SD: Rakovec pozna svoje pristojnosti. Levica: odstop obeh akterjev

Po razkritem sumu korupcije predsednika Državnega zbora Zorana Stevanovića, da naj bi funkcijo v državi izkoristil za urejanje donacije za nakup občinskega zemljišča in gradnjo nove pravoslavne cerkve v Kranju, so se odzvali tudi v stranki Socialni demokrati in v Levici. Občinsko zemljišče naj bi mu namreč obljubil kranjski župan Matjaž Rakovec, sicer eden izmed bolj vidnih članov SD-ja.

"Matjaž Rakovec je župan, ki pozna svoje pristojnosti, razume pomen vključevanja občank in občanov v odločanje ter vlogo Mestnega sveta v postopkih. Pogovori o možnostih za umestitev pravoslavne cerkve v Kranju sami po sebi ne predstavljajo odločitve o prodaji zemljišča," so sporočili iz SD-ja. Ob tem so poudarili, da je o morebitni prodaji treba odločati v predpisanih postopkih, ki vključujejo tudi odločanje Mestnega sveta, ustrezno cenitev ter izvedbo vseh zakonsko določenih rokov. Opozorili so, da mora vsak kandidat za župana sam oceniti obljube ljudem in skupnostim, ki jih nagovarja, četudi so pričakovanja velikokrat zelo visoka. "Socialni demokrati od vseh funkcionarjev pričakujemo, da delujejo skladno z zakonom, transparentno in v skladu z načeli integritete. To so standardi, ki morajo veljati za vse," so zaključili.

Matjaž Rakovec FOTO: Bobo

V Levici ostro: Še eden v seriji mafijskih prijemov

Levica je ostro nastopila proti domnevnemu sumu korupcije. "Medtem ko je podprl in agitiral za to, da na lokalnih volitvah tujci iz tretjih držav, med njimi tudi Srbi, Bosanci itn., ki pri nas delajo in živijo najmanj pet let, ne smejo več voliti, je neizmerno ponosen na to, da je ponucal svojo funkcijo za mafijska posla, da se lahko slini našim pravoslavnim državljanom iz bivše Juge," so zapisali v odzivu za javnost in dodali, da gre za "dva obraza istega Zorana Stevanovića". Posnetek, ki smo ga pridobili v uredništvu, in na katerem se Stevanović hvali, kako je svojo visoko državno funkcijo vnovčil za to, da uredi gradnjo pravoslavne cerkve v Kranju, je še eden "v seriji mafijskih prijemov, ki jih zadnje čase gledamo že skoraj kot nanizanko s strani protagonistov Janševe koalicije in njihove "opozicijske" dekoracije, stranke Resnica", dodajajo. Obregnili so se tudi ob župana Rakovca, saj kot pravijo navadni državljani leta čakajo na gradbena dovoljenja in stanovanja, na kranjski občini pa se za izbrance zadeve rešujejo "dok rečeš keks".

Za sprevrženo označujejo dejstvo, da sta tako Rakovec kot Stevanović pripravljena žrtvovati zemljišče, predvideno za nujno širitev kranjskega pokopališča, medtem ko bo morala občina zaradi tega z davkoplačevalskim denarjem kupovati nova zasebna zemljišča. "Javni prostor se dobesedno podarja finančnim botrom, ki prek podjetij, kot je KPL, že tako obvladujejo milijonske posle v državi." Zato pozivajo NPU, policijo in KPK, da nemudoma sprožijo postopke in raziščejo očitno zlorabo položaja. "Zahtevam nepreklicen odstop obeh vpletenih akterjev! Temu tajkunskemu klientelizmu in mafijskim praksam je treba stopiti na prste na sodiščih, preden nam dokončno izropajo državo," so zaključili Levica in Nataša Sukič.