SD prodaja vilo na Levstikovi, iz hiše meče svoj strankarski inštitut

Po odmevni aferi s sodno stavbo, ko so posle vodili prav njihovi kadri, se SD podaja – tokrat z lastno stavbo – vrača v nepremičninski biznis. Da ima mandat – da zažene postopke – in uredi vse potrebno za končno prodajo nekdanje centrale, nepremičnine na Levstikovi 15, nam je danes potrdil tudi novi generalni sekretar Matevž Frangež.

Socialni demokrati naj bi neuradno tudi že imeli cenitev. A bodo – ne preseneča – pričakovano naročili vsaj še eno ali dve cenitvi, kupca pa nato iskali na javni dražbi. Koliko bi za nepremičnino v središču Ljubljane lahko iztržili?

Glede na lokacijo in kvadraturo je bolj ali manj jasno, da si lahko obetajo milijonski izplen. Da bi pokrili dolgove, ki naj bi bili osnovni razlog za prodajo, pa takšno kupnino tudi potrebujejo. Stranka je namreč globoko v rdečih številkah, njihov dolg pa naj bi znašal nekaj manj kot dva milijona evrov.

"Hišo na Levstikovi smo najeli od Socialnih demokratov z namenom, da tam vzpostavimo hišo naprednih idej." Tako še pred dobrim tednom dni direktor strankarskega Inštituta 1. maj Jan Škoberne, danes pa že nekdanji najemnik in uporabnik nesojene vile oziroma hiše naprednih idej. Da bi SD ob strmoglavljenju javne podpore ob nedavnih aferah ovrgla očitke o domnevnem prikritem financiranju stranke, bo zdaj inštitutu najemnine, tudi za nazaj, vrnila.

"Najemnina je 13.500 evrov, ki vključuje tudi najemnine in adaptacije, ker seveda moramo prostor prilagoditi tako, da ga bo mogoče tržiti in iz naslova dela tržne dejavnosti, kavarne in oddaje prostora ter financirati brezplačne programe," pravi Škoberne. S sodelavkama očitno kmalu izseljeni direktor strankarskega inštituta pred kamere ni želel, je pa v pisnem odgovoru pojasnil, da bodo prilagodili večletni načrt dela, ob tem pa dodal, da obžaluje, da se je to zgodilo, saj da se je osebno zelo veselil, da bo hiša naprednih idej zaživela.

Vila, ki je pred desetletji pripadala judovski družini Moskovič, je bila pogosto predmet političnih obračunavanj. Za nekatere torej hiša naprednih idej, za mnoge še vedno vila Moskovič, za prvaka SDS Janeza Janšo je bila to, kot je vztrajno trdil in poudarjal, preprosto ukradena vila.

Da so ob osamosvojitvi vilo dobili zakonito, je v sodni bitki socialnim demokratom pritrdilo sodišče, ki je Janši, ki je, kot so utemeljili, vede in namerno širil neresnične in žaljive trditve, prisodilo 10 tisoč evrov visoko kazen. Ob tem pa se je moral Janša SD tudi javno opravičiti.