SDH in NLB z namero za prvo javno ponudbo delnic NLB

Slovenski državni holding (SDH) in državna Nova ljubljanska banka bosta po napovedih danes objavila namero za prvo javno ponudbo delnic (IPO) na ljubljanski in londonski borzi. Pred objavo naj bi o tem sicer še odločal nadzorni svet SDH. V njej naj bi malim delničarjem v nakup ponudili 10 odstotkov delnic banke, ostalo institucionalnim vlagateljem. Prodajalec bo odvisno od tega, koliko vpisov bo v posamezni tranši, delnice za prodajo na koncu lahko prerazporedil iz ene v drugo.

Priprave na prodajo NLB so stekle s septembrskimi predstavitvami NLB analitikom in investitorjem. Na njih je SDH v navezi s finančnim svetovalcem pri prodaji Deutsche Bank lahko dobil prvi občutek glede cenovnega razpona za delnico. Ko bo ta oblikovan, bo o njegovi primernosti odločal nadzorni svet SDH, lahko pa to tudi preloži na vlado.

Če bo tokrat šlo gladko, bodo kupci lahko naročila za nakup delnic NLB oddali v prvem novembrskem tednu. Ko bodo ta zbrana, se bo določila prodajna cena, delnice se bo razdelilo med kupce. Nato bodo te začele kotirati na Ljubljanski borzi in na borzi v Londonu. S tem bodo prodajni postopki za NLB uradno zaključeni, po načrtih naj bi se to zgodilo do sredine novembra.