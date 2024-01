SD razmišlja o tožbi, Brecelj odgovarja: Upam, da bo sojenje na Litijski cesti

Znani borec proti korupciji in prvi na čelu vladnega strateškega sveta za zdravstvo nadaljuje težke besede zoper stranko SD. "So stranka, ki je velikokrat obvladovala zdravstvo in ga tudi še vedno," pravi Erik Brecelj.

Očitke, da so plenilska in koruptivna stranka, je za našo televizijo navrgel že novembra, ko so ga prav Socialni demokrati, oziroma njihov Inštitut 1. maj, povabili na razpravo o zdravstvu. Takrat je izrazil upanje, da bodo "očistili stranko".