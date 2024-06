SDH naj bi s T-2 sklenil dogovor o višini in poplačilu njegovega dolga

SDH je aprila vložil predlog za stečaj T-2. Kot so navedli ob tem, jim družba dolguje vsaj 65 milijonov evrov, in sicer iz naslova posojila bank leta 2007 v višini 120 milijonov evrov takratnima lastnikoma T-2, holdingoma Zvon 1 in Zvon 2 za izgradnjo optičnega omrežja.

Prokurist in lastnik T-2 Jurij Krč je medtem ves čas trdil, da SDH zlorablja institut stečaja, da bi zakril svoje napake in dosegel prodajo T-2 kot poslovne celote, ker se z zastavljenim premoženjem ne more poplačati.