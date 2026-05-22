SD s spremembami zakona nad čakalne vrste pri vpisu k izbranemu zdravniku

S tem želijo odpraviti eno "najbolj stresnih in nevzdržnih izkušenj, s katerimi se ljudje danes soočajo v zdravstvenem sistemu, in sicer iskanje novega osebnega zdravnika v trenutku, ko ga najbolj potrebujejo," so zapisali v sporočilu za javnost. Izguba osebnega zdravnika, zaradi upokojitve, smrti ali prenehanja njegove dejavnosti, po navedbah SD ne bi smela pomeniti še dodatne stiske, negotovosti in nedostojnega čakanja v vrstah pred zdravstvenimi domovi. "Dostop do osnovnega zdravstvenega varstva je temeljna pravica, ne pa privilegij, ki je odvisen od sreče ali hitrosti pri iskanju prostega termina," so poudarili.

V spremembah zakona predlagajo uvedbo predhodno organiziranega postopka izbire novega osebnega zdravnika, ki se aktivira ob napovedani upokojitvi, smrti ali prenehanju dejavnosti izbranega zdravnika, s čimer bi se preprečila nenadna prekinitev oskrbe. Predlagajo tudi ureditev prenosa pacientov v nov izborni postopek. S tem bi bili pacienti pravočasno obveščeni o razpoložljivih možnostih in jim ne bi bilo treba samostojno iskati novega zdravnika v času, ko so sistemi pogosto preobremenjeni, so navedli. Uvesti želijo možnost izbire novega osebnega zdravnika na daljavo, brez obveznega osebnega obiska ambulante, in sicer prek poštnega postopka ali digitalno prek sistema eZdravje, kar po njihovih navedbah zmanjšuje vrste in administrativne ovire. Poudarili so tudi jasno varovanje pravice do proste izbire zdravnika, ob hkratnem zagotavljanju, da pacienti ne ostanejo brez kontinuitete zdravstvene obravnave. Predlagajo še krepitev dostojanstva pacientov v prehodnih situacijah, kjer sistem prevzame aktivno vlogo, in ne prelaga bremena organizacije izključno na posameznika. Podrobnosti o predlogu bodo predstavili v torek na novinarski konferenci v DZ.