Državni sekretar Matevž Frangež ponudil odstop, minister Han ga ni sprejel

Dejà vu v stranki Socialnih demokratov. 31. januar lani Dominika Švarc Pipan: "Če danes ali v tem trenutku odstopim, se bodo takšne zgodbe nadaljevale in nič se ne bo na tem mestu spremenilo."

In 31. januar danes Matjaž Han: "Zaenkrat je moja naloga in za tem bom stal, da se razišče zadeve in da tisti, ki nimajo dobrih namenov, tudi odgovarjajo."

A z odgovori imajo težave prav v SD. Na vprašanje, ali držijo naše informacije, da je njihovo volilno kampanjo za evropske volitve financiral tudi sporni zmagovalec razpisa Von Horvath, kljub večkratnim pozivom niso odgovorili že od torka.

Poznanstva s podjetnikom se otepa tudi velenjski župan Peter Dermol. Čeprav je danes jasno, da z njim ni sodeloval le na dobrodelnih akcijah in prostočasnih kolesarskih avanturah. Skupaj sta 4. aprila obiskala tudi gospodarsko ministrstvo. Na vprašanje, koliko drugih podjetnikov je še v preteklosti spoznal z visokimi uradniki, je odgovoril: "Nihče od drugih prijaviteljev ni izkazal interesa za kaj takšnega".

Se je favoriziranje enega podjetnika dogajalo tudi v Zagorju? Podjetje Skitti, ki ga vodi Sergej Smrkolj, se je na razpisu razveselilo več kot pet milijonov evrov. Tak razplet so napovedovale tudi anonimke.

"Jaz kot svetnik sem že nekaj sej opozarjal oziroma spraševal župana, kako je glede anonimk. Odgovora nikoli ni bilo," pravi Boštjan Ocepek, občinski svetnik Zagorja ob Savi z liste SLS.