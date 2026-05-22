Slovenija

SD s spremembami zakona nad čakalne vrste pri vpisu k izbranemu zdravniku

Ljubljana, 22. 05. 2026 20.28 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
STA Ti.Š.
Vrsta za vpis h ginekologinji

Poslanska skupina SD je v DZ vložila predlog spremembe zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. S predlogom želijo ohraniti temeljno pravico do proste izbire zdravnika ter uvesti bolj urejen, pregleden in pacientu prijazen sistem, ki zagotavlja kontinuiteto zdravstvene oskrbe in zmanjšuje administrativna bremena, so navedli.

S tem želijo odpraviti eno "najbolj stresnih in nevzdržnih izkušenj, s katerimi se ljudje danes soočajo v zdravstvenem sistemu, in sicer iskanje novega osebnega zdravnika v trenutku, ko ga najbolj potrebujejo," so zapisali v sporočilu za javnost.

Izguba osebnega zdravnika, zaradi upokojitve, smrti ali prenehanja njegove dejavnosti, po navedbah SD ne bi smela pomeniti še dodatne stiske, negotovosti in nedostojnega čakanja v vrstah pred zdravstvenimi domovi.

"Dostop do osnovnega zdravstvenega varstva je temeljna pravica, ne pa privilegij, ki je odvisen od sreče ali hitrosti pri iskanju prostega termina," so poudarili.

V spremembah zakona predlagajo uvedbo predhodno organiziranega postopka izbire novega osebnega zdravnika, ki se aktivira ob napovedani upokojitvi, smrti ali prenehanju dejavnosti izbranega zdravnika, s čimer bi se preprečila nenadna prekinitev oskrbe. Predlagajo tudi ureditev prenosa pacientov v nov izborni postopek. S tem bi bili pacienti pravočasno obveščeni o razpoložljivih možnostih in jim ne bi bilo treba samostojno iskati novega zdravnika v času, ko so sistemi pogosto preobremenjeni, so navedli.

Uvesti želijo možnost izbire novega osebnega zdravnika na daljavo, brez obveznega osebnega obiska ambulante, in sicer prek poštnega postopka ali digitalno prek sistema eZdravje, kar po njihovih navedbah zmanjšuje vrste in administrativne ovire.

Poudarili so tudi jasno varovanje pravice do proste izbire zdravnika, ob hkratnem zagotavljanju, da pacienti ne ostanejo brez kontinuitete zdravstvene obravnave. Predlagajo še krepitev dostojanstva pacientov v prehodnih situacijah, kjer sistem prevzame aktivno vlogo, in ne prelaga bremena organizacije izključno na posameznika.

Podrobnosti o predlogu bodo predstavili v torek na novinarski konferenci v DZ.

V zadnjih tednih se je v več krajih zgodilo, da so zaradi odhoda zdravnika ljudje dlje časa čakali v vrstah za opredelitev. Na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije izvajalcem predlagajo organizacijo načina vpisovanja pacientov, ki bo zanje dostojen, spoštljiv ter v največji možni meri pravičen. Zdravstvenim domovom med drugim predlagajo okrepitev administrativnega osebja, v primeru preseganja kvot pri osebnih zdravnikih pa naj določijo primerne kriterije za opredeljevanje pacientov.

