Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

SDS in NSi izpodbijata določbe Zakona o dolgotrajni oskrbi

Ljubljana, 20. 02. 2026 12.15 pred 1 uro 3 min branja 33

Avtor:
N.V. STA
Denar za dolgotrajno oskrbo

Poslanci opozicijskih SDS in NSi na Ustavnem sodišču izpodbijajo določbe Zakona o dolgotrajni oskrbi, ki uzakonjajo prispevek za dolgotrajno oskrbo za popoldanske s. p. ter plačevanje prispevka iz pokojnin. Od Ustavnega sodišča pričakujejo prednostno obravnavo in zadržanje izvajanja teh določb. Minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac je zahtevo SDS in NSi označil za manever za pridobivanje glasov v času volilne kampanje. Trenutna vlada je bila prva, ki je dolgotrajno oskrbo uspešno vzpostavila, je zatrdil na dogodku Levice in Vesne.

Če si je vlada plačevanje prispevka za dolgotrajno oskrbo zamislila v višini odstotka za delodajalca in odstotka za delojemalca, pa osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic (popoldanski s. p.), sobodajalci in dopolnilne dejavnosti na kmetiji, iz te svoje dejavnosti plačajo še dodaten odstotek, skupaj tri odstotke, je na današnji novinarski konferenci dejal vodja poslanske skupine NSi Janez Cigler Kralj.

"Čeprav plačajo trojno, nimajo trojnih pravic," je dejal in dodal, da nimajo niti hitrejšega dostopa niti storitev tam, kjer se te ne izvajajo. Pri tem je spomnil, da so že nekaj časa kritični do pobiranja prispevka za dolgotrajno oskrbo "na zalogo, za storitve, ki niso na voljo, niso dostopne ali se v praksi ne izvajajo".

Denar za dolgotrajno oskrbo
Denar za dolgotrajno oskrbo
FOTO: Shutterstock

V SDS in NSi ocenjujejo, da je prispevek za dolgotrajno oskrbo za osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic, v nasprotju z enakostjo pred zakonom, pobiranje prispevka v višini odstotka od pokojnine pa je v nasprotju z načelom pravne in socialne države. Pojasnil je, da je zanje poseg v neto pokojnine nesprejemljiv.

"Pokojnine so pridobljena pravica, ni jih mogoče dodatno obremenjevati, prispevke plačujemo v aktivni delovni dobi," je poudaril poslanec SDS Zvonko Černač. Ob tem je bil kritičen do vlade Roberta Goloba, ki da se hvali z božičnico v višini 150 evrov, a je "teh 90 milijonov božičnice za vse upokojence točno toliko, kolikor upokojenci plačajo letno tega prispevka".

V SDS bodo, če bodo oblikovali vlado, "nemudoma ukinili prispevek za dolgotrajno oskrbo za vse upokojence in zamrznili izvajanje vseh ostalih prispevkov, dokler ne bo za nami eno leto evalvacije izvajanja sistema. Šele potem se bodo sprejemale odločitve, kako naprej," je napovedal. Kot je zagotovil, prispevka za upokojence, če bo vlado vodila SDS skupaj z NSi, v nobenem primeru ne bo.

Na vprašanje, zakaj zahtevo vlagajo zdaj pred parlamentarnimi volitvami, pa je dejal, da so že ob sprejemanju prispevku nasprotovali in tudi predlagali, da se iz zakona črta, a so bili zavrnjeni. Pričakovali so tudi, da bo ustavno presojo vložila zveza društev upokojencev kot asociacija upokojencev, ker tega ni storila, pa je na potezi politika.

Maljevac zahtevo označil za manever za pridobivanje glasov

Maljevac je poudaril, da je višina prispevka za dolgotrajno oskrbo znana že več let, pobirati pa so ga začeli lani. Ves ta čas takšne pobude v stranki SDS in NSi niso vložili, temveč so to storili na prvi dan volilne kampanje, je bil kritičen.

"Naš sistem dolgotrajne oskrbe temelji na solidarnosti. Ne na trgu, ne na temu, da moramo plačevati za storitve iz žepa. Mogoče je to želja SDS in NSi, sam tega zagotovo ne bom nikoli dovolil. Dolgotrajna oskrba mora biti dostopna za vse, ne glede na globino žepa. To smo v tem mandatu tudi zagotovili," je poudaril.

Ugibal je, da želita SDS in NSi ukiniti dolgotrajno oskrbo. Dodal je, da sta stranki dvakrat sestavljali vlado, vendar dolgotrajne oskrbe nista uspeli vzpostaviti. "Vse kar so naredili, so sprejeli zakon, ki ni izvedljiv, mi pa prvi dolgotrajno oskrbo postavljamo na noge," je dodal. Po njegovih besedah se bodo storitve dolgotrajen oskrbe še naprej izvajale, ljudje pa se nimajo česa bati, dokler je sam minister.

dolgotrajna oskrba sds nsi pokojnine

SNS vložila kandidatne liste v vseh osmih volilnih enotah

Ponaredili dokumente za gradnjo hleva: goljufali pri evropskih sredstvih?

  • Mercator - Freeon Toby Plus
  • Mercator - Sierra Freeon
  • Mercator - Mam
  • Mercator - Gillette in Venus
  • Mercator - Creme Supreme
  • Mercator - Nivea Cellular
  • Mercator - darilne garniture
  • Mercator - Palmolive
  • Mercator - Schauma
  • Mercator - Sensodyne
  • Mercator - Pampers
  • Mercator - Axe
  • Mercator Pika
KOMENTARJI33

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ROMELS
20. 02. 2026 13.47
Zakon je ustavno sporen. To še ne pomeni, da je neustaven. NEUSTAVEN je tisti zakon, ki so ga sprejeli leta 2013 s pokojninsko reformo, ki pravi, da se upokojenim moškim odmeri 57, 25 odmerni % za odmero višine pokojnine za 40 let delovne dobe, ženskam pa za 40 let delovne dobe odmeri 64%. Zakon se izvaja samo zato, ker ga ustavno sodišče ni obravnavalo ali ga pač ni hotelo obravnavati, ker bi ga moralo drugače prepovedati. S tem pa bi morala država oškodovancem povrniti nastalo škodo.
Odgovori
+0
1 1
Razsuti Tovor
20. 02. 2026 13.47
Treba se je lotiti z druge strani. Davki so visoki, ker se veliko denarja porablja za posle sorodnikov in prijateljev, potem pa brezplačno dopostujejo na jahti tega ali onega. Kje je recimo centraliziran nakup medicinskih pripomočkov in zdravil? Ni ga, ker bi bili nekateri ob precej milijonov. Kako pa mislite, da ljudje postanejo milijonarji, z lastnim delom? Če nimaš notranjih informacij, državne pomoči, prednost pri pogodbah in podobno pač ne gre. Če veš prej, da se bo nekje gradilo, odkupiš še kmetijsko zemljišče in ga prodaš kot gradbeno, v bistvu samo preložiš dva papirja in zaslužiš milijonček. Je tu tako težko razumeti, kako posel poteka?
Odgovori
+2
2 0
Pajo_36
20. 02. 2026 13.52
Bravo ! Ali pa informacijski sistemi bolnic, k jih ma lahko ena kar pet. PA vzdrževanje in tako dalje... Je kar nekaj firm z velik zaposlenimi k se ukvarja s tem.... Pa ena Slovenija. Halo.
Odgovori
+1
1 0
JanezNovakJohn
20. 02. 2026 13.47
BOG JIMA POMAGAJ . Janša in Vrtavec sta nagrabila preveč denarja, da bi rabila javno dolgotrajno oskrbo. Za ostale jima je vse eno.
Odgovori
-1
0 1
Pajo_36
20. 02. 2026 13.40
Sicer pa je dolgotrajna oskrba direktiva EU. Janševa vlada jo je pripravila, ampak brez back upa, tako kot