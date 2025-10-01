Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Slovenija

SDH toži KPK zaradi domnevnih nezakonitosti pri presoji zaposlitve Črnčeca

Ljubljana, 01. 10. 2025 08.13 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
STA , Ti.Š.
Komentarji
20

Slovenski državni holding je proti protikorupcijski komisiji vložil tožbo v upravnem sporu zaradi kršitev pravil zakona o integriteti in preprečevanju korupcije v postopku nadzora nad zaposlitvijo pomočnika predsednika uprave SDH Damirja Črnčeca. Med drugim načrtuje tudi postopke zaradi po njihovem nezakonitih posegov v dobro ime SDH.

Damir Črnčec
Damir Črnčec FOTO: Bobo

Slovenski državni holding (SDH) bo ob tem vložil tudi prijavo upravni inšpekciji zaradi kršitve vodenja upravnih postopkov in upravnega poslovanja, informacijskemu pooblaščencu pa predlagal izvedbo inšpekcijskega nadzora zaradi zaznanega neobvladovanja informacijskega sistema Komisije za preprečevanje korupcije (KPK) z bazo občutljivih osebnih podatkov. SDH je nedavno prejel tudi prijavo domnevnega nezakonitega vpliva na odločanje KPK, ki jo je odstopil v obravnavo Policiji, so danes sporočili iz holdinga.

Preberi še KPK: Vlada ne razume našega poslanstva. Vlada: Z deljenjem razmislekov delujemo transparentno

V SDH so spomnili, da je KPK 28. avgusta objavila ugotovitve glede nadzora nad postopkom zaposlitve Damirja Črnčeca. "V postopku ni ugotovila nobenih kršitev določil zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, a je ob tem vseeno intenzivno in ciljno javno komunicirala nezakonite, neutemeljene in neresnične zaključke, s katerimi je škodovala ugledu SDH," so zapisali in dodali, da je bil SDH s stališči KPK seznanjen šele ob javni objavi.

SDH je pri dveh odvetniških pisarnah naročil pravni analizi ravnanj KPK v omenjenem postopku. Obe sta, navajajo v holdingu, izpostavili mnenje, da je bilo ravnanje KPK v več vidikih v nasprotju z določili zakona o integriteti in preprečevanju korupcije ter lastnim postopkovnikom, da zaključki niso ustrezno strokovno utemeljeni, poleg tega pa je KPK tudi prekoračila svoje pristojnosti in pooblastila.

"KPK je v postopku kršila ključna procesna pravila iz zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, z javno objavo neutemeljenih ugotovitev pa je škodovala ugledu SDH in mu hkrati povzročila škodo," so ugotovitve odvetniških pisarn izpostavili v SDH.

Ob tem v holdingu poudarjajo, da je SDH delniška družba, ki mora ob upoštevanju načel skrbnosti in gospodarnosti po korporacijskem pravu zaščititi svoje gospodarske interese. Hkrati pa je SDH, kot nadaljujejo, tudi pomemben družbeni subjekt, saj na podlagi zakona o Slovenskem državnem holdingu v imenu in za račun države upravlja z državnim premoženjem v vrednosti več kot 13 milijard evrov.

"Zato pravnih sredstev zoper nadzorniško institucijo SDH ne vlaga zlahka. Pred odločitvijo za izvedbo pravnih ukrepov proti KPK je SDH temeljito in odgovorno pretehtal vse vidike takšne odločitve in ocenil, da teža in intenzivnost neutemeljenih očitkov, ki jih je brez izvedbe zakonitega postopka javno komuniciral KPK, terja sodno presojo zakonitosti postopanja KPK, pa tudi presojo s strani drugih pristojnih inštitucij. V demokratični družbi tudi nadzorniki potrebujejo nadzor," so odločitev utemeljili v SDH.

Preberi še Zaposlitev Črnčeca na SDH: KPK zaznala korupcijska tveganja

Analiza objavljenih ugotovitev KPK je po navedbah SDH pokazala na obstoj informacijskih tveganj oziroma napačnega delovanja sistema za zbiranje podatkov o prijavi funkcij in premoženja zavezancev. Ker je ta sistem namenjen zbiranju zelo občutljivih osebnih podatkov, navedeno predstavlja visoka tveganja za vse zavezance za poročanje, navaja SDH. Zaradi ugotovljenih informacijskih tveganj bo holding z namenom zaščite vseh zavezancev posredoval pobudo informacijskemu pooblaščencu, da nemudoma izvede inšpekcijski nadzor vseh informacijskih sistemov KPK z vidika spoštovanja predpisov in zahtev varovanja osebnih podatkov.

Slovenski državni holding (SDH)
Slovenski državni holding (SDH) FOTO: Bobo

SDH je nedavno prejel tudi anonimno prijavo domnevnih nepravilnosti glede nezakonitih vplivov na odločanje KPK v zvezi s predmetno zadevo. Za obravnavo prejete prijave SDH ni pristojen, zato bo prijavo odstopil Policiji.

