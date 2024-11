SD: Strinjamo se, da bi moral biti razpis ponovljen

Koalicijski Socialni demokrati so se odzvali na odločitev upravnega sodišča, da je bil sklep, s katerim je bilo ugotovljeno, da Senad Jušić izpolnjuje natečajne pogoje in da je primeren za položaj generalnega direktorja Policije, nezakonit. Gre za resno opozorilo o legitimnosti imenovanja, so ocenili, zaradi česar se strinjajo s strokovnjaki, ki so dejali, da bi moral biti razpis ponovljen.

"Policija kot eden od ključnih stebrov pravne države mora ostati avtonomna in zaščitena pred političnimi vplivi. Nezakonitosti v teh postopkih spodkopavajo zaupanje v delovanje represivnega organa, kar je nesprejemljivo," so poudarili. Od ministra za notranje zadeve pričakujejo, da bo podrobno preučil posledice sodbe in sprejel ustrezne ukrepe, saj je treba zagotoviti "stabilno, strokovno, predvsem pa zakonito vodenje Policije".

Pričakujejo tudi, da bodo akterji prevzeli tako objektivno kot tudi subjektivno odgovornost. "Socialni demokrati bomo še naprej vztrajali pri jasni ločnici med politiko in delovanjem neodvisnih institucij. V koaliciji bomo odprli pogovor o tem, da je nujno javnim institucijam omogočiti nemoteno in avtonomno delo v dobrobit vseh državljank in državljanov ter kakšno odločitev popraviti," so zaključili.

Pri tem so sicer imeli v mislih tudi rezanje sredstev za računsko sodišče.