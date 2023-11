SDH nadzornike Petrola poziva k dodatnim pojasnilom glede menjav v upravi

Pri tem opozarjajo, da kadrovske odločitve sodijo med najpomembnejše odločitve, o katerih mora samostojno in neodvisno ter v korist družbe odločati nadzorni svet. Za javne delniške družbe je z vidika kakovostnega korporativnega upravljanja po prepričanju SDH bistvenega pomena, da so kadrovski postopki izvedeni skladno z dobro prakso, kot izhaja tudi iz kodeksa upravljanja javnih delniških družb, in da družba razloge za predčasne spremembe v sestavi uprave ter izvedene kadrovske postopke in odločitve po zaključku ustrezno predstavi delničarjem.

Zato nadzornike enega največjih slovenskih podjetij v SDH "kot odgovoren upravljalec" državnega lastništva v Petrolu pozivajo, da z namenom ustreznega informiranja delničarjev podrobneje odgovorijo na več vprašanj glede kadrovskih sprememb.

Zanima jih na primer, ali in na kakšen način je družba v zvezi s predčasnim prenehanjem mandatov in imenovanjem novih članov oziroma predsednice uprave spoštovala določila slovenskega kodeksa upravljanja javnih delniških družb, določbe statuta družbe in politiko raznolikosti Petrola, predvsem ko gre za ustrezne postopke nabora in selekcije kandidatov za člane uprave. Zanima jih tudi, ali je družba pri vseh letošnjih kadrovskih postopkih spoštovala tudi vse interne akte, ki urejajo to področje in na kakšen način.

V SDH jih zanima tudi, kaj so bili razlogi za julijsko predčasno prenehanje mandata oz. odstop člana uprave Jožeta Bajuka in sporazumno predčasno prenehanje mandata predsednice uprave Nade Drobne Popović, do katerega je prišlo minuli teden. Zanima jih še, kdo je dal pobudo za predčasno prenehanje in pa, ali sta oba omenjena sama podala enostransko odstopno izjavo, ali sta bila s funkcije odpoklicana s strani nadzornega sveta, ali pa je šlo za sporazumno predčasno prenehanje mandatov.

Nadzornike Petrola v SDH sprašujejo tudi, ali so obstajali razlogi na strani člana oziroma predsednice uprave (nekrivdni ali krivdni), na podlagi katerih je nadzorni svet sprejemal svoje odločitve, in kateri so ti razlogi.