Kot so v SDH ob tem še zapisali v sporočilu, so v preteklih letih posvetili posebno pozornost področju integritete in skladnosti poslovanja. "S temi aktivnostmi je SDH prispeval k izboljšanju standardov na področju skladnosti in integritete v družbah v svojem upravljanju, za kar si bo dosledno prizadeval tudi v bodoče," so zagotovili.

SDH KPK Damir Črnčec tožba zaposlitev
Naslednji članek

Stisk mladih ne smemo podcenjevati: vsak peti duševno zdravje ocenjuje kot slabo

Naslednji članek

Enkratna vožnja z mestnim avtobusom v Ljubljani odslej dražja

SORODNI ČLANKI

KPK ustavila predhodni preizkus glede zaposlitve Črnčeca v SDH

Na KPK prejeli prijavo glede zaposlitve Črnčeca v SDH

Črnčec Sajovicu podal odstopno izjavo, seli se na SDH

KOMENTARJI (20)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
SpamEx
01. 10. 2025 09.13
+1
nenormalno
ODGOVORI
1 0
Rožle Patriot
01. 10. 2025 09.10
+3
...... in kavaški klan bo tožil Hojsa, za netočne informacije ... !!!
ODGOVORI
3 0
sLOVEnec56
01. 10. 2025 09.09
+2
Nezakonitost pri presoji*? kje si ga pa ti...
ODGOVORI
2 0
HolopjeHitler
01. 10. 2025 09.06
+2
diktatura toži, nič novega. vlada propada!
ODGOVORI
2 0
yolli
01. 10. 2025 09.00
+3
V Münchnu je zjutraj odjeknilo več eksplozij, slišali so se tudi streli, poroča nemški Bild. Na severu mesta od zgodnjih jutranjih ur poteka večja operacija.
ODGOVORI
3 0
Potouceni kramoh
01. 10. 2025 09.14
To je pa zdej že Creme de la creme od korupcije uničeni državi.
ODGOVORI
0 0
ActiveR
01. 10. 2025 08.59
+6
Domnevna nezakonitost SDH je vidna z Lune, to je kot Jankovičeva farmacevtka, Golobova božičnica in Fajonovih 30 dni do specialista.
ODGOVORI
6 0
Endless
01. 10. 2025 08.59
+5
Najboljši prodajalec megle vseh časov.
ODGOVORI
5 0
osservatore
01. 10. 2025 08.58
+6
Kamorkoli nastavijo tega meglomešalca, pardon super menežerja, nastane problem.
ODGOVORI
6 0
biggbrader
01. 10. 2025 08.58
+6
Ne vem kdo temu kameleonu Damirju odpira vrata?! Očitno je za trenutno opcijo zanimiv samo zato, ker se je sporekel j Janšo.
ODGOVORI
6 0
PoldeVeliki
01. 10. 2025 08.58
+4
Kako lahko Levica gleda rasista Črnčeca v vladi mi ni jasno ?
ODGOVORI
4 0
apage
01. 10. 2025 09.00
+4
Jah al pa rekordno nabavo orožja... Levica je pripravljena požreti vsa svoja načela za denar..
ODGOVORI
4 0
tavbix
01. 10. 2025 08.58
+4
Treba malo posla zrihtat odvetnikom... Kako pa kaj ta "poštena" odvetnica? Sedaj je pa vse tiho...očitno ima prave veze...
ODGOVORI
4 0
Eurojackpot
01. 10. 2025 08.57
+3
Nedotakljivi na vrhu slovenske kastne lestvice.
ODGOVORI
3 0
Perrun
01. 10. 2025 08.53
+5
Mah politike nastavljati na te fukncije je enostavno nehigienično in nevredno zdrave demokratične družbe. To bi moralo biti vsem jasno in večini tudi ja. Zdaj kaj je pravno prav in kaj ne, niti ni važno.
ODGOVORI
5 0
Hc4life
01. 10. 2025 08.51
+8
Ko da smo 5 let stari.....predstave za otroški vrtec ....brukeri
ODGOVORI
8 0
Vselepo
01. 10. 2025 08.49
+11
Se dobro da imamo goloba, da nas razvaja, ta super menežer......
ODGOVORI
11 0
Rožle Patriot
01. 10. 2025 08.49
+8
hmm .. kaj je zdaj to? .... Zaigran lewaški kanibalizem .. ???!!!
ODGOVORI
8 0
Peklenšček
01. 10. 2025 08.48
+8
Hmmm pri temule pacientu je tezko, da tozba nebi uspela . Gre za tozbo zoper dvozivko z najdaljsim stazem vseh vlad. Doticna dvozivka ima nevrjetno sposobnost prezivetja v vseh pogojih pod vsako vlado katero ljudstvo izbere. To je vsekakor hvale vredno in se njegove uporabnosti zavedajo tako levi kot desni. Dejansko govorimo o ljubljencu vsake vlade, modrijanu in rokohitrecu, vaškemu plemiču oziroma Jaki Šraucigru za tiste starejše.
ODGOVORI
8 0
Grdoba1
01. 10. 2025 08.17
+7
Rezultat v naprej znan. Saj vsepovsod plešejo.
ODGOVORI
8 1
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256