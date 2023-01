SD zapušča 'judovsko vilo': sedež na Levstikovi 15 ni naprodaj

V stranki SD so nam pojasnili, da bo Inštitut 1. maj neodvisno od strankarskega delovanja odprt za vse. "V sodelovanju z evropskimi socialdemokratskimi političnimi fundacijami bo gradil kapacitete za izobraževanje, usposabljanje in raziskovanje ter skupaj s civilno družbo, sindikati, gospodarstvom in posameznimi strokovnjaki, razvijal nove koncepte in ključne rešitve za prihodnost Slovenije." Kot je poročalo Delo, sta Inštitut 1. maj ustanovila predsednica SD Tanja Fajon in generalni sekretar stranke Klemen Žibert.

Na Levstikovi 15 bo delovala Akademija SD, v sklopu katere poteka notranje izobraževanje vseh struktur strankarske organiziranosti in gradnja kompetenc z različnih področji.