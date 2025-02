SDH podprl razveljavitev likvidacije CSS

Kot so sporočili iz SDH, so se za razveljavitev likvidacije škofjeloškega invalidskega podjetja odločili na podlagi zahteve ministra Luke Mesca in v skladu z Zakonom o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov.

"Ker ima zahteva ministra skladno z veljavno zakonodajo za SDH zavezujočo naravo, je SDH kljub drugačnim upravljavskim pogledom v celoti razbremenjen vsakršne odgovornosti za morebitno škodo, ki bi zaradi preklica likvidacije nastala Republiki Sloveniji. V zvezi z možnostjo kakršnekoli finančne podpore družbi se z razveljavitvijo sklepa o likvidaciji situacija ni v ničemer spremenila, saj je CSS v skladu z veljavno Strategijo upravljanja naložb države portfeljska naložba, pri kateri mora SDH zasledovati samo gospodarske cilje," so zapisali v sporočilu za javnost.