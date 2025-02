SDS za referendum o dodatku k pokojninam, ministrstvo: To ni smotno

Pobudo za razpis zakonodajnega referenduma lahko sicer vloži vsak volivec, skupina volivcev ali politična stranka, podprta mora biti s podpisi najmanj 2500 volivcev. Predsednica DZ nato določi 35-dnevni rok za zbiranje podpisov za podporo zahtevi, to pa lahko predlagatelj vloži, če zbere najmanj 40.000 podpisov volivcev. Če je zahteva popolna in podprta z zadostnim številom podpisov, mora DZ v sedmih dneh razpisati referendum.

Da je sklic referenduma najnovejši primer popolne hinavščine SDS, ki ima volilce za bedake brez spomina, pa so sporočili iz Levice. "Dodatke k pokojnini za izredne umetnike se deli že vse od leta 1974. Pravzaprav je Vasko Simoniti iz vrst SDS tisti minister, ki jih je razdelil največ v zadnjih 20 letih, pravzaprav jih je v tem obdobju samo on podeljeval. Zdaj pa lažejo, kot da se uvaja nekaj novega," so zapisali.

Izpostavil je še, da omenjeni dodatki temeljijo na vrhunskih dosežkih umetnikov, sredstva zanje pa so zagotovljena v proračunu, "tako da ti dodatki ne bodo v nobenem primeru vplivali na višino pokojnin" slovenskih upokojencev. " Na nizko višino so vplivale politike prejšnjih vlad, med njimi tudi SDS, " je še dodal.

Rusjan je še ocenil, da je svojevrsten cinizem, da se je stranka prav ob slovenskem kulturnem prazniku odločila s pobudo za zakonodajni referendum "napasti najbolj vrhunske umetnike v državi". Spomnil je tudi, da nedavno sprejet zakon ne uvaja nič novega, ampak natančneje določa kriterije in merila, kdo je upravičen do omenjenega dodatka, in nadomešča zakon iz leta 1974.

Na pobudo SDS se je odzvalo ministrstvo za kulturo. Državni sekretar na ministrstvu Marko Rusjan je ocenil, da zakonodajni referendum ne bi bil smotrn, saj so stroški zanj okoli pet milijonov evrov. Pri dodatku k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti pa gre po njegovih besedah dejansko "za nekaj dodatkov k pokojninam za vrhunske umetnike". " Po naših ocenah bi stroški referenduma ustvarili za 70 let dodatkov k pokojninam ," je dodal. Stranko SDS je tudi pozval, naj pobudo za zakonodajni referendum umakne.

Zmotilo ga je tudi, da je vlada zakon o dodatkih k pokojninam za izjemne dosežke na področju umetnosti sprejela v času, ko je hkrati povišala obvezen prispevek za RTV Slovenija in obvezno zdravstveno zavarovanje ter 1. julija uvaja nov davek na dolgotrajno oskrbo in grozi z novim nepremičninskim davkom.

Medtem ko SDS že leta vleče na plan en sam primer provokativnega dela ene umetnice, ki sploh nima veze s tem dodatkom, sta med prejemniki dodatka recimo Niko Grafenauer ali Boris A Novak, ki ju pozna vsak otrok po Pedenjpedu ali Vidkovi srajčici. - Levica

Tudi če bo zakonodajni referendum uspešen in nov zakon ne bo stopil v veljavo, to samo pomeni, da ostaja v veljavi stari zakon, ki omogoča arbitrarno podeljevanje pokojnin brez jasnih meril, pojasnjujejo.

"O kakšnih številkah tu govorimo? Sto, tisoč, deset tisoč umetnikov? Ne, mi smo podelili 4 dodatke, Vasko Simoniti in prejšnja Janševa vlada jih je podelila 7. Povedano drugače, minilo bo 60-70 let teh dodatkov, preden izenačimo strošek organizacije referenduma, in to je zelo optimistična ocena," še dodajajo.

Ta referendum je navadno podcenjevanje zdrave pameti državljanov in volilcev, predvsem pa upokojencev, še pravijo v Levici, in SDS pozivajo, naj referendumsko pobudo umakne in se namesto tega opraviči vsem upokojencem.