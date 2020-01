SD pričakuje kandidata za ministra, ki bo imel polno koalicijsko podporo

Židan je ponovno čestital ministrici Aleksandri Pivec za sobotno izvolitev na mesto predsednice koalicijske stranke DeSUS. Veselijo ga predvsem njeni poudarki, kot so medgeneracijsko sodelovanje, prizadevanje za izboljšanje položaja upokojencev ter stabilizacija zdravstvenega in upokojenskega sistema. "Vesel sem, ker bomo imeli partnerja, s katerim bomo očitno lahko delali hitreje skupaj," je dejal Židan.

Židan je v izjavi spregovoril tudi o nekaterih področjih, ki stranki SD po njegovih besedah trenutno predstavljajo največjo skrb, med temi pa izpostavil stanje v zdravstvu. Opozoril je, da se čakalne dobe ne zmanjšujejo, kot so obljubili državljanom in državljankam. Pričakujejo hitre in učinkovite korake naprej, prav tako pa pričakujejo, da bo do konca marca luč sveta ugledal zakon o dolgotrajni oskrbi. "Če ne bo, bomo SD končali pripravo naše lastne rešitve," je zagotovil.

Prvak SD je med drugim komentiral tudi sprejemanje zakona za ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. V SD bodo predlog podprli, po besedah Židana pa se bo pri tem izkazalo,"katere koalicijske partnerice podpisu koalicijske pogodbe sledijo in katere ne". Napovedal je še, da bo SD vložila tudi solidarnostno lestvico, "ker je prav, da tisti, ki imamo več, plačamo več, tisti pa, ki imajo manj, plačajo manj".

V SD pa pričakujejo tudi pomembne korake na področju okoljske in podnebne politike. "Tudi v Sloveniji se tako zrak kakor tudi zemlja in vode prehitro segrevajo. Samo samozavestna okoljska politika je pravi odgovor na trenutno stanje. Želimo, da smo na tem področju med prvimi, in tudi želimo, da uspešno koristimo nove strukturne sklade, ki so v Evropi v ta namen na voljo," je povedal.

Židan je ob tem zavrnil namige, da naj bi bila koalicija klinično mrtva in da aktualna manjšinska vlada ne more početi velikih stvari. Kot je dejal, pa pričakuje, da bodo s preostalimi partnericami delovali v korist države, saj si ne morejo več privoščiti prepirov v koaliciji. Podobno ambicioznost, kot jo po njegovih besedah kažejo ministri SD, Židan pričakuje tudi od ministrov ostalih strank koalicije.