SDH toži KPK zaradi domnevnih nezakonitosti pri presoji zaposlitve Črnčeca

Slovenski državni holding (SDH) bo ob tem vložil tudi prijavo upravni inšpekciji zaradi kršitve vodenja upravnih postopkov in upravnega poslovanja, informacijskemu pooblaščencu pa predlagal izvedbo inšpekcijskega nadzora zaradi zaznanega neobvladovanja informacijskega sistema Komisije za preprečevanje korupcije (KPK) z bazo občutljivih osebnih podatkov. SDH je nedavno prejel tudi prijavo domnevnega nezakonitega vpliva na odločanje KPK, ki jo je odstopil v obravnavo Policiji, so danes sporočili iz holdinga.

V SDH so spomnili, da je KPK 28. avgusta objavila ugotovitve glede nadzora nad postopkom zaposlitve Damirja Črnčeca. "V postopku ni ugotovila nobenih kršitev določil zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, a je ob tem vseeno intenzivno in ciljno javno komunicirala nezakonite, neutemeljene in neresnične zaključke, s katerimi je škodovala ugledu SDH," so zapisali in dodali, da je bil SDH s stališči KPK seznanjen šele ob javni objavi.

SDH je pri dveh odvetniških pisarnah naročil pravni analizi ravnanj KPK v omenjenem postopku. Obe sta, navajajo v holdingu, izpostavili mnenje, da je bilo ravnanje KPK v več vidikih v nasprotju z določili zakona o integriteti in preprečevanju korupcije ter lastnim postopkovnikom, da zaključki niso ustrezno strokovno utemeljeni, poleg tega pa je KPK tudi prekoračila svoje pristojnosti in pooblastila.

"KPK je v postopku kršila ključna procesna pravila iz zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, z javno objavo neutemeljenih ugotovitev pa je škodovala ugledu SDH in mu hkrati povzročila škodo," so ugotovitve odvetniških pisarn izpostavili v SDH.

Ob tem v holdingu poudarjajo, da je SDH delniška družba, ki mora ob upoštevanju načel skrbnosti in gospodarnosti po korporacijskem pravu zaščititi svoje gospodarske interese. Hkrati pa je SDH, kot nadaljujejo, tudi pomemben družbeni subjekt, saj na podlagi zakona o Slovenskem državnem holdingu v imenu in za račun države upravlja z državnim premoženjem v vrednosti več kot 13 milijard evrov.

"Zato pravnih sredstev zoper nadzorniško institucijo SDH ne vlaga zlahka. Pred odločitvijo za izvedbo pravnih ukrepov proti KPK je SDH temeljito in odgovorno pretehtal vse vidike takšne odločitve in ocenil, da teža in intenzivnost neutemeljenih očitkov, ki jih je brez izvedbe zakonitega postopka javno komuniciral KPK, terja sodno presojo zakonitosti postopanja KPK, pa tudi presojo s strani drugih pristojnih inštitucij. V demokratični družbi tudi nadzorniki potrebujejo nadzor," so odločitev utemeljili v SDH.