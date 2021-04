SD zahteva sklic nujne seje odbora za zunanjo politiko zaradi t. i. non paperja

Poudaril je, da ta vprašanja niso pomembna samo za notranjo politiko, ampak predvsem v odnosu do tujih držav in do zunanje politike. Na seji OZP želijo preveriti, ali so se stališča Slovenije do Zahodnega Balkana spremenila in kakšna bo njena politika na jesen, ko bo EU organizirala vrh z državami Zahodnega Balkana v sklopu slovenskega predsedovanja Svetu EU.

Slovenski premier je včeraj na družbenih omrežjih novico komentiral, da se je z Michelom srečal lani in da bi mu zato le "stežka kar koli fizično predal februarja ali marca letos". S slovenskega zunanjega ministrstva pa so sporočili, da je edini neuradni dokument, h kateremu je pristopila Slovenija glede Zahodnega Balkana, hrvaški dokument s konca lanskega leta.

Glede domnevne vsebine tega neuradnega dokumenta – mej na Zahodnem Balkanu – je stališče EU po govorčevih besedah zelo jasno: ničesar ni treba spreminjati, prizadevati si je treba za regionalno sodelovanje in spravo. To je ideja in logika pristopnega procesa, da se ne zahaja na nevarna področja ter da se drži zakonodaje in načel EU, je še povedal Stano.

Iz Evropske komisije so že včeraj na naša povpraševanja odgovorili, da dokumenta niso prejeli: "Ker Evropska komisija ni prejela omenjenega dokumenta in ni seznanjena z njegovo vsebino, tega ne moremo komentirati."

V Evropi še vedno odmeva t. i. "non paper" oziroma neuradni dokument, ki naj bi ga slovenski premier Janez Janša posredoval predsedniku Evropskega sveta Charlesu Michelu . V Michelovi tiskovni službi na vprašanja, ali oziroma kdaj so dokument prejeli in kako komentirajo njegovo vsebino, doslej odgovarjajo le, da prejetja dokumenta ne morejo potrditi.

Zunanjepolitični škandal?

Polanec LMŠ Nik Prebilje novinarjem v DZ dejal, da so v LMŠ zagovorniki evropskih vrednot in miru v regiji. Odpiranju tako občutljivih tem, kot so meje, nasprotujejo, še posebej ko gre za BiH. Meni, da je težko razumeti, zakaj bi drezali v to osje gnezdo.

Premierju Janši sicer ne verjame, da non paper ne obstaja, iz informacij, ki jih ima iz EU, pa je dokument predsednik Evropskega sveta Charles Michelu prejel, je dejal. V Michelovi tiskovni službi so sicer na vprašanja, ali oziroma kdaj so dokument prejeli in kako komentirajo njegovo vsebino, doslej povedali le, da prejetja dokumenta ne morejo potrditi.

Prebil je še napovedal, da bo v sredo na seji OZP zunanjega ministra pozval, da pojasni stališče Slovenije oziroma MZZ, saj da "premier Janša mandata za podajanje takih stališč ni nikoli dobil od tega DZ".

Vodja poslanske skupine Levice Matej T. Vatovecpa je novinarjem v DZ dejal, da v Levici menijo, da gre za "zunanjepolitični škandal brez primere", saj je daytonska BiH nastala na preštevilnih žrtvah in da so sedanje meje posledica zelo krvave vojne. Takšna ideja, da bi se dodatno razkosalo BiH, je nepojmljiva. Meni, da se je izkazalo, da predsednik vlade – in tokrat z asistenco predsednika republike – dela škodo ugledu Slovenije ter z non paperjem in izjavo predsednika republike podžiga nek nov nemir na Balkanu, ki ne more nikoli biti produktiven. Takšne izjave se jim v Levici zdijo neprimerne in gredo na roko srbskemu predsedniku Aleksandru Vučiću, s katerim sta z Janšo v precej tesnih stikih, je dodal.

Glede tega, ali non paper obstaja ali ne, pa je dejal, da je o tem težko soditi in da bo to pokazal čas. Glede na to, da so se te informacije pojavile, pa meni, "da je v ozadju neka resnica"in da obstaja neka ideja o razkosanju BiH, ki je v škodo njenim prebivalcem.