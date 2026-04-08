Slovenija

SD s podporo kandidatu leve sredine, Svoboda zavezana 'hitrim, učinkovitim rešitvam'

Ljubljana, 08. 04. 2026 13.10 pred 1 uro 3 min branja 30

Avtor:
STA Ti.Š.
Državni zbor

Vodja poslanske skupine Svoboda Borut Sajovic je po sestanku začasnih vodij poslanskih skupin pri dosedanji predsednici DZ Urški Klakočar Zupančič menil, da se tudi na takšnih sestankih kaže, kako na mestu je, da se teži k vladi narodne enotnosti. So pa "stvari zelo negotove in nepredvidljive", je ocenil razmere v DZ. Vodja poslanske skupine SD Meira Hot je medtem napovedala, da bodo glasovanju za predsednika DZ podprli kandidata leve sredine, medtem ko Janeza Ciglerja Kralja iz NSi ne bi.

Borut Sajovic je v izjavi po sestanku ugotavljal, da "se vidi, da so volitve še relativno žive in prisotne" in izrazil željo, da se najprej sprejme rezultat volitev tak, kakršen je, zatem pa v DZ začnejo delo. Kot je dodal, potrebujejo za to ustrezne odbore in njihova vodstva. Danes se o tem še niso dogovorili, prepričan pa je, da bo po petkovi seji DZ "lažje in jasneje".

Se pa tudi po takšnih sestankih, kot je današnji, po njegovih besedah kaže, da je še kako na mestu, da se teži k vladi narodne enotnosti. "Volivke in volivci so mandate razdelili tako, da je treba sodelovati preko tradicionalnih delitev. Temu smo v poslanski skupini Svobode zavezani še naprej," je poudaril.

"Na mestu je, da se teži k vladi narodne enotnosti," pravi vodja poslanske skupine Svobode Borut Sajovic.
"Na mestu je, da se teži k vladi narodne enotnosti," pravi vodja poslanske skupine Svobode Borut Sajovic.
FOTO: Bobo

Glede odločitve, da predsedniško mesto v parlamentarni mandatno-volilni komisiji (MVK) pripade Demokratom, podpredsedniško pa stranki Resni.ca, je dejal, da je na takšnih sestankih treba iskati kompromise in rešitve, ki vodijo naprej, "so pa take odločitve v nasprotju s prakso, kot smo jo poznali v preteklosti, ko imajo relativni zmagovalci volitev neko odgovornost".

Kot pa je dodal, je bil sestanek zaprte narave. "Imamo predsednika, prepričan sem, da bo seja MVK izpeljana, kot je treba," je menil. Kdo bo predsednik, pa bo določila poslanska skupina Demokratov sama, je še pojasnil.

Na vprašanje o morebitnih kandidatih za predsednika DZ je Sajovic odgovoril, da kandidature še niso vložene. Do njih se bodo v Svobodi opredelili, ko bodo. "Kandidature se še niso vlagale, danes smo govorili o sedežnem redu in ga sprejeli, so pa stvari zelo negotove in nepredvidljive, mogoče se bo v nadaljevanju stvar izkristalizirala, ko ljudje dobijo potrebne izkušnje," je dejal. Zagotovil pa je, da v Gibanju Svoboda ostajajo zavezani "hitrim, učinkovitim rešitvam, predvsem pa iskanju rešitev preko politične delitve".

Tako je tudi na vprašanje o vztrajnem vabljenju NSi k pogovorom o sodelovanju v vladi, kljub temu da se sestankov ni udeleževala, odgovoril, da je po njegovi oceni prav, da iščejo soglasje in širino. Ob tem je pojasnil, da nekateri o stvareh na najbolj aktualnih področjih, kot so gospodarstvo, nižji davki, energetska samooskrba, položaj obrti, podjetništva, tudi kmetijstva, "govorijo s figo v žepu", sami pa želijo na teh področjih delati in rešitve nadgraditi.

Hot: SD bo pri glasovanju o predsedniku DZ dala podporo kandidatu leve sredine

Vodja poslanske skupine SD Meira Hot je medtem napovedala, da bodo v petkovem glasovanju za predsednika DZ podprli kandidata leve sredine, medtem ko Janeza Ciglerja Kralja iz NSi, ki se zadnje dni omenja kot možen kandidat, ne bi podprli. Sicer pa je optimistična, da bodo poslanci v petek izvolili novega predsednika ali predsednico DZ.

Meira Hot
Meira Hot
FOTO: Aljoša Kravanja

"Pričakujem odgovornost vseh kolegic in kolegov, da zaradi delujočega državnega zbora kljub vsemu nekoga v petek izberejo," je povedala po sestanku začasnih vodij poslanskih skupin pri dosedanji predsednici DZ Urški Klakočar Zupančič glede imenovanja novega predsednika DZ.

Ali bo SD predlagala svojega kandidata, ni razkrila, kandidata Janeza Ciglerja Kralja Socialni demokrati ne bodo podprli, "vse ostalo je seveda odprto in to je predmet pogovora v naši poslanski skupini".

Sicer pa je pred petkovo sejo optimistična. "Dovolila si bom verjeti, da je kljub vsemu pomembnejše delovati v dobro države, ne pa v dobro posameznih političnih strank in verjamem, da smo vseeno sposobni, kot se je danes na koncu koncev videlo pri imenovanju predsednika in podpredsednika mandatno-volilne komisije, stopiti korak nazaj za dobro državljank in državljanov. Mislim da bomo v petek dobili novo predsednico ali predsednika DZ," je povedala.

SD je na volitvah sicer dobila šest poslanskih mandatov.

Gibanje Svoboda Borut Sajovic SD Meira Hot sestanek poslanske skupine predsednik DZ

KOMENTARJI30

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
inside1
08. 04. 2026 14.16
Ja Han se lahko pojavi kot kandidat, pa se bo rešil vseh težav, ki jih ima kot minister.....:))
Odgovori
+1
1 0
neodvisen
08. 04. 2026 14.15
Svoboda je znana po hitrih in učinkovitih rešitvah. :)
Odgovori
0 0
Buci in Bobo
08. 04. 2026 14.04
Hitro kot elektrika.
Odgovori
+2
2 0
3tmb
08. 04. 2026 14.02
Janez Cigler Kralj, pa kdo je tega kekca predlagal :)
Odgovori
-3
2 5
Smuuki
08. 04. 2026 14.16
Vsak od 90 tih je bolj primeren kot je predsednica v odhajanju. Morda ni sama kriva ampak dejstva so dejstva. Staršev si ni sama izbrala dobila je kar je fobila. Tretji človek države pa kljub veliki tolerantnosti mora imeti vsaj nekaj lastnosti ki upravičuje posedovati tako funkcijo.
Odgovori
+1
1 0
KatiFafi
08. 04. 2026 13.56
Komu mar kaj SD meni :D
Odgovori
+5
7 2
Krog
08. 04. 2026 13.55
Dragi poslanci - leve, sredine in desne, razmere bodo negotove in nepredvidljive točno toliko, kolikor boste k temu sami prispevali. Na tej točki ne gre več za taktiko, ampak za odgovornost. Tukaj se bo jasno videlo, kdo dela za ljudi in kdo za lastne interese.
Odgovori
+3
3 0
neodvisen
08. 04. 2026 14.17
Ne rabi se viseti, smo videli cel mandat te vlade, kako so delali za vse, samo ne za ljudi. In sedaj golob zopet rožice sadi.
Odgovori
+1
1 0
zmago56
08. 04. 2026 13.54
Golobu je TREBA NUJNO peruti pristriči, neglede na sestavo bodoče vlade. Največji koruptivnež in podpornik korupcije ne more in ne sme nadzirati organov pregona in medijev in pika, končna pika.
Odgovori
+0
5 5
Castrum
08. 04. 2026 13.53
Pomembno, to je del definicije - Za vlado narodne enotnosti je ključno, da vključuje tudi največjo opozicijsko stranko, saj s tem dobi širšo politično podporo in večjo legitimnost. Če največja opozicija ni vključena, vlada težko govori v imenu “narodne enotnosti”, ker pomemben del volivcev ostane izključen.
Odgovori
+5
7 2
hales
08. 04. 2026 14.08
Poskušajte prepričati Janšo ali Goloba, da bosta v vladi, ne bosta pa predsednika vlade.
Odgovori
0 0
25.maj
08. 04. 2026 13.49
kakšna narodna enotnost, če pa izključujete 30% volicev, mogoče je za vas enotnost ko za časa juge, eden odloča, drugi pa ubogajo
Odgovori
+6
9 3
Dobro opazujem
08. 04. 2026 13.48
Vsem skupaj se gre samo za stolcke in nic drugega. Vi pa tukaj navijate za eno stran, dobili pa b9ste enako niclo sploh s temi starimi politiki ,ki se svaljkajo ze vec deset let. Zdaj se raje vprasajmo kaj smo dobili od teh, nic bi rekli. Javno zdravstvo je v razsulu, v solah primankuje kadra, draginja je od kovida naprej in kdo je takrat vladal sds in nsi. Da ne govorim o stanovanju mladih. Komaj zadnja vlada se je lotila tega,zato pa je tako zanic vas prepricujejo desnicarji. Ko bo ljudi srecala pamet ,komaj takrat bo blaginja. Z zastarelimi politiki ne bo nikoli boljse,saj vidite,da podpirajo podjetnike, bogate in sebe. Drugo je pa 100 razredno.
Odgovori
+1
3 2
bronco60
08. 04. 2026 13.47
Sami kekci, edino plača jih zanima,nas pa gleda pen..
Odgovori
+3
3 0
DAN ODPRTIH VRAT
08. 04. 2026 13.47
SD podpirajo bivše komuniste kot so Janša in ostala rdeča falanga
Odgovori
-6
2 8
zmerni pesimist
08. 04. 2026 13.39
Pogrešam fajonovo menda ja ni kaj bolana
Odgovori
+11
12 1
boslo
08. 04. 2026 13.45
Samo zaskrbljena...morebitni mir na vzhodu jo je vznemiril
Odgovori
+7
9 2
zmerni pesimist
08. 04. 2026 13.34
In zakaj že prej niste sodelovali
Odgovori
+9
10 1
Beuelin
08. 04. 2026 14.01
Misliš, da kdo sanja o sodelovanju z NSi? Pač rezultat volitev nalaga zmagovalcu, da poskuša narediti neko koalicijo. Če ne gre, pač ne gre. Bodo morda naslednjič volivci bolj razmišljali, komu je prav dati glas.
Odgovori
+1
2 1
neodvisen
08. 04. 2026 14.21
O rezultatu volitev bi lahko debatirali, predvsem o manipulacijah z glasovnimi listki.
Odgovori
0 0
JanezOrban
08. 04. 2026 13.34
Demokrati predlagajo svojega kandidata.
Odgovori
+0
2 2
boslo
08. 04. 2026 13.33
SD ni državotvorna, ne zmore pogledati na drugo stran....
Odgovori
+11
14 3
boslo
08. 04. 2026 13.33
NSi podobno...
Odgovori
-8
4 12
mali.mato
08. 04. 2026 13.30
Levičarji sprijaznite se, da so vam volivci odločno rekli NE!
Odgovori
+9
15 6
Beuelin
08. 04. 2026 14.02
V bistvu so volivci levim strankam rekli JA. So pa naredili usodno napako tisti, ki so volili Resnico, ki je prisegala da ne bo omogočila vlade JJ. Njihova notarsko overjena zaveza očitno nič ne velja.
Odgovori
-2
1 3
3tmb
08. 04. 2026 14.03
kaj si pogledal rezultate???
Odgovori
+1
2 1
ptuj.si
08. 04. 2026 13.24
Sajovic je izjavil : "Volivke in volivci so mandate razdelili tako, da je treba sodelovati preko tradicionalnih delitev. Temu smo v poslanski skupini Svobode zavezani še naprej," Potem pa povedo iz SD-ja, Levice in Svobode, da desnega kandidata ne bodo podprli....
Odgovori
+12
15 3
ptuj.si
08. 04. 2026 13.21
Ja zmenite se, v petek mora biti izglasovan predsednik državnega zbora.
Odgovori
+6
8 2
