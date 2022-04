SDH bo preveril postopek imenovanja Kokota na čelo Pošte Slovenije

Pregled postopkov bo izvedla odvetniška pisarna Ulčar & partnerji, sta danes poročala časnik Delo in portal Necenzurirano. Odvetniška pisarna bo lahko na podlagi sklepa, ki ga je uprava SDH sprejela 20. aprila in so ga pridobili na Necenzurirano, zaslišala vse vpletene in dobila neomejen dostop do celotne dokumentacije.

Pod sklep o izvedbi zunanjega pravnega pregleda imenovanja generalnega direktorja Pošte Slovenije so po poročanju portala podpisani vsi trije člani uprave SDH: njen predsednik Janez Žlak, Janez Tomšič in pred kratkim imenovani Peter Drobež.

S to potezo se želijo po informacijah virov omenjenega portala na SDH zavarovati pred odgovornostjo za sporno dogajanje na Pošti Slovenije in morebitno krivdno razrešitvijo.

Kokot odločitve SDH za Delo ni komentiral.

Nadzorni svet Pošte Slovenije je 1. februarja letos za novega generalnega direktorja družbe imenoval Kokota, ki je že pred tem opravljal funkcijo začasnega generalnega direktorja omenjene družbe v državni lasti.