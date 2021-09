Če se minister Hojs ne bo opravičil za izrečeno, bosta Nemec in Koprivc tožila

Podpredsednica stranje Andreja Katič je v izjavi za medije poudarila, da se želijo postaviti v bran tistim, ki "mirno protestirajo, ko jih Hojs in nekateri posamezniki iz koalicije, pa tudi vlade, žalijo, in označujejo s fašisti". Dodala je, da bodo vedno branili pravico do izražanja mnenja in mirnih protestov, nasilje pa je nesprejemljivo.

Poslanec Koprivc je zatrdil, da Socialni demokrati niso bili organizatorji nobenih protestov doslej, sploh pa ne podporniki nasilja. Zavrnil tudi navedbe notranjega ministra, izrečene na nacionalni televiziji, da so petkovi kolesarji, ki jih podpira SD, 5. novembra lani organizirali protest, na katerega sta vabila tudi on in Nemec. "Gre za dve različni zadevi, 5. 11. predvsem ni petek, ampak četrtek. Petega novembra ni bil protest, organiziran s strani t. i. kolesarjev, ampak je bil protest, organiziran s strani nekih drugih skupin, med katerimi smo lahko videli tudi rumene jopiče, med katerimi je paradiral med drugim tudi minister Hojs in ti protesti so se nazadnje končali z nasiljem," je spomnil, da se je od tistih četrtkovih protestov Protestna ljudska skupščina ogradila.