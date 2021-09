SDH v polletju s 26 milijoni evrov čistega dobička

Poslovni izid Skupine SDH znaša v prvem polletju 2021 47,8 milijona evrov, so sporočili iz družbe. Poleg dobrega poslovnega izida je na povečanje premoženja družbe in skupine vplivala rast borznih tečajev. Na tej podlagi so se sredstva in kapital povečala za 125 milijonov evrov. Ustvarjeni čisti poslovni izid družbe v prvem polletju 2021 znaša 26 milijonov evrov, medtem ko je v enakem obdobju preteklega leta znašal slabih 5 milijonov evrov, kar je predvsem posledica precej višjega upravičenja do dividend, so pojasnili v sporočilu za javnost.

V prvem polletju 2021 je tako SDH iz naslova lastnih kapitalskih naložb realiziral skoraj 25 milijonov evrov prihodkov iz dividend, medtem ko so v prvem polletju 2020 dividendni prihodki znašali le 3 milijone evrov. Razlog za višje prihodke sta boljše poslovanje družb in odprava regulatornih ukrepov, vezanih na razmere zaradi covida-19, pojasnjuje SDH.

V prvem polletju 2021 je bila dosežena višja donosnost pri večini družb upravljavskega portfelja SDH glede na prvo polletje lanskega leta, izpostavljajo. Večina družb izkazuje tudi boljše rezultate od načrtov iz Letnega načrta upravljanja za leto 2021 (LNU), zato je tudi rezultat na nivoju portfelja ugoden, in sicer znaša čista dobičkonosnost lastniškega kapitala portfelja (ROE) 6,4 %, kar je precej več kot v enakem obdobju lani, ko je znašala 4,0 %.

Vsi štirje upravljavski stebri (promet, energetika, finance in gospodarstvo ter turizem) izkazujejo boljše poslovanje v prvem polletju kot primerljivo lani in tudi bolje od načrtov iz LNU 2021. Zelo dobri so rezultati stebrov finance in turizem ter gospodarstvo, katerih donosnost v prvem polletju 2021 presega 10 % (steber financ – 11,2 % ROE, steber gospodarstvo in turizem pa 10,3 % ROE). Še naprej izstopa poslovanje Krke, ki dosega najboljše rezultate od vseh družb, ki spadajo med 20 največjih naložb SDH, so dodali.

Vse družbe stebra promet izkazujejo višjo donosnost kapitala kot v enakem obdobju lani in skupaj dosegajo 3,5 % ROE. Družbe stebra energetika večinoma dosegajo boljše rezultate od primerljivega obdobja lani in skupaj dosegajo 6,4 % ROE.

Pregled po klasifikacijskih skupinah pokaže, da so strateške naložbe v prvi polovici leta dosegle 5,1 %, pomembne 13,5 %, medtem ko so portfeljske dosegle 7,6 % ROE. Tržna vrednost kotirajočih družb se je od konca leta 2020 do 31. 8. 2021 povečala za 30,9 % in je znašala 2,3 milijarde evrov. Knjigovodska vrednost lastniških deležev RS in SDH je na dan 30. 6. 2021 znašala 10,3 milijarde evrov.

Pregled prilivov iz naslova dividend bo objavljen v Letnem poročilu o upravljanju kapitalskih naložb RS in SDH, ki ga bo SDH oktobra posredoval Državnemu zboru RS, so še sporočili.