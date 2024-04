Na kongresu SD napačno preštevali glasove: ponovili bodo dve glasovanji

Kot piše portal, je eden od kandidatov sporočil Matevžu Frangežu , v. d. generalnega tajnika stranke, da število glasov zanj ne drži, saj po uradnih rezultatih ni prejel nobenega glasu, čeprav je glasoval zase in imel zagotovila še vsaj 10 ostalih članov. Predsednik komisije Tadej Cmerekar Komar je v izjavi za portal dejal, da so ugotovili, da se je napaka zgodila pri prepisu glasov v prvem krogu iz delovnega gradiva volilne komisije. Dodal je, da se je napaka zgodila tudi pri seštevku glasov pri nekaterih drugih kandidatih.

Sprejeli so odločitev, da bodo volitve zaradi napak ponovili, vendar tega niso storili v soboto, ker je zaradi pozne ure veliko članov že zapustilo kongres, s tem pa so postali nesklepčni. Glasovanji za člane predsedstva stranke in člane nadzornega odbora bodo ponovili, ko bo kongres znova sklepčen.

"Iz pravnega in statutarnega vidika ni težav," je dejal Han in dodal, da si v stranki želijo, da bo lista popolna. "Zadevo bomo rešili na dva načina, ali v živo ali prek digitala. Pri digitalnem glasovanju bo priprava trajala morda dva dni več. Druga možnost pa je, da bi tukaj v Ljubljani imeli dva dni odprto volišče. To je stvar dogovora. Vse delegate bom prosil, da še enkrat naredimo ta napor, izvolit moramo še sedem kandidatov." Kot je dejal, so bila ostala glasovanja, tudi za predsednika stranke brez težav. "Mi se gremo res pravo demokracijo, včasih si zaradi zahtevnega poslovnika ali statuta zakompliciramo življenje."