšku in Mateju Toninu poslali pismo, v katerem pozivajo k amnestiji dijakov.

"Verjamem, da lahko razumete, da ni in ne more biti prav, da se v suvereni in samostojni Republiki Sloveniji 30 let po razglasitvi njene državnosti dijakom pišejo kazni in vročajo sodni pozivi, ker so se zbrali na trgih in ulicah slovenskih mest, da bi zahtevali svojo pravico do izobraževanja in znanja. To preprosto ni pravično," je zapisala predsednica stranke Tanja Fajon.

icon-expand Protest mariborskih dijakov FOTO: 24ur.com

V stranki so prepričani, da je represija nad dijaki, ki želijo v šolo, napačen pristop. "Kazni in pozivi na sodišče so v nasprotju s temeljnimi vrednotami, na katerih temelji Ustava Republike Slovenije. Stiske dijakov so izjemne," je še poudarila. Premier Janez Janša je sicer danes v okviru poslanskih vprašanj na seji DZ pojasnil, da se zaradi novih različic koronavirusa, ki so bile odkrite tudi pri nas, poraja dvom, ali tvegane stike zmanjševati glede na predviden načrt ali ukrepe za krajši čas bolj zaostriti in zaustaviti javno življenje, kot se je to zgodilo v Veliki Britaniji in na Češkem. Kot je pojasnil, tu ne gre samo za strokovno, ampak tudi politično odločitev. Obenem pa je pojasnil, da iščejo možnosti za obiskovanje šole za tiste dijake, ki se še vedno šolajo na daljavo.