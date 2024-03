SD računa, da bo za svojo vilo iztržila 2,2 milijona evrov

Neto površina znaša 448,13 m2, zemljišče pa je veliko 976 m2. Za štiri etaže vile, ki se uporablja kot poslovni objekt in je bila zgrajena leta 1930, vse od leta 2021 pa v vili poteka adaptacija, prodajalec pričakuje 2,2 milijona evrov. Po izračunu to pomeni, da lastnik pričakuje za kvadratni meter stavbe slabih 5.000 evrov.

Kot so zapisali v oglasu, gre za moderno mestno vilo s svetlimi prostori in velikimi terasami v centru Ljubljane, z velikim vrtom in možnostjo dodatnih parkirišč ter z lepim razgledom. Lokacijo vile so označili za prestižno, torej blizu strogega centra, parka Tivoli, državnih inštitucij in uradov ter različnih ambasad.

Vila, ki je pred desetletji pripadala judovski družini Moskovič, je bila pogosto predmet političnih obračunavanj. Za nekatere torej hiša naprednih idej, za mnoge še vedno vila Moskovič, za prvaka SDS Janeza Janšo je bila to, kot je vztrajno trdil in poudarjal, preprosto ukradena vila. Da so ob osamosvojitvi vilo dobili zakonito, je v sodni bitki socialnim demokratom pritrdilo sodišče, ki je Janši, ki je, kot so utemeljili, vede in namerno širil neresnične in žaljive trditve, prisodilo 10 tisoč evrov visoko kazen. Ob tem pa se je moral Janša SD tudi javno opravičiti.