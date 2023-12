SDS Goloba obtožil veleizdaje. Premier: Ljudje ne rabijo tega nastopaštva

Premier Robert Golob je letos še zadnjič stopil pred poslance, zaradi bolniške odsotnosti pretekli mesec pa so ga v parlamentu pričakali s kar dvojnim paketom poslanskih vprašanj. Za začetek pa so izbrali vselej zimzeleno temo - ilegalne migracije.

"Nobena evropska država, ne majhna, ne velika ne tista, kjer se migranti dejansko potem tudi naselijo, ne tista, preko katere potujejo, ali tista, ki je na zunanji meji, ne more tega vprašanja reševati samostojno. To vprašanje lahko rešujemo edino in samo skupaj," pravi predsednik vlade. To je bilo njegovo pojasnilo glede soočanja s skoraj 100-odstotnim porastom ilegalnih migracij.

Vendar pa premierjeve besede niso prepričale poslanca SDS Branka Grimsa, ki meni, da vlada deluje samovoljno. "Za hrbtom državnega zbora ste najprej dali soglasje k večinskemu odločanju, torej k preglasovanju. To pomeni, da Slovenija ne more več uveljavljati svojih interesov. V zgodovino samostojne Slovenije boste šli kot najslabši premier vseh časov in, ker je treba to imenovati s pravim imenom, kot veleizdajalec Republike Slovenije," je dejal.