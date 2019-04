SD, SDS, DOM in Generacija Identitete skupaj proti migrantom

Na dan upora proti okupatorju je v Jelšanah potekal protestni shod proti centru za migrante. Ta je bil organiziran s strani Civilne iniciative za varovane meje, ki pa je v Jelšane privabila številne politične stranke in skrajna gibanja, ki politične točke nabirajo na protimigrantski retoriki.

FOTO: Miro Majcen

Civilna iniciativa za varovane meje je pripravila protest proti načrtovani vzpostavitvi zbirnega centra za migrante v njihovem kraju. Vodja civilne iniciative Ivan Ceglar je pred današnjih protestom, ki se je začel ob 9. uri, izrazil pričakovanje, da se ga bo udeležilo čim več ljudi. Na protest je naposled sicer prišlo okoli 400 nasprotnikov centra za migrante.

Na protest je prišlo približno 400 ljudi, tudi iz drugih delov v Sloveniji. Prisotni so bili tudi politiki določenih strank. FOTO: Miro Majcen

Zanimivo je predvsem to, da so protestniki prihajali s cele Slovenije in vseh strank –tako smo med udeleženci lahko videli obraze političnih strank SD, SDS, DOM, DeSUS in tudi člane skrajnega gibanja Generacija Identitete. Redko ali še nikoli nismo uspeli videti takšne politične usklajenosti iz cele Slovenije, ki je prišla izraziti podporo lokalni civilni iniciativi pri protestiranju proti sprejemnemu-migracijskemu centru. Župan Ilirske Bistrice, sicer član SD Emil Rojc, je že v preteklosti ostro nastopal proti kakršnemu koli centru, kjer bi se za kratek ali daljši čas gibali migranti, ki so nelegalno prečkali mejo in pri katerih policija izvaja postopke, ki so potrebni pri takšnem prehodu meje. V njegovi občini je uspel združiti vse stranke in poskušal po pravni poti in s pomočjo referenduma preprečiti postavitev takšnega centra.Ko je občina ugotovila, da referendum o sprejemno-registracijskem centru za migrante ni mogoč, so predstavniki krajevnih skupnosti, tudi z vzpodbudo občinskih veljakov, zelo hitro ustanovili civilno iniciativo za varovano mejo.

Župan Ilirske Bistrice Emil Rojc je dolgletni član SD, ki se že mesece trudi preprečiti postavitev sprejemo-registracijskega centra. FOTO: Miro Majcen

Civilna iniciativa je v osnovi neposredna oblika sodelovanja državljanov, ki naj bi delovala izven političnih okvirjev in strank. Civilne iniciative ustanavljajo državljani za dosego določenih ciljev – v preteklosti so nam bile najbolj poznane tiste, ki so jih ustanavljala različna ekološka društva. Od konca migrantskega vala leta 2015 pa se opaža, da vse več političnih strank posredno ustanavlja ali močno podpira civilne iniciative z namenom doseganja svojih ciljev in usmerjanja retorike v družbi.

Med protestniki je bil tudi Bernard Brščič, prvi mož stranke DOM. Prav tako je protestnike obiskala kandidatka stranke DOM za evroposlanko Norma Korošec. V javnosti je bolj znana kot članica stranke Združena desnica, ki jo vodi Aleš Primc. FOTO: Miro Majcen

Podobno se dogaja tudi v Beli krajini, kjer je članica SDS Maja Kocjan, ki je kandidirala tudi za županjo, ustanovila podobno civilno iniciativo, ki se prav tako bori proti migrantskemu centru. Ta civilna iniciativa se ne identificira kot delo strankarske volje, ampak kot spontana volja lokalnega prebivalstva, ki slučajno uživa tudi usklajeno politično podporo z drugih delov Slovenje. Tudi v drugih krajih se pojavljajo podobne zgodbe, spomnimo se samo protesta v Šenčurju, ki so ga obiskali številni poslanci SDS in člani drugih parlamentarnih in neparlamentarnih strank, katerih program temelji tudi na protimigrantski retoriki.

Poslanec DZ Branko Grims, član stranke SDS. Sicer izvoljen v Kranju. FOTO: Miro Majcen

Večina ljudi zaupa civilnim iniciativam bolj kot zaupa političnim strankam, zato civilne iniciative v javnosti uživajo večji ugled. V Jelšanah je civilna iniciativa nastala kot posledica neuspešnega lobiranja občine, da referenduma, ki bi izkazoval voljo občanov, ne bo mogoče izvesti. V civilni iniciativi, ki jo vodijo tudi občinski svetniki in nadzorniki iz občine Ilirska Bistrica, želijo tako najti drug način, da bi preprečili postavitev centra, za katerega država pravi, da še ni potreben in da mogoče niti ne bo. Generacija Identitete, ki je bila prav tako prisotna na današnjem protestu, je skrajno gibanje, ki se zavzema za ”čisto” družbo in je ”proti tujim kulturam”. Na svoji strani imajo tudi zapisano, da ”se borijo za zdravo prihodnost svoje nacije.” Prav tako pravijo, da ”zavračajo utopijo multikulturne obsesije, proces globalizacije, masovno migracijo brez kontrole, islamizacijo evropskega kontinenta, in vse, kar ogroža eksistenco nas samih ter našega potomstva."

Generacija identitete, ki je bila prav tako prisotna na današnjem protestu, je skrajno gibanje, ki se zavzema za ”čisto” družbo, in je ”proti tujim kulturam”. FOTO: Miro Majcen

V vseh pogledih gre za skrajno gibanje, ki je v tujini pogosto v navzkrižju z varnostnimi organi države. V Avstriji so se znašli v središču pozornosti zaradi donacije napadalca v Christchurchu, ki je ubil 50 in ranil prav tako 50 ljudi. Avstrijski mediji so opozarjali, da slovenska SDS nima strahu pred stiki s slovensko podružnico gibanja identitarcev.O tem, da je predsednik SDS Janez Janša še nedavno delil tvite slovenske veje Generacije identitete, več pa je bilo tudi skupnih javnih nastopov slovenskih identitarcev in politikov iz vrst SDS, so se razpisali praktično vsi avstrijski mediji.

O povezavah med SDS in identitarskemu gibanju so se pred kratkim razpisali številni avstrijski mediji. FOTO: Miro Majcen