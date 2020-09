SD skupaj s SAB vložili predlog zakona o slovenskih demografskih rezervah

Zakonski predlog so vložili danes zjutraj. Kot so v sporočilu za javnost po vložitvi pojasnili v SD, izvira koncept demografskega sklada iz zakonsko jasno opredeljene potrebe po sofinanciranju primanjkljaja Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovaje Slovenije (Zpiz). V sedanjosti mora proračun vsako leto dodati Zpiz znesek med ena in 1,5 milijarde evrov. Čez 20 let se bo ta znesek približal trem milijardam, zato se demografske rezerve oblikujejo z namenom, da v dobi akumulacije zberejo in oplemenitijo sredstva, s katerimi bo mogoče sofinancirati primanjkljaj v pokojninski blagajni po letu 2040, so zapisali.

Po predlaganem zakonu bi bil sklad upravičen tudi do dodatnih virov, sestavljenih iz deleža dividend in morebitnih kupnin od ostalih državnih kapitalskih naložb ter dveh odstotkov zbrane trošarine. Ti viri bi omogočali dodatno stabilnost sklada. V predlogu zakona puščajo odprto možnost, da bi se skladu prepustilo deleže drugih dajatev, s čimer bi se ga dodatno okrepilo. Predlog zakona pa pri tem cilja tudi na dajatve zaradi obremenjevanja okolja in zato med vire vključuje tudi prihodke od vodnih koncesnin.

"Demografski sklad je upravitelj sredstev, ne podjetij! Naloga sklada je izpolniti cilj - zbrati sredstva za sofinanciranje pokojninskega primanjkljaja. V ta namen so njegove naložbe namenjene trajni rasti vrednosti in donosnosti sredstev v obliki, ki omogoča sofinanciranje,"so zapisali v SD. Demografske rezerve bi zato delovale kot globalni portfeljski vlagatelj, ki ne bi upravljal velikih podjetniških deležev, njegova sredstva pa bi bila naložena globalno in razpršeno. S tem bi bilo brez omejitev poskrbljeno, da se lahko sklad posveti izključno maksimiranju donosa vloženih sredstev.

Predlagani zakon določa tudi ločeno upravljanje sredstev in podjetij. Po tem zakonu bi SDH ostal pogodbeni upravitelj državnih podjetij, zadolžen za korporativno upravljanje v interesu njihovega razvoja, povečevanja vrednosti in zagotavljanja ciljnih donosov, medtem ko bi se KAD preoblikoval v družbo Slovenske demografske rezerve s sedežem v Mariboru.

Družbo bi upravljal devetčlanski nadzorni svet, ki bi ga imenoval DZ. Štiri člane bi predlagala vlada, štiri predstavniki sindikatov, delodajalcev in upokojencev ter mladih, enega pa bi predlagala Komisija za nadzor javnih financ, kjer ima večino opozicija. S tem bi predlagatelji zakona preprečili popoln politični nadzor nad državnim gospodarstvom in obenem zagotovili demokratični model upravljanja z vključenostjo socialnih partnerjev ter sedanjih in prihodnjih generacij.

Ob vložitvi je SD predlog zakona poslal v obravnavo tudi Ekonomsko-socialnemu svetu ter stanovskim organizacijam mladih in upokojencev, so še zapisali.

SD, vsaj začasno, ustavil koalicijske načrte

SD je tako s svojim predlogom prehitel vlado in s tem za vsaj nekaj časa ustavil koalicijske načrte na tem področju. Predlagali bodo namreč, da se o predlogu zakona opravi široka javna predstavitev mnenj ter da predlog obravnava in se do njega opredeli tudi ekonomsko-socialni svet, danes piše časnik Delo.

Predlog zakona sta na današnji skupni novinarski konferenci s poslancema SD in SAB komentirala tudi Miha Kordiš(Levica) in Jerca Korče(LMŠ)."V Levici smo zelo zato, da se začnemo pogovarjati o oblikovanju demografskega sklada, ključno pa je vprašanje, kakšen sklad pravzaprav želimo," je dejal. So pa v Levici zadovoljni, da sta SD in SAB s predlogom zakona začasno ustavila postopek ideje demografskega sklada vlade Janeza Janše.

V LMŠ po besedah poslanke Korčetove ni dileme, da bi demografski sklad potrebovali že pred 15 leti, imajo pa tri odprte dileme, in sicer ali bo sklad samo za pokojnine ali gre za, kot se nakazuje, za druge zadeve. Zanima jih tudi, katero premoženje se bo tja preneslo in kakšen bo način upravljanja. "Menimo, da bi morale biti rešitve dosežene s konsenzom širšega političnega prostora in ne z iskanjem političnega prestiža ene ali druge strani," je opozorila.