'Če dobimo dva poslanca v Evropskem parlamentu, bomo vriskali od sreče'

"Šel sem čez devet volitev, najtežje so bile na kongresu SD pred dvema dnevoma," trdi novi šef stranke SD Matjaž Han. Kot pravi, je prva naloga organizacija in delitev dela pred prihajajočimi evropskimi volitvami. Han se bo zahvalil za podpredsedniško funkcijo v vladi, na kritike in napovedi odhodov pa odgovarja, da nima občutka, da bi stranka propadala.

Matjaž Han FOTO: Bobo icon-expand

Matjaž Han je na tiskovni konferenci prednostno omenil organizacijo dela. "Dejstvo je, da bomo imeli kolegij, predsedstvo, tudi skupine, ki bodo spremljale finančni in politični del. En dan po kongresu ne moreš vsega organizirati. Zavedam se, da je treba hitro vse urediti. Danes se bova z Brglezom sestala." Pogovarjala se bosta tudi o tem, kako priti do dobrega rezultata na evropskih volitvah. Glede nezadovoljstva po volitvah Han ocenjuje, da gre za stalno spremljevalko volitev. "Če bi jaz izgubil, bi imeli v stranki srečo, saj bi vedno podpiral vsako vodstvo. Nikdar nisem in nikdar ne bom rekel slabe besede čez stranko SD, ki mi je omogočila, da sem sploh lahko bil vodja poslanske skupine in minister. Slišim upravičene kritike in jih razumem. Zmožni smo – z razdelitvijo nalog – narediti stranko res močno." Han je poudaril, da je na položaj prišel brez predhodne funkcije v stranki. Znova pa je poudaril, da si ne želi podpredsedniške funkcije v vladi. "Za to mesto se bom zahvalil, ker mislim, da je vendarle pomembno, da vlada ima podpredsednico – Tanjo Fajon. In če tako ostane, nimam nobenih težav. Predsedniku vlade bom predlagal, da tako ostane." Ali stranka propada? Han tega ne vidi, mu je pa žal odhodov. Stranko je po kongresu zapustil nekdanji glavni tajnik SD Uroš Jauševec. "Gospod Jauševec je v stranki veliko let, veliko dobrih stvari je naredil. Ko ne bom več funkcionar, bom še naprej skušal pomagati socialni demokraciji."

Han verjame v uspeh na evropskih volitvah. "Imamo odlične priprave na evropske volitve. Večji del naše liste je že zaprt. Pogovarjamo se o finesah. 25. aprila bomo imeli konvencijo in bomo potrdili vse kandidate. Se bom pa zavzemal za to, da bo nosilec liste Matjaž Nemec. Če bi me vprašali pred dvema mesecema, bi rekel, da ne bomo dobili niti pol poslanca v Evropo. Danes sem bolj ambiciozen, vendar ne preambiciozen. Pričakujem, da enega zagotovo. Če dobimo dva, bomo pa vriskali od sreče." Han se je dotaknil tudi razmer na Bližnjem vzhodu. "Nobena vojna ne daje gospodarstvu plusa, razen obrambni industriji, ki izdeluje stvari za uničevanje. Dejstvo je, da ne bo samo nafta dražja, če bo šlo tako naprej, padli bodo tudi delniški trgi, denar bo dražji. Z gospodarskimi subjekti bomo imel razgovore. Tukaj nismo osamljeni, vsa Evropa bo imela težave. Samo upam, da se bo ta konflikt čim prej končal." Glede cene nafte je dejal, da marsikaj vpliva na njeno ceno ter da pri tem igra vlogo tudi Opec, ki cene regulira. "Težko je špekulirati, vendar pa nafta zagotovo ne bo cenejša."