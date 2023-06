SDS bo vložil interpelacijo zoper ministra za zdravje Bešiča Loredana

Slovenska demokratska stranka bo še ta teden vložila interpelacijo zoper ministra za zdravje Danijela Bešiča Loredana, so sporočili iz stranke. Tako so se odločili zaradi, kot pravijo, vedno slabših razmer v zdravstvu ter serije neizpolnjenih in prelomljenih obljub s strani ministra za zdravje in predsednika vlade.

Kot so še zapisali v sporočilu za javnost, želijo s tem pospešiti razpravo o realnosti koalicijskih obljub ter sposobnosti aktualne vlade za reševanje najbolj perečih problemov v državi.