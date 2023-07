'Trpinčenje in smrt živali bi morala biti opredeljena kot kaznivo dejanje'

Socialni demokrati so na svoji spletni strani začeli zbirati podpise za dopolnitev Kazenskega zakonika na način, da bi nepotrebno trpinčenje in smrt živali bila opredeljena kot kaznivo dejanje. Tovrstni spremembi so naklonjeni tudi na pravosodnem ministrstvu, kjer so napovedali, da bo vključena v jesenske spremembe Kazenskega zakonika.

Poslanka SD Meira Hot, ki je avtorica peticije in tudi prva podpisana pod njo, je povedala, da jo je k temu spodbudil "izjemno krut dogodek" v Kopru, po katerem so se nanjo obrnile številne državljanke in državljani. Gre sicer za dogodek, ko je 62-letnik s svojim mopedom peljal psa na sprehod, ta pa je med vožnjo omagal in poginil, nakar je skrbnik njegovo truplo odvrgel v koš z biološkimi odpadki. Za to mu je bila izrečena zgolj globa in ne ustrezna kazenska sankcija, so spomnili v besedilu peticije.

icon-expand Meira Hot FOTO: Bobo

Hotova peticijo, ki ima trenutno okrog 8000 podpisov, razume kot izraz jasne namere ljudi, da je dovolj sprenevedanja o tem, da je področje zaščite živali zadostno urejeno. Do pozitivnih premikov na tem področju po njenem mnenju prihaja ravno zaradi vse glasnejših pozivov družbe. Kot primer teh je izpostavila tudi javno predstavitev mnenje v DZ glede novele Zakona o zaščiti živali, ki je nastala v najširšem sodelovanju z društvi za zaščito živali in posamezniki in bo potekala prihodnji teden. Tudi nastanka peticije Hotova v prvi vrsti zato ne razume kot političnega dejanja, temveč nadaljevanja jasnih pozivov družbe, da so spremembe na tem področju potrebne. Prav družbi gre v "prvi vrsti zahvala, da tudi večji del politike razume nujnost sprejema boljših zakonodajnih aktov s področja zaščite živali in jih resneje, kot bi jih sicer, obravnava v sklopu svojih pooblastil," je dodala.