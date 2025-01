SD zahteva ponovitev razpisa za direktorja Policije še pred interpelacijo

Interpelacijo zoper notranjega ministra so namreč novembra vložili opozicijski in nepovezani poslanci. To so storili po tem, ko je upravno sodišče ugotovilo kršitev v postopku imenovanja generalnega direktorja Policije Senada Jušića , in sicer pomanjkljivo obrazložitev sklepa posebne natečajne komisije. Poklukar in Jušić medtem vztrajata, da je bil slednji imenovan zakonito.

Kot je v petek poročal portal N1, se je uradniški svet odločil, da bo vložil predlog za dopustitev revizije na del sodbe, v katerem je upravno sodišče ugotovilo, da je bil sklep o izpolnjevanju pogojev Jušića nezakonit. Kot je za portal navedel uradniški svet, se je za predlog odločil zaradi bistvene kršitve določb postopka v upravnem sporu. Za kakšno kršitev naj bi šlo, ni pojasnil.

Med očitki v interpelaciji Poklukarja predlagatelji navajajo še nepravilnosti v centru za varovanje in zaščito, nakup stražarskih hišk za policiste ter nasilje na območjih z romskim prebivalstvom. Med izrednim nadzorom v Centru za varovanje in zaščito so namreč ugotovili številne nepravilnosti, med drugim odtekanje informacij in nepravilno poročanje policistov o opravljenem delu.

Minister Poklukar je skupaj s premierjem Robertom Golobom prejšnji teden obiskal poslansko skupino Svoboda, kjer so se pogovarjali o razmerah na centru za varovanje in zaščito ter o tem, kako jih izboljšati. Po srečanju so v poslanski skupini pojasnili, da Poklukar še ima njihovo zaupanje.