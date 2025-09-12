SDH ustanovil državno obrambno podjetje

Slovenski državni holding je skladno z napovedmi ustanovil državno obrambno podjetje. Pod imenom Dovos, družba za obrambo, varnost in odpornost je bila ta družba z omejeno odgovornostjo vpisana v sodni register. Namen družbe je z naložbami v slovenska podjetja podpirati razvoj in trženje proizvodov in storitev s področja obrambe in varnosti.

Za prvega direktorja družbe je bil imenovan Matej Špragar, dosedanji direktor kontrolinga v Slovenskem državnem holdingu (SDH), pri čemer je po pojasnilih holdinga v kratkem načrtovana širitev poslovodstva na dve osebi. V nadzorni svet družbe je SDH imenoval Damirja Črnčca, donedavnega državnega sekretarja na ministrstvu za obrambo, ki je v začetku leta postal pomočnik predsednika uprave SDH, Petra Dolžana kot strokovnjaka za širše finančno področje, in Lovrenca Babiča kot strokovnjaka s področja prava in korporativnega upravljanja. Tudi Dolžan in Babič sta trenutno zaposlena na SDH. Ta je Dovos ustanovil na podlagi letnega načrta upravljanja za leto 2025, in soglasja nadzornega sveta. Ustanovitev podjetja je predvidela tudi strategija razvoja obrambne industrije in tehnološke baze Slovenije, ki jo je vlada potrdila julija.

Proizvodnja streliva FOTO: Shutterstock icon-expand

Na SDH so danes spomnili, da je ministrstvo za obrambo že v letu 2023 holdingu podalo pobudo, da se ustanovi družba, ki bo z naložbami v strateška partnerstva in drugimi kapitalskimi naložbami vzpodbujala pozitivne sinergijske učinke med slovenskimi razvojnimi podjetji s področja obrambne dejavnosti, podpirala proizvodnjo in prodajo obrambnih proizvodov in sistemov, krepila obrambne in varnostne sposobnosti Slovenije ter tudi s tem prispevala h gospodarskemu razvoju. Začetni kapitalski vložek SDH v podjetje je tri milijone evrov, v prihodnje pa bo družba dokapitalizirana glede na konkretne investicijske potrebe, so napovedali v holdingu. Osnovna dejavnost družbe bo naložbena dejavnost, predvidena so vlaganja v slovenska podjetja na področju obrambe, varnosti in odpornosti. Natančneje so predvidene naložbe v podjetja s proizvodnjo visokotehnoloških robotiziranih oborožitvenih sistemov na podlagi strateških partnerstev z vodilnimi evropskimi proizvajalci obrambnih proizvodov in sistemov ter že podpisanih mednarodnih zavez in naložbe v podjetja s proizvodnjo visokotehnoloških robotiziranih oborožitvenih sistemov in avtonomnih kopenskih sistemov, ki so rezultat nacionalnih razvojnih projektov. Dovos naj bi vlagal tudi v naložbe v lastništvo obstoječih podjetij s področja obrambno-varnostne dejavnosti, v krepitev oskrbe obrambnega-varnostnega sistema s ključnimi strateškimi obrambnimi proizvodi in sistemi ter v zmogljivosti vzdrževanja in nadgradnje večjih oborožitvenih kopenskih sistemov.

Sistem zračne obrambe Mangart 25 FOTO: Luka Kotnik icon-expand