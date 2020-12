SD za vložitev konstruktivne nezaupnice, Erjavca podprli za mandatarja

Kandidaturo Erjavca za mandatarja za sestavo nove vlade so že pred SD podprli v LMŠ in SAB.

"Za SD je ključno, da do rednih volitev leta 2022 Slovenijo varno pripeljemo iz zdravstvene, gospodarske in socialne krize. Pripravljena strategija omogoča, da v tem času ustvarimo zdrave temelje za razvoj naše države, se uspešno spopademo z epidemijo in okrepimo javne storitve, še posebej v zdravstvu in pri oskrbi starejših," so v SD v pisnem sporočilu po seji predsedstva povzeli izjavo predsednice stranke Tanje Fajon.

Po njenem prepričanju nova vlada pomeni tudi "obnovo zaupanja, normalizacijo razmer in konec zaostrene komunikacije, ki je med nami poglobila delitve". Njihov cilj je, da Slovenija "spet postane zgled urejene, demokratične, zelene in inovativne države".

Zato je predsedstvo obravnavalo programske prioritete koalicije KUL, v katero so vključene LMŠ, SD, Levica in SAB, in načrt projektov za razvojni preboj Slovenije, ki je nastal kot alternativa vladnemu nacionalnemu načrtu za okrevanje in odpornost. Podporo koalicijskemu povezovanju opozicije za oblikovanje nove vlade je sicer pred tedni že sprejela konferenca stranke, najvišji organ SD med dvema kongresoma. Sinoči so na posvetu pozitivno mnenje o konstruktivni nezaupnici podali tudi predsedniki območnih in občinskih organizacij stranke, so še pojasnili v SD.