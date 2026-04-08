SD s podporo kandidatu leve sredine, Svoboda zavezana 'hitrim, učinkovitim rešitvam'

Borut Sajovic je v izjavi po sestanku ugotavljal, da "se vidi, da so volitve še relativno žive in prisotne" in izrazil željo, da se najprej sprejme rezultat volitev tak, kakršen je, zatem pa v DZ začnejo delo. Kot je dodal, potrebujejo za to ustrezne odbore in njihova vodstva. Danes se o tem še niso dogovorili, prepričan pa je, da bo po petkovi seji DZ "lažje in jasneje".
Se pa tudi po takšnih sestankih, kot je današnji, po njegovih besedah kaže, da je še kako na mestu, da se teži k vladi narodne enotnosti. "Volivke in volivci so mandate razdelili tako, da je treba sodelovati preko tradicionalnih delitev. Temu smo v poslanski skupini Svobode zavezani še naprej," je poudaril.
Glede odločitve, da predsedniško mesto v parlamentarni mandatno-volilni komisiji (MVK) pripade Demokratom, podpredsedniško pa stranki Resni.ca, je dejal, da je na takšnih sestankih treba iskati kompromise in rešitve, ki vodijo naprej, "so pa take odločitve v nasprotju s prakso, kot smo jo poznali v preteklosti, ko imajo relativni zmagovalci volitev neko odgovornost".
Kot pa je dodal, je bil sestanek zaprte narave. "Imamo predsednika, prepričan sem, da bo seja MVK izpeljana, kot je treba," je menil. Kdo bo predsednik, pa bo določila poslanska skupina Demokratov sama, je še pojasnil.
Na vprašanje o morebitnih kandidatih za predsednika DZ je Sajovic odgovoril, da kandidature še niso vložene. Do njih se bodo v Svobodi opredelili, ko bodo. "Kandidature se še niso vlagale, danes smo govorili o sedežnem redu in ga sprejeli, so pa stvari zelo negotove in nepredvidljive, mogoče se bo v nadaljevanju stvar izkristalizirala, ko ljudje dobijo potrebne izkušnje," je dejal. Zagotovil pa je, da v Gibanju Svoboda ostajajo zavezani "hitrim, učinkovitim rešitvam, predvsem pa iskanju rešitev preko politične delitve".
Tako je tudi na vprašanje o vztrajnem vabljenju NSi k pogovorom o sodelovanju v vladi, kljub temu da se sestankov ni udeleževala, odgovoril, da je po njegovi oceni prav, da iščejo soglasje in širino. Ob tem je pojasnil, da nekateri o stvareh na najbolj aktualnih področjih, kot so gospodarstvo, nižji davki, energetska samooskrba, položaj obrti, podjetništva, tudi kmetijstva, "govorijo s figo v žepu", sami pa želijo na teh področjih delati in rešitve nadgraditi.
Hot: SD bo pri glasovanju o predsedniku DZ dala podporo kandidatu leve sredine
Vodja poslanske skupine SD Meira Hot je medtem napovedala, da bodo v petkovem glasovanju za predsednika DZ podprli kandidata leve sredine, medtem ko Janeza Ciglerja Kralja iz NSi, ki se zadnje dni omenja kot možen kandidat, ne bi podprli. Sicer pa je optimistična, da bodo poslanci v petek izvolili novega predsednika ali predsednico DZ.
"Pričakujem odgovornost vseh kolegic in kolegov, da zaradi delujočega državnega zbora kljub vsemu nekoga v petek izberejo," je povedala po sestanku začasnih vodij poslanskih skupin pri dosedanji predsednici DZ Urški Klakočar Zupančič glede imenovanja novega predsednika DZ.
Ali bo SD predlagala svojega kandidata, ni razkrila, kandidata Janeza Ciglerja Kralja Socialni demokrati ne bodo podprli, "vse ostalo je seveda odprto in to je predmet pogovora v naši poslanski skupini".
Sicer pa je pred petkovo sejo optimistična. "Dovolila si bom verjeti, da je kljub vsemu pomembnejše delovati v dobro države, ne pa v dobro posameznih političnih strank in verjamem, da smo vseeno sposobni, kot se je danes na koncu koncev videlo pri imenovanju predsednika in podpredsednika mandatno-volilne komisije, stopiti korak nazaj za dobro državljank in državljanov. Mislim da bomo v petek dobili novo predsednico ali predsednika DZ," je povedala.
SD je na volitvah sicer dobila šest poslanskih mandatov.
