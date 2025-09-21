Svetli način
SD v predvolilno obdobje s tradicionalnim druženjem v Mostecu

Ljubljana , 21. 09. 2025 14.39 | Posodobljeno pred 1 uro

A.K. , STA
31

V Mostecu so se srečali Socialni demokrati, sicer tradicionalno druženje pa bo predstavljalo uvod v predvolilno obdobje pred naslednjimi državnozborskimi in lokalnimi volitvami, so sporočili iz stranke. Zbrane je nagovoril predsednik SD Matjaž Han.

Srečanja, ki je namenjeno predvsem sproščenemu druženju, se je udeležilo celotno vodstvo stranke, poslanci in ostali aktualni ter nekdanji funkcionarji. 

Matjaž Han
Matjaž Han FOTO: Bobo

Han je govoril tudi o tem, kje SD vidi ključne izzive in rešitve za varnost, razvoj in blaginjo v zahtevnih notranjih in globalnih okoliščinah, so še napovedali.

Stranka, ki se je zadnja leta borila z rdečimi številkami, si je finančno opomogla s prodajo vile na Levstikovi v Ljubljani. Po aferah pa se je konsolidirala z lanskim volilnim kongresom, na katerem je krmilo stranke prevzel Han. Na statutarnem kongresu se bodo po napovedih zbrali pozno jeseni.

SD, ki ima v vladi Roberta Goloba štiri ministre, v DZ pa sedem poslancev, javnomnenjske ankete trenutno kažejo okrog šestodstotno podporo. V ponedeljek pa se bo stranki, kot kaže, pridružila nekdanja poslanka Svobode in sedanja nepovezana poslanka Mojca Šetinc Pašek. Po pričakovanju se bo udeležila tudi današnjega druženja v Mostecu.

KOMENTARJI (31)

Preklopnik
21. 09. 2025 16.11
Kažejo premalo samostojnosti. Preveč si pustijo dirigirati, pa čeprav mislijo drugače.
ODGOVORI
0 0
Senzor
21. 09. 2025 16.10
+2
Članica te stranke je zunanja ministrica, ki radodarno tala naš denar v humanitarne namene po svetu.
ODGOVORI
2 0
ZIPPO
21. 09. 2025 16.05
+2
Še svoje stranke niso sposobni voditi,pa sedijo v Parlamentu???? Jao,jao sej ti slabo rata.In ta SD sedi v Vladah že leta.Zato pa smo tu kjer smo.
ODGOVORI
2 0
NeXadileC
21. 09. 2025 16.03
+1
Na Kranjske klobase in pivo...
ODGOVORI
1 0
Andrej Lon?ar3
21. 09. 2025 15.50
+3
So čevapčiče in pivo od lanskega srečanja že plačali...?
ODGOVORI
4 1
Senzor
21. 09. 2025 15.47
+5
Velik škandal so povzročili z nakupom Litijske, še malo nazaj pa sodelovali pri pranju iranske miljarde za orožje. Še bolj nazaj v času Pahorja, je finančni minister posodil denar skorumpirani Grčiji.
ODGOVORI
5 0
Polkavalčekrokenrol
21. 09. 2025 15.56
+1
Pa Palestino so priznali
ODGOVORI
1 0
Senzor
21. 09. 2025 15.42
+7
Isto škodljivo sranje, kot Levica.
ODGOVORI
7 0
frenk707
21. 09. 2025 15.38
+1
Bolj primerno bi bilo, da bi se SD družila s svojo enojajčno dvojčico SDS, na Litijski cesti, ob spomeniku spodletele korupcije obeh strank.
ODGOVORI
5 4
Pacient2
21. 09. 2025 15.36
+5
Levi kdaj boste razdali premoženje med reveže?
ODGOVORI
6 1
Klobasazulu
21. 09. 2025 15.35
+5
han izgini...
ODGOVORI
5 0
Pacient2
21. 09. 2025 15.24
+0
Najbolje da se spet združimo s Srbijo?
ODGOVORI
2 2
Gutenberg
21. 09. 2025 15.58
+1
Ljubljana je že tam.
ODGOVORI
1 0
fljfo
21. 09. 2025 15.19
+11
Tej še zdaj opevajo čase, ko nam je komandiral Beograd...
ODGOVORI
12 1
orthodox rs
21. 09. 2025 15.20
+5
Zdaj vam komndirajo migranti...boljsi casi res
ODGOVORI
6 1
MrNurmic .
21. 09. 2025 15.21
+4
so zamenjali ploščo.tko kot Pahor opevajo Janšo
ODGOVORI
4 0
fljfo
21. 09. 2025 15.22
+2
Vam v RS pa Hrvat...
ODGOVORI
2 0
kakorkoliže
21. 09. 2025 15.16
+9
Kako kaj litijska, so lopovi že za zapahi? Aja, ne še.
ODGOVORI
11 2
fljfo
21. 09. 2025 15.21
+7
Kdaj se prične sojenje Dominiki?
ODGOVORI
8 1
zajfa
21. 09. 2025 15.16
+14
Ta stranka je še hujši d.o.o. in sama sebi namen, kot SDS. Ne tič ne miš stranka. Ne vedo a bi sedeli ali stali. Socializem imajo samo na papirju, v bistvu so pa pro kapital, da kar glava peče.
ODGOVORI
15 1
proofreader
21. 09. 2025 15.16
+8
So se na koncu sprehodili še do Kidriča poklonit?
ODGOVORI
11 3
Minifa
21. 09. 2025 15.13
+8
Dediči komunistov in zločincev z zvezdo vedno pri koritu lopovi, barabe najbolj kriminalne skorumpirane stranke še kar pametujejo.
ODGOVORI
11 3
Julijann
21. 09. 2025 15.12
+5
Upam, da da kdorkoli ljufem pamet in da be volijo strank, ki sestavljajo to sedanjo vlado. ☘
ODGOVORI
10 5
2mt8
21. 09. 2025 15.03
+9
Še listje na drevju je postalo rdeče.
ODGOVORI
13 4
proofreader
21. 09. 2025 14.57
+7
Za Svobodo cel roman. Za SD pa stavkov.
ODGOVORI
11 4
zajfa
21. 09. 2025 15.15
+3
Ma še tega si ne zaslužijo. Tudi če ne obstajajo. Sami sebi namen, naredili pa toliko škode, kot če bi imeli 100 strank tipa SDS v parlamentu. Imajo zveze s socializmom kot Donald Trump = 0.
ODGOVORI
5 2
orthodox rs
21. 09. 2025 15.22
+2
Se to je prevec za rdece kmere.
ODGOVORI
3 1
proofreader
21. 09. 2025 14.56
+2
Samo da ne bodo prikorakali na kakšno Italijansko vojaško.
ODGOVORI
6 4
