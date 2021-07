S&D: Zahtevamo pojasnila, zakaj se je Janša udeležil sestanka z mudžahidi

V evropski S&D so izrazili ogorčenje, da je slovenski predsednik vlade Janez Janša, čigar država predseduje Svetu EU, sodeloval na virtualnem sobotnem srečanju, ki ga je organiziral t.i. Narodni svet odpora v Iranu (NCRI), sicer znan tudi kot Ljudska organizacija mudžahidov Irana (PMOI). "Ta nedemokratična, okultna organizacija, ki je bila do leta 2009 navedena na evropskem seznamu terorističnih organizacij, ima dolgo zgodovino zlorab človekovih pravic, ki so jih dokumentirale organizacije kot je Human Rights Watch (HRW)," so zapisali v sporočilu za javnost.

Tonino Picula, tiskovni predstavnik S&D za zunanje zadeve in Jytte Guteland poročevalec o Iranu sta v izjavi za javnost zapisala, da gre za podporo skupini, ki ma nasilno in nedemokratično zgodovino s strani premierja države, ki vodi rotirajoče predsedstvo Svetu EU. "To je zelo neodgovorno in zaskrbljujoče. Poteza ogroža stalna prizadevanja EU in njenega visokega predstavnika Josepa Borrella za oživitev jedrskega sporazuma z Iranom, ki je ključna zunanjepolitična prednostna naloga EU."