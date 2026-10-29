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Slovenija

SD: Rakovec pozna svoje pristojnosti. Levica: odstop obeh akterjev

Ljubljana, 29. 10. 2026 12.59 pred 1 uro 3 min branja 42

Avtor:
N.V.
Matjaž Rakovec

Ob sumu korupcije predsednika državnega zbora Zorana Stevanovića in domnevnih dogovorih s kranjskim županom Matjažem Rakovcem sta se odzvali tudi SD in Levica. V SD poudarjajo, da mora morebitna prodaja zemljišča potekati po predpisih, v Levici pa zahtevajo preiskavo in nepreklicni odstop obeh vpletenih.

Po razkritem sumu korupcije predsednika Državnega zbora Zorana Stevanovića, da naj bi funkcijo v državi izkoristil za urejanje donacije za nakup občinskega zemljišča in gradnjo nove pravoslavne cerkve v Kranju, so se odzvali tudi v stranki Socialni demokrati in v Levici. Občinsko zemljišče naj bi mu namreč obljubil kranjski župan Matjaž Rakovec, sicer eden izmed bolj vidnih članov SD-ja.

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"Matjaž Rakovec je župan, ki pozna svoje pristojnosti, razume pomen vključevanja občank in občanov v odločanje ter vlogo Mestnega sveta v postopkih. Pogovori o možnostih za umestitev pravoslavne cerkve v Kranju sami po sebi ne predstavljajo odločitve o prodaji zemljišča," so sporočili iz SD-ja.

Ob tem so poudarili, da je o morebitni prodaji treba odločati v predpisanih postopkih, ki vključujejo tudi odločanje Mestnega sveta, ustrezno cenitev ter izvedbo vseh zakonsko določenih rokov.

Opozorili so, da mora vsak kandidat za župana sam oceniti obljube ljudem in skupnostim, ki jih nagovarja, četudi so pričakovanja velikokrat zelo visoka.

"Socialni demokrati od vseh funkcionarjev pričakujemo, da delujejo skladno z zakonom, transparentno in v skladu z načeli integritete. To so standardi, ki morajo veljati za vse," so zaključili.

Matjaž Rakovec
Matjaž Rakovec
FOTO: Bobo

V Levici ostro: Še eden v seriji mafijskih prijemov

Levica je ostro nastopila proti domnevnemu sumu korupcije. "Medtem ko je podprl in agitiral za to, da na lokalnih volitvah tujci iz tretjih držav, med njimi tudi Srbi, Bosanci itn., ki pri nas delajo in živijo najmanj pet let, ne smejo več voliti, je neizmerno ponosen na to, da je ponucal svojo funkcijo za mafijska posla, da se lahko slini našim pravoslavnim državljanom iz bivše Juge," so zapisali v odzivu za javnost in dodali, da gre za "dva obraza istega Zorana Stevanovića".

Posnetek, ki smo ga pridobili v uredništvu, in na katerem se Stevanović hvali, kako je svojo visoko državno funkcijo vnovčil za to, da uredi gradnjo pravoslavne cerkve v Kranju, je še eden "v seriji mafijskih prijemov, ki jih zadnje čase gledamo že skoraj kot nanizanko s strani protagonistov Janševe koalicije in njihove "opozicijske" dekoracije, stranke Resnica", dodajajo.

Obregnili so se tudi ob župana Rakovca, saj kot pravijo navadni državljani leta čakajo na gradbena dovoljenja in stanovanja, na kranjski občini pa se za izbrance zadeve rešujejo "dok rečeš keks".

Preberi še Stevanović 'izkoristil funkcijo', da je dobil donatorja za gradnjo pravoslavne cerkve

Za sprevrženo označujejo dejstvo, da sta tako Rakovec kot Stevanović pripravljena žrtvovati zemljišče, predvideno za nujno širitev kranjskega pokopališča, medtem ko bo morala občina zaradi tega z davkoplačevalskim denarjem kupovati nova zasebna zemljišča.

"Javni prostor se dobesedno podarja finančnim botrom, ki prek podjetij, kot je KPL, že tako obvladujejo milijonske posle v državi."

Zato pozivajo NPU, policijo in KPK, da nemudoma sprožijo postopke in raziščejo očitno zlorabo položaja.

"Zahtevam nepreklicen odstop obeh vpletenih akterjev! Temu tajkunskemu klientelizmu in mafijskim praksam je treba stopiti na prste na sodiščih, preden nam dokončno izropajo državo," so zaključili Levica in Nataša Sukič.

Za komentar smo prosili še preostale stranke koalicije in opozicije, odgovore še čakamo.

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zoran stevanović korupcija kranj sd levica

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KOMENTARJI42

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Apolonia1
29. 10. 2026 14.31
Boste tudi župana "najlepšega "mesta tudi obsodili? Se mi je zdelo
Odgovori
+1
1 0
M_teoretik
29. 10. 2026 14.31
Stevanović je še ponosen na vse to!?
Odgovori
0 0
zrela hruška
29. 10. 2026 14.30
drži se stevo, janez... ti si naša sudbina?! 🤢🤮🤣
Odgovori
+1
1 0
JanezNovakJohn
29. 10. 2026 14.29
Rakovec ni dojel, da z to vladajočo kliko ne sme imeti nobenega opravka, vsaj dokler je predvolilni čas. Potem ... pa tudi ne, razen če je volilno telo toliko močno. Kar pa dvomim.
Odgovori
-1
0 1
Butasti modrec
29. 10. 2026 14.22
Največji problem te države je sistemska korupcija, ki uničuje samo podstat slovenskega naroda in slovenske države. Ko bomo počistili s sistemsko korupcijo in glavnimi akterji sistemske korupcije, bodo vse ostale težave minornega značaja. Glavni akterji sistemske korupcije so vseh političnih strank in političnih barv in strani. Akterji sistemske korupcije uničujejo samo podstat slovenskega naroda in slovenske države in so zato veleizdajalci slovenskega naroda in slovenske države.
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+1
2 1
Petur
29. 10. 2026 14.19
obema prepoved javnih funkcij ,doživljensko,posel prekiniti takoj..na slo zemlji se lahko zgradi katoliška cerkev,vendar naj jo vatikanska firma sama financira...
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-2
2 4
Andrej Marinšek
29. 10. 2026 14.17
Rako zaj...u si na polni črti....
Odgovori
+2
4 2
BBcc
29. 10. 2026 14.26
In stevija tudi.
Odgovori
-1
0 1
trdoživ
29. 10. 2026 14.16
Naj oba pobereta šila in kopita in adijo politika!
Odgovori
+3
6 3
goričan
29. 10. 2026 14.14
A Jankovića ste tudi pozvali k odstopu po vseh razkritjih v Tarči??
Odgovori
+4
5 1
BrezPitt
29. 10. 2026 14.16
Kako to na Tarči? Na tisti levnuharski tv. Nemogoče.
Odgovori
-3
2 5
BBcc
29. 10. 2026 14.18
Katero obvladuje sedaj desni Janša.
Odgovori
-1
3 4
kala 09
29. 10. 2026 14.10
Nisem pristaš levice,,,v tem primeru jih podpiram,,,gotova sta oba.
Odgovori
+0
5 5
BBcc
29. 10. 2026 14.10
Odstop obeh akterjev.
Odgovori
+2
6 4
Gaber81
29. 10. 2026 14.08
Noben ne bo odstopu,saj smo v Sloveniji, nismo v skandinaviji.
Odgovori
+2
6 4
BBcc
29. 10. 2026 14.10
Res je.
Odgovori
+1
4 3
ho?emVšolo
29. 10. 2026 14.08
Rakovec ima predolgo kilometrino in je postal lepljiv na denar!
Odgovori
+4
6 2
BroNo1
29. 10. 2026 14.08
Ali boste tudi objavili laži Nike Kovač in kdo jo šunta, da je tako nastrojena proti Sloveniji?? Vlada je danes demantirala vse njene laži in objavila neresnice.
Odgovori
+3
7 4
utrillo
29. 10. 2026 14.31
Vlada? Gotovo si mislil NORO24.
Odgovori
0 0
BrezPitt
29. 10. 2026 14.07
Zgleda lokalni politiki se prepletajo med sabo tako desni kot levi. Rakovec je sd, podpirajo ga tudi demokrati posla pa sklepa z resnico. Res super!
Odgovori
+0
3 3
mali.mato
29. 10. 2026 14.07
V SD in Levici imajo toliko masla na glavi, da so lahko samo tiho!
Odgovori
+4
9 5
BBcc
29. 10. 2026 14.10
V levici nimajo. V SDS in SD pa.
Odgovori
+0
3 3
goričan
29. 10. 2026 14.15
A tebi doma na tv-ju dela samo levi zvočnik al kako??
Odgovori
+3
4 1
BBcc
29. 10. 2026 14.19
Desni zvočnik.
Odgovori
-2
1 3
BrezPitt
29. 10. 2026 14.19
Povej kaj ima Levica? Za sd vemo od teš 6 naprej, naštej za levico eno stvar.
Odgovori
-3
0 3
BBcc
29. 10. 2026 14.22
Saj je ne ve.
Odgovori
-2
0 2
YouRangMyLord
29. 10. 2026 14.06
Ma na sliki se vidi, da se je kar lepo "zaokrogloličil".... Lepo, lagodno finančno brezksrbno življenje ima, ni dvoma.... Po Planini pa kažun, ki ga delajo malinovci, tudi to je rezultat njegovega dela.
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+2
2 0
kakorkoliže
29. 10. 2026 14.03
Baje bodo po novem preiskovali korupcijo. In potem svizec zavije čokolado,...
Odgovori
-1
2 3
Mučenik
29. 10. 2026 14.02
Kr vsi bi moral odstopt, a potem bo v sloveniji živel samo se par levicarjev in Planina v Kranju bo poseljena, ne ga sekat.....
Odgovori
+4
4 0
Luther
29. 10. 2026 14.02
Zanimivo, vam janšistom so vsi na ić šli močno na živce. Na živce vam gre multikulturnost in zdaj ploskate h temu, da se gradi pravoslavna cerkev. Zdaj pa ploskate koruptivnemu Stevanoviću, ki na glas pove, da je s korupcijo dosegel gradnjo pravoslavne cerkve.
Odgovori
-1
2 3
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