SD s pobudo glede romske problematike: Ni več prostora za mehke ukrepe

Poslanska skupina Socialnih demokratov je na vlado naslovila pobudo v zvezi z neustreznim upravljanjem romske problematike. Pravijo, da je nesprejemljivo, da pomanjkanje odločnosti ogroža varnost državljanov in da zaradi tega hkrati trpi ugled celotne romske skupnosti. "Ni več prostora za mehke ukrepe, v katere smo večkrat neuspešno vlagali napore," so poudarili. Njihovo pobudo so podprli tudi predstavniki romske skupnosti.

V poslanski skupini SD, s prvopodpisanim Predragom Bakovićem, so opozorili, da smo se v Sloveniji v zadnjem tednu ponovno srečali s posledicami neustreznega upravljanja romske problematike. "V romskem naselju Poganci je med opravljanjem dolžnosti zaradi napada s kamenjem bil poškodovan redar Skupne občinske uprave občin Dolenjske in Bele krajine," so zapisali in dodali, da se je napad zgodil, čeprav je v naselju bilo zaradi uradnih postopkov prisotnih več policistov in redarjev. "Več kot očitno je v takih primerih tudi legitimna avtoriteta Policije popolnoma brezpredmetna. Vsekakor je razumno, da določenim manjšinskim skupnostim država dogovorno poda dodatne pravice, ki upoštevajo njihove kulturne, jezikovne in druge značilnosti. Vendar dodelitev pravic nikogar ne postavlja nad zakone," poudarjajo.

Spomnili so, da so 21. junija letos na vlado že naslovili pobudo, s katero so opozorili na pomanjkanje učinkovitih zakonodajnih predlogov v zvezi z upravljanjem romske problematike. "Izrazili smo zaskrbljenost, da v družbi prihaja do jeze, nezadovoljstva in razočaranja, ki lahko v primeru neukrepanja države in pristojnih organov privede do tveganj osebne varnosti državljank in državljanov," razlagajo.

Slika romskega naselja pri Črnomlju je zgolj simbolična. FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

Poudarili so, da je treba pripraviti ustrezno zakonodajo na področju predšolske in šolske vzgoje ter uvesti obvezen program predšolske vzgoje, ki bo (vse) otroke pripravil na osnovno šolo in zagotavljal varno okolje, brez medvrstniškega nasilja. Vzajemne integracije si brez celovitega vključevanja romske skupnosti v izobraževanje, ki jim ponudi perspektivo za pridobitev poklica ter redne zaposlitve, po njihovem mnenju težko obetamo.

"Prav tako pa v navezavi na dogodke v Pogancih znova poudarjamo tudi potrebo po zagotovitvi učinkovitega izvrševanja pravnomočno izrečenih kazni v primeru izvajanja prekrškov in kaznivih dejanj. Nasilje priča o dejstvu, da smo zelo daleč od izvrševanja, ki je učinkovito, če v okviru obstoječih ukrepov in pooblastil ni mogoče zagotoviti niti fizične varnosti uradnih oseb pri izvajanju postopkov," še pravijo.

Pobuda Poslanske skupine SD: Spoštovani, nesprejemljivo je, da pomanjkanje odločnosti in zatiskanje oči ogrožata varnost državljank in državljanov. Krivično je, da zaradi tega trpi ugled celotne slovenske romske skupnosti. Nepravično je, da se mladim Romom odreka pravico do celovite integracije. Nezaslišano je, da trenutno stanje ogroža varnost državljank in državljanov. Ni več prostora za mehke ukrepe, v katere smo večkrat neuspešno vlagali napore. Zato podarjamo, da: - pristojna ministrstva naj takoj pripravijo ustrezno zakonodajo na področju predšolske in šolske vzgoje. Uvesti je potrebno obvezen program predšolske vzgoje, ki bo (vse) otroke pripravil na osnovno šolo;

- vzpostaviti je potrebno učinkovit sistem, ki bo odgovorne, torej starše oziroma skrbnike, v primeru neizpolnjevanja tako predšolskih kot osnovnošolskih obveznosti njihovih otrok, pripravil do tega, da bodo te obveznosti dosledno izpolnjevali;

- prav tako je potrebno vzpostaviti učinkovit sistem, ki bo v največji možni meri preprečeval medvrstniško nasilje v šolah;

- potrebno je zagotoviti učinkovito izvrševanje pravnomočno izrečenih kazni v primeru izvajanja prekrškov in kaznivih dejanj. Obstoječa zakonodaja namreč ne dopušča izterjave denarnih kazni oziroma glob ljudem, ki prejemajo socialne transferje. Postopki ugotavljanja izterljivosti denarnih kazni od teh oseb, morebitne izvršbe in postopki v probaciji očitno nimajo učinka. Da je temu tako, pritrjujejo vse bolj pogosti in vse bolj odmevni primeri nasilja ter nestrpnosti, ki jih zaznavamo v medijih;

- uradnim osebam je pri izvajanju postopkov zlasti v romskih naseljih potrebno zagotoviti ustrezno fizično in osebno varnost. Obžalujemo, da se soočamo s primeri, kjer del slovenske romske skupnosti meče črno luč na preostanek. Ravno zato pa so našo pobudo podprli tudi njeni predstavniki. Pričakujemo, da jo boste tudi vi.