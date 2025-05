SD zavrača povezovanje z SDS: 'Slab poskus provokacije'

Po mnenju SD kongres stranke SDS "kot kongresi te stranke poprej ni postregel z večjimi presenečenji". Slišati je bilo "politikantske izjave, z jasnim ciljem prepričevati prepričane ter konsolidirati desno volilno telo", so po kongresu največje opozicijske stranke, ki jo bo še naprej vodil Janez Janša, zapisali v koalicijski SD.

Obenem se po njihovih besedah ni izneveril "že tolikokrat slišani zimzelen stranke SDS o strankah levega pola kot dežurnih krivcih za vse, kar se (njim) slabega dogaja". "K temu so sedaj dodali še napoved t. i. koalicije z volivci, kar nima nobene veze s politično ali pravno realnostjo," menijo v SD. Diskrepanca med besedami "v korist Slovenije naravnane politike" in dejanskim ravnanjem te stranke, pa bi težko bila večja, menijo.

Na kongresu SDS je bilo sicer slišati tudi razmišljanja o možni bodoči koaliciji. Evropski poslanec iz vrst SDS Milan Zver je tako denimo ocenil, da bo pri iskanju ustavne večine, za katero si prizadevajo, treba seči čez politični pol, našli pa bi jo lahko s SD.

V SD odgovarjajo, da gre za slab poskus provokacije. "Naše zavezništvo je lahko s strankami, ki si iskreno prizadevajo za napredno, solidarno in vključujočo Slovenijo, kar SDS ni. Jasno je, da Socialni demokrati s stranko SDS ne bomo sklepali koalicije," so bili v stranki jasni na omrežju X.

Da Socialni demokrati ne bodo del Janševe vlade, je v intervjuju za današnji Reporter ponovil tudi prvak SD Matjaž Han. Zatrjuje, da bodo Socialni demokrati naredili vse, da dobijo čim več glasov in da jim bo uspelo sestaviti levosredinsko vlado. Pod drugi strani ankete nakazujejo, da bo treba narediti nek most do desnice. "Nobeni stranki in politikom, ki so iskreni v namerah za sodelovanje in usklajevanje pri temah, pomembnih za našo državo, ne zapiram vrat za pogovor," je še dejal.

Na Janšev kongresni nagovor so se že med vikendom na družbenih omrežjih odzvali tudi v Levici. Na Facebooku so zapisali, da so počaščeni, da je najpogostejša beseda na kongresu SDS "Levica", ampak samo s strašenjem pred političnimi nasprotniki ni še nihče ničesar naredil za ljudi.