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Slovenija

SDS bi spraševal o zmanjšanju birokracije, sindikati proti rezom

Ljubljana, 06. 10. 2026 12.42 pred 41 minutami 4 min branja 19

Avtor:
M.V. STA
Srečanje članstva SDS v Bovcu

V SDS bi se na novem referendumu z volivci posvetovali o "zmanjševanju birokratskega aparata javne uprave". Koalicija vprašanja še ni predstavila. Referendum bi izvedli hkrati z referendumom o interventnem zakonu. Medtem pa sindikati zavračajo vladne napovedi o zmanjšanju števila javnih uslužbencev.

Po napovedi predsednika vlade in prvaka SDS Janeza Janše, da se bo vladna koalicija z volivci posvetovala o prestrukturiranju javnega sektorja, ostaja še precej nejasnosti, kakšno vprašanje namerava vladna koalicija zastaviti volivcem na posvetovalnem referendumu.

Premier se je sicer ob današnji predstavitvi proračunskih dokumentov za prihodnji dve leti v DZ dotaknil tudi tega. Kot je dejal, je dejstvo, da bo "zaradi omejenih človeških virov potrebno sistemsko prerazporejanje virov znotraj javnega sektorja, ker imamo bistveno povečane potrebe pri skrbi za starejše zaradi demografije, deloma v zdravstvu in še ponekod". Dodal je, da bo "glede debirokratizacije predlagan tudi posvetovalni referendum, se pravi posvetovanje z ljudstvom".

Uradnik s stranko
Uradnik s stranko
FOTO: Thinkstock

A konkretnega vprašanja posvetovalnega referenduma tako v največji vladni stranki kot tudi v preostalih koalicijskih strankah še ne razkrivajo. Poslanec SDS Rado Gladek je v izjavi po današnjem zasedanju poslanske skupine zatrdil, da natančnega vprašanja še nimajo. "Kot je povedal že sam predsednik vlade, nameravamo državljane vprašati, če so za to, da se zmanjša birokratski aparat javne uprave. Tukaj ne govorimo o ljudeh, ki delajo v domovih za ostarele in tako naprej, tukaj govorimo o zaposlenih na raznih agencijah, ministrstvih, število teh se je razraslo nad vse mogoče številke," je pojasnil njihovo izhodišče.

Po Gladkovih besedah je o tem treba vprašati tudi ljudi, ker bo vladna koalicija morala ukrepati. Kot je izpostavil, plačna reforma namreč predvideva dodatne odhodke, to pa na dolgi rok ni vzdržno. "Stvari je treba temeljito premisliti in poiskati rešitve, ki bodo zagotavljale normalno, učinkovito funkcioniranje države z realnimi stroški," je dejal.

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O tem, kdaj bi izvedli ta posvetovalni referendum, se bodo še pogovorili. Gladek je sicer ob tem spomnil na premierjeve besede, da bi referendum izvedli "v kratkem" in poudaril, da SDS zaradi stroškov referendumov zagovarja hkratno izvedbo več referendumov. Tako je pričakovati, da bi omenjen posvetovalni referendum izvedli v istem terminu kot zakonodajni referendum o interventnem zakonu, je napovedal Gladek.

Po njegovih besedah pa se bodo tudi o vlaganju predloga za razpis posvetovalnega referenduma poskušali uskladiti, da bi ga vložila koalicija skupaj.

Napoved še enega posvetovalnega referenduma pa je v opoziciji naletela na kar nekaj kritik. V opozicijskih Svobodi in SD so že v ponedeljek posvarili pred zamegljevanjem dejanskih težav in proračunskimi rezi, v Resnici pa pred pretirano "referendumanijo". Sokoordinator Levice Luka Mesec pa je danes ocenil, da vlado skrbi, da bo izgubila zakonodajni referendum o interventnem zakonu. Zato v napovedanem posvetovalnem referendumu vidi poskus mobilizacije z jezo proti javnemu sektorju. "Prepričan sem, da se bo to zgodilo na isti dan, ampak upam, da vsi ljudje razumejo, da se na teh referendumih igrajo z usodo države," je še dejal.

Sindikati zavračajo vladne napovedi o zmanjšanju števila javnih uslužbencev

Pogajalska skupina reprezentativnih sindikatov javnega sektorja je danes zavrnila napoved premierja Janeza Janše o zmanjševanju števila zaposlenih v javnem sektorju. Napovedan posvetovalni referendum razume kot orodje za ustvarjanje napetosti in izvajanje populistične kampanje brez jasnih odgovorov o poteku prerazporejanja in potrebah gospodarstva.

Janša je sprva napovedal prelivanje 50.000 javnih uslužbencev v gospodarstvo, mediji pa so kmalu zatem poročali o vladnih načrtih za desetodstotno zmanjšanje zaposlenih v javnem sektorju v letu 2027 ter še enako zmanjšanje v letu 2028.

Premier Janša je po burnih odzivih uradno zanikal obstoj tovrstnih rezov v proračunskih dokumentih, pri čemer je izpostavil nujnost prerazporeditev iz državne birokracije v zdravstvo, socialno varstvo in nazadnje v gospodarstvo. Vlada bo po premierjevih besedah o teh korakih letos predlagala posvetovalni referendum in z njim preverila pripravljenost ljudstva na napovedano prestrukturiranje.

Pogajalska skupina reprezentativnih sindikatov javnega sektorja je danes v sporočilu za javnost opozorila na nevarnost podanih idej. "Tako drastično in linearno zmanjševanje zaposlenih bi povzročilo resno poslabšanje kakovosti ter dostopnosti javnih storitev in podaljšalo upravne ter sodne postopke," je opozoril vodja pogajalske skupine dela javnega sektorja Jakob Počivavšek.

Jakob Počivavšek
Jakob Počivavšek
FOTO: Aljoša Kravanja

Ob tem je omenil še slabšo kakovost in velike težave z organizacijo predšolske vzgoje, izobraževalnega procesa v osnovnih in srednjih šolah ter v visokošolskem izobraževanju, krčenje javnih kulturnih vsebin, krčenje raziskovalnih programov, podaljševanje čakalnih dob v zdravstvu, slabšo dostopnost socialnih storitev, še več težav pri zagotavljanju dolgotrajne oskrbe, težave z zagotavljanjem varnosti, tveganja za varnost hrane, nezadostne kapacitete inšpekcijskih organov za nadzor nad izvajanjem zakonov in tako dalje.

V pogajalski skupini so ob tem kritični zaradi odsotnosti socialnega dialoga, kajti predsednik vlade doslej še ni opravil sestanka s sindikalnimi predstavniki. Spomnili so na posledice zakona za uravnoteženje javnih financ v času prve Janševe vlade in opozorili na nevarnost privatizacije določenih javnih storitev ob neenakih možnostih dostopa državljanov.

"Če vlada razmišlja o rezu že pred potrditvijo novega interventnega zakona za razvoj Slovenije, lahko po njegovi morebitni potrditvi na jesenskem referendumu pričakujemo zgolj še ostrejše posege v našo socialno državo," so zapisali.

Tudi v Konfederaciji sindikatov javnega sektorja Slovenije so v petek ocenili, da lahko tak pristop resno oslabi dostopnost in kakovost javnih storitev. Ob tem so opozorili, da javnega sektorja ni mogoče upravljati z odstotki ter na pomanjkanje socialnega dialoga. Zato zahtevajo sklic pogajalske komisije in uradna pojasnila, sicer pa napovedujejo uporabo vseh razpoložljivih sindikalnih sredstev.

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SDS referendum javni uslužbenci birokracija sindikati

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KOMENTARJI19

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Žabec
06. 10. 2026 13.37
Saj tega, ali državljani mislimo, da v preteklosti pravnomočno obsojeni in takšni ali drugačni dolžniki in utajevalci davkov ne bi smelu sedeti v državnem zboru, tega pa se nas Janša ne upa vprašat!
Odgovori
0 0
sport5
06. 10. 2026 13.32
"tukaj govorimo o zaposlenih na raznih agencijah, ministrstvih, število teh se je razraslo nad vse mogoče številke," - ko se vladi izteče mandat nagradi svoje privržence z delom v raznih agencijah ,ki rastejo kot gobe po dežju. To delajo LEVI in DESNI . Vprašanje pa je ,kako bi lahko večino teh agencij ukinil ,brez da bi izplačal mastne odpravnine ,saj imajo vsi službe za nedoločen čas.
Odgovori
+1
1 0
ho?emVšolo
06. 10. 2026 13.30
Všečna referendumska vprašanja postavlja Janša. Kaj pa vprašanje, da se poslancem zniža plačo? Ali da obsojeni posamezniki ne morejo biti poslanci? Ali to, da ima poslanec lahko le 3 mandate?
Odgovori
+2
2 0
ho?emVšolo
06. 10. 2026 13.31
Glasujmo zdaj!
Odgovori
+2
2 0
grumf
06. 10. 2026 13.27
Dejmo met še posvetovalnega, če smo za to, da gre Janez v penzijo..
Odgovori
-2
0 2
berger 2
06. 10. 2026 13.24
Logika birokratov; izmisliti si nek predpis in že je povečan obseg dela. Janša bi moral istočasno " prečistiti zakonodajo, predvsem podzakonske akte, ki po navadi stvari zakomplicirajo Teh podzakonskih aktov je preko 20.000 ( DVAJSET TISOČ !!!????? Saj je tudi v Nemčiji podobno. Berem v današnjem die Welt - u: Finančni minister Klinbeil, sicer sovodja stranke SPD ( socialistov) / Predlagal je uvedbo novega davka na PLASTIKO ! Za ta namen naj bi zaposlili nekaj čez tisoč uradnikov na carini in davkariji. Kar bi državo stalo preko 50 mio € letno. Zveza davkoplačevalcev in sicer javnost pa v " luft " Birokracija ima povsod podobno mentalieto !!!
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+1
1 0
minkica91
06. 10. 2026 13.24
tako je, tudi v tem primeru bi bilo najbolje naredit referendum. Pa zakaj jih je toliko preveč v javnem sektorju, ker so tam večinoma levičarji, ki sam nakladajo, haska pa ni nobenega. Zanimivo, še kak navaden zakon mora skup spravit kaka odvetniška družba, da še ti posebej kasirajo. Oni pa so menda samo za okras tam.
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+1
2 1
Mukec
06. 10. 2026 13.21
Najlažje je rečt 20.000 jih je preveč, nič pa kje in kam jih bomo dali. Seveda so v veliki večini odveč levi, za desne bo delo v JU še vedno zagotovljeno....
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+0
1 1
Castrum
06. 10. 2026 13.30
To da jih je 20.000 preveč je rekel predsednik vlade Pahor leta 2011.
Odgovori
0 0
patria
06. 10. 2026 13.20
Vsa čast. Prvič v zgodovini se je zgodilo, da je vodilni politik pokazal s svojim zgledom, tako da je odpoklical svojega sina iz Bruslja in ga zaposlil na gradbišču, da bo s trdim delom zaslužil svojo plačo. Prav tako so se vsi pislanci iz Bruslja in njihovo "podporno" osebje odpovedali funkcijam in bodo zapolnili manjkajoča mesta v DSO-jih. JJ je z odlokom odredil Poglajnu, Mahniču, Reberšku in vsem poslancem mlajšim od 40 let, da zapolnijo kadrovske vrzeli v policiji. Bravo. Ponosen sem na našega prvega moža. Aja, pa Mijic bo poprijel za lopato in bo tako pokazal delavcem, da je človek.
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+2
3 1
tavbix
06. 10. 2026 13.19
Sindikati so vedno proti...oni ne bi nič rezali, nič spremenili, nič optimizirali... Imeli bi pa najvišje plače...predvsem tisti pri koritu.. A ne da g. Štrukelj?
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+2
4 2
Andres
06. 10. 2026 13.16
A lahko ta veleumni Jansa enkrat neha posplosevati in da na mizo konkretne podatke, da bomo vedeli, o cem se sploh pogovarjamo? Ko rece v nekih agencijah in na ministrstvih, se vedno ne vemo, kje je ta presezek zaposlenih. Na drugi strani, zakaj tako kadrujejo svoje SDS kadre, ce je zaposlenih ze prevec? Zakaj ne prerazporedijo viske? So ministrstva ze naredila sezname preseznih delavcev in nepotrebnih delovnih mest? Pred mesecem je govoril o 50 tsd odvecnih delavcev, prejsnji teden nova informacija, da teh le ni toliko. Kot vedno, deluje na nacin ustvarjanja zmede, kaosa in negotovosti.
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+1
3 2
natmat
06. 10. 2026 13.13
Najprej naj začne pospravljati pri sebi in svoje...potem naj se loti druge...
Odgovori
+1
4 3
Castrum
06. 10. 2026 13.13
Saj sak od nas ima izkušnje kako to gre - v vsakem okolju, pa naj bo družbeno, poslovno, kulturno, športno....so največji nasprotniki sprememb tisti, ki najmanj delajo in se najbolje imajo.
Odgovori
+0
4 4
kunccix
06. 10. 2026 13.18
Tole je pa res, ker tale princ teme nima niti sekunde delovne dobe niti v gospodarstvi niti kje drugje. Krade, laže in sedi celo življenje v parlamentu. Kar mu štejemo v plus je to, da je večni vodja sekte, ki prekaša vse totalitarne voditelje na tem svetu v zgodovini celotnega človeštva
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+0
2 2
mb3zb6
06. 10. 2026 13.10
Daj, začni opravljat svoje delo in nehaj metat denar skozi okno za referendume.
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+6
8 2
zmerni pesimist
06. 10. 2026 13.04
Javni sektor ki sedi po pisarnah in izpolnjujejo pogoje za upokojitev nagnat
Odgovori
+6
8 2
bandit1
06. 10. 2026 13.14
Potem leti tudi Janez, Šuštar, Kaco, Gorenjak, Počivalo,.......
Odgovori
+4
5 1
Puško v koruzo
06. 10. 2026 13.18
Se vidi da nimas pojma. V javnem sektoru ne mores bit, ce izpolnjujes pogoje za pokojnino, razen ce te nujno potrebujejo je moznost podaljsanja za tocno dolocen cas.
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-1
0 1
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