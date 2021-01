SD zaradi hitrih testov zahteva sklic nujne seje

Poslanska skupina Socialnih demokratov je danes vložila zahtevo za sklic nujne seje Odbora DZ za zdravstvo glede zakonitosti in transparentnosti izvedbe postopka javnega naročila za dobavo antigenskih testov ter ustreznosti dobavljenih testov. Kot pojasnjujejo, se upravičeno postavlja vprašanje o ustrezni organiziranosti testiranja, o primernosti izbranih ponudnikov, o višini obremenitve državnega proračuna, ter najpomembneje, o zanesljivosti rezultatov in transparentnosti in zakonitosti nakupa materialnih sredstev za izvedbo množičnih testiranj.

Sprašujejo se tudi, ali gre pri izbiri dobaviteljev za vnaprej dogovorjeno dejanje, saj je bilo za oddajo ponudb na razpolago le 24 ur časa, k oddaji ponudb pa so lahko pristopili le vnaprej povabljeni ponudniki.

Kot pojasnjujejo v SD in smo tudi že poročali na naši spletni strani, je teste država kupila od podjetja Majbert Pharm. Gre za kitajske teste, ki so stali skoraj dva evra na kos, za poslom pa stojijo kriptopiramidaši Alan Amadej Eferl, Klemen Nicoletti in Luka Lah. Prva dva sta maja kupila ljubljansko podjetje Majbert Pharm, ki se ukvarja s prodajo medicinske opreme, tretji, nekdanji član podmladka SDS, pa zdaj razkriva, kako so hitre teste sploh dostavili v Ljubljano.