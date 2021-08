SD za pomanjkanje informacij o poteku šolskega leta krivi Janšo

Socialni demokrati (SD) so partnerjem v opoziciji v sopodpis poslali predlog zahteve za sklic seje odbora državnega zbora za izobraževanje ter se tako odzvali na poročanje, da predstavniki vzgoje in izobraževanja še nimajo informacij, kako bo v luči epidemije potekalo novo šolsko leto. Odgovore pričakujejo od premierja Janeza Janše, ki je po njihovi oceni odgovoren za to stanje.

V SD menijo, da od ministrice za izobraževanje, znanost in šport Simone Kustec ni več mogoče pričakovati kakršnih koli odgovorov, odgovornost za nastalo stanje in kaos pa v celoti pripisujejo predsedniku vlade Janezu Janši. V sporočilu za javnost so v stranki spomnili na četrtkov sestanek s predstavniki ravnateljev vrtcev, osnovnih in srednjih šol ter sindikatov, ki ga je ministrstvo za zdravje sklicalo v dogovoru z ministrstvom za izobraževanje. Na sestanku po navedbah SD predstavniki vzgoje in izobraževanja niso prejeli informacij, kako bo potekal pouk v šolskem letu 2021/2022.

Po ocenah poslanca SD Marka Koprivca je nujno, da opozicija skupaj odločno nastopi ter pripelje vlado do spoznanja, da je treba ukrepati že danes in ne šele dan pred začetkom pouka, 31. avgusta. V SD do ponedeljka pričakujejo sopodpise opozicijskih strank pod zahtevo za sklic nujne seje odbora. Če podpisov ne bodo dobili, bodo sejo zahtevali sami.

icon-expand Če bodo zaradi četrtega vala epidemije covida-19 šole v Sloveniji znova zaprte, se bomo morali soočiti s tem, da bo celotna generacija dijakov srednjo šolo opravila od doma. FOTO: Bobo