SD s strategijo za kakovostno in dostopno zdravstvo za vse

Kot je poudarila predsednica SD Tanja Fajon, je javni zdravstveni sistem treba zavarovati. "Ne sme biti dvoživk, kot so zdravniki, ki sedijo na dveh stolih malo v zasebnem in malo v javnem sektorju," je med drugim izpostavila. Po njenih besedah je treba vsem prebivalcev zagotoviti enake možnosti za dostop do najboljšega, najbolj sodobnega načina zdravljenja.

Načrt za kakovostno in dostopno javno zdravstvo za vse je pripravila ekipa strokovnega sveta SD za zdravje pod vodstvom Branka Gabrovca. Pri pripravi načrta je sodelovalo 84 strokovnjakov, o načrtu pa bodo razpravljali v javni razpravi po slovenskih mestih in ga nadgradili s pridobljenimi mnenji strokovnjakov in uporabnikov.