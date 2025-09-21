SD v predvolilno obdobje s tradicionalnim druženjem v Mostecu

Srečanja, ki je namenjeno predvsem sproščenemu druženju, se je udeležilo celotno vodstvo stranke, poslanci in ostali aktualni ter nekdanji funkcionarji.

Han je govoril tudi o tem, kje SD vidi ključne izzive in rešitve za varnost, razvoj in blaginjo v zahtevnih notranjih in globalnih okoliščinah, so še napovedali.

Stranka, ki se je zadnja leta borila z rdečimi številkami, si je finančno opomogla s prodajo vile na Levstikovi v Ljubljani. Po aferah pa se je konsolidirala z lanskim volilnim kongresom, na katerem je krmilo stranke prevzel Han. Na statutarnem kongresu se bodo po napovedih zbrali pozno jeseni.

SD, ki ima v vladi Roberta Goloba štiri ministre, v DZ pa sedem poslancev, javnomnenjske ankete trenutno kažejo okrog šestodstotno podporo. V ponedeljek pa se bo stranki, kot kaže, pridružila nekdanja poslanka Svobode in sedanja nepovezana poslanka Mojca Šetinc Pašek. Po pričakovanju se bo udeležila tudi današnjega druženja v Mostecu.