Skladno s porastom spletnih nakupov tudi porast goljufij

Epidemija covida je močno spremenila naše navade, ko gre za nakupovanje. V času epidemije smo celo iz trgovin povsem osnovne življenjske potrebščine začeli naročati prek spleta in so nam jih pripeljali domov, da o nakupovanju oblačil sploh ne govorimo. In na tisoče paketov dnevno, ki jih poštarji in dostavljavci vozijo po državi, so postali velika priložnost tudi za goljufe. Vse bolj pogosto se namreč dogaja, da na dom dobite paket, ki ga niste naročili. In to vas lahko drago stane. Najbolje je, da vendarle preverite, kdo vam pošilja paket, še preden plačate, ker drugače lahko ostanete brez denarja.