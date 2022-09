SDS bo vložila interpelacijo proti zunanji ministrici Tanji Fajon

"Interpelacije se ne bi bala, ker bi imela možnost pojasniti ozadje. Meni je v interesu, da ščitim pravilnik in zakon o diplomaciji. Če bi takšna interpelacija prišla, bi z veseljem odgovarjala na vsa vprašanja in očitke," pa je včeraj o morebitni interpelaciji dejala ministrica. Z odločitvijo o odpoklicu po njenem mnenju namreč ščitimo interese naše države.

Pahor se je v torek odločil podpisati ukaz o odpoklicu Kajzerja, a to odločitev je označil za nesorazmeren ukrep, zunanji ministrici oz. vladi pa tudi očita, da se ni z njim posvetovala še pred sprejeto odločitvijo, kakršna je bila praksa doslej.

Razlog za vloženo interpelacijo bi lahko bil poziv Tanje Fajon k odpoklicu veleposlanika v ZDA Toneta Kajzerja. Fajonova je v torek v New Yorku zatrdila, da je Kajzer kršil zakon o zunanjih zadevah, zato je bil predčasen odpoklic nujen. Dodala je, da je s podrobnostmi seznanila predsednika Boruta Pahorja , s katerim se udeležujeta splošne razprave svetovnih voditeljev na 77. zasedanju Generalne skupščine ZN.

V SDS so sicer prvo interpelacijo v tem mandatu vložili zoper notranjo ministrico Tatjano Bobnar. Očitajo ji zlorabo funkcije, zavajanje javnosti in opustitev dolžnostnih ravnanj. Koalicija očitke zavrača kot neutemeljene, Bobnarjeva pa poudarja, da se interpelacije, ki ji očita solidarnost, spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ne boji.