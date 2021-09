SD, SAB in NeP zahtevajo razpravo o zdravem zraku v šolah, bolnišnicah in DSO-jih

Poslanci SD, SAB in NeP so zato zahtevali nujno sejo, na kateri bodo "jasno povedali, da bo koronavirus, četudi so ljudje precepljeni, še vedno krožil" . Židan je še dodal, da je država dolžna nameniti denar za varnost učencev v šolah, bolnikov v bolnišnicah in starostnikov v domovih za ostarele.

Poslanec SD Dejan Židan je v izjavi za medije dejal, da prezračevanje ne pomeni samo odpiranja oken, ampak tudi čiščenje zraka in zamenjavo zraka vsaj sedemkrat na uro s svežim. Poudaril je, da bi " za namestitev čistilcev zraka v vse slovenske učilnice potrebovali samo en odstotek denarja, ki ga je vlada namenila za krivične koronske dodatke za zaposlene v javnem sektorju" . Dodal je, da so druge države montirale merilce CO2, ki kažejo, kdaj je zrak treba očistiti.

Poslanci poslanskih skupin SD, SAB in NeP so vložili zahtevo za sklic nujne seje odbora DZ za zdravstvo o zdravem zraku v šolah, bolnišnicah in domovih za starejše.

Tudi v stranki SAB se strinjajo, da je treba v učilnice namestiti čistilce zraka. Delujoče šole in vrtci so ključnega pomena za to, da lahko naše gospodarstvo funkcionira, je v izjavi za medije povedal poslanec SAB Andrej Rajh.

"In če vemo, da so v vrtcih otroci, za katere cepljenje proti covidu-19 ni primerno, in da so v osnovnih in srednjih šolah učenci, o cepljenju katerih odločajo njihovi starši, potem moramo kot država in družba zagotoviti vse ukrepe, da se zagotovita njihovo varno šolanje in izobraževanje. Ukrep, kot je nameščanje čistilcev zraka, je eden od tistih ukrepov, ki lahko bistveno pripomorejo k temu, da se število okužb v zaprtih prostorih zmanjša in se tako zmanjša tudi tveganje za okužbo", je dodal.

Rajh je povedal še, da drugih hitrih in učinkovitih ukrepov za razkuževanje zraka, kot je nameščanje čistilcev zraka, ni, saj bi vsi drugi ukrepi zahtevali obsežne gradbene posege. "Če želimo ukrepati zdaj, torej ne čez eno leto, ampak zdaj, potem moramo sprejeti ukrepe in namestiti potrebne filtre, čistilce zraka," je še dejal.