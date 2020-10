SDH zamenjal predstavnike kapitala v nadzornem svetu HSE

Slovenski državni holding (SDH), ki ga vodi Janez Žlak, je odpoklical štiri nadzornike, ki bi jim mandat sicer potekel v letih 2022 in 2023, Tomaža Beska, Barbaro Gorjup, Miloša Pantoša in Gorana Brankoviča, Boštjan Markoli pa je sam odstopil s funkcije, izhaja iz danes na spletni strani SDH objavljenega sklepa skupščine HSE.

Namesto omenjenih je SDH imenoval Andreja Janšo, Franca Doverja, Damjana Semeta, Roberta Celca in Janeza Gutnika, ki štiriletni mandat nastopijo z današnjim dnem.

V nadzornem svetu Holdinga Slovenske elektrarne (HSE) so sicer poleg omenjenih predstavnikov kapitala še trije predstavniki zaposlenih, in sicer Boštjan Jančar, Jernej Otič in Petja Rijavec.

Menjavi nadzornikov bi lahko zdaj sledila še zamenjava vodstva HSE. Generalni direktor Stojan Nikolić je sicer pred časom v pogovoru za Delona vprašanje, kako trdno je v sedlu energetske skupine, odgovoril: "Sebe imenujem napaka v sistemu. Dostikrat se vprašam, kako in zakaj sem sploh v sedlu. Do zdaj sem delal in živel ter preživel pod štirimi vladami in vse so imele idejo, da me zamenjajo; na drugi strani sem vedno imel verjetno tudi zaradi zahtevnih razmer znotraj skupine HSE podporo in zaupanje v nadzornih svetih in SDH."