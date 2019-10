SDH: Prodaja Adrie Airways v letu 2016 je bila za državo manjši strošek od stečaja

Luka Mesec (Levica) je dejal, da je Slovenski državni holding (SDH) družbo prodal skladu, ki je imel 25.000 evrov kapitala, kar je štirikrat manj, kot je znašala že tako simbolična kupnina, in to po več kot 90 milijonih evrov dokapitalizacij, s popotnico še treh dodatnih milijonih evrov. "Da ob tem napoveš katastrofo, ne rabiš biti ravno vedeževalec," je dejal. Zato želi, da odgovorne inštitucije prodajo razčistijo in poiščejo odgovorne za nastalo situacijo.

Predsednik uprave SDH Gabrijel Škof je v odgovoru na njegova vprašanja dejal, da je bila Adria Airways že pred prodajo na robu stečaja, preobrat pa ni uspel niti novemu lastniku. Spomnil je na več državnih dokapitalizacij, s katerimi je država v predhodnih letih pomagala podjetju; skupaj se je nabralo za 93 milijonov evrov.

Postopek prodaje je bil po njegovih besedah izveden profesionalno in transparentno, skladno z mednarodnimi standardi. Vse ponudbe, ki so jih prejeli, so vključevale zahteve po sodelovanju prodajalcev v dokapitalizaciji. "Če je ne bi prodali, bi šla Adria Airways najbrž že takrat v stečaj. Omenjeni sklad je oddal najboljšo ponudbo in družbo tudi dokapitaliziral," je pojasnil.

Prodaja Adrie Airways je leta 2016 za Slovenijo pomenila manjši strošek kot stečaj, kljub temu, da so za družbo prejeli le 100.000 evrov, hkrati pa so vanjo vložili še 3,2 milijona evrov, saj je letno v obliki davkov in prispevkov v proračun prispevala okrog deset milijonov evrov. Ob tem je Škof ob idejah Levice o ustanovitvi nove družbe v sodelovanju z zaposlenimi dodal, da so predstavniki pilotov pred privatizacijo sicer izrazili interes za nakup družbe, vendar se potem za to niso odločili.

Državna sekretarka na gospodarskem ministrstvu Eva Štravs Podlogar je pojasnila, da po stečaju Adrie Airways preučujejo pravne in poslovno-organizacijske alternative, s katerimi bo mogoče zapolniti vrzel, "vendar pa jih trenutno ni mogoče konkretizirati, saj potekajo z različnimi deležniki".

Predsednik odbora Robert Polnar je na sejo povabil tudi predstavnike Adrie Airways in njenih sindikalnih organizacij zaposlenih, vendar se je niso udeležili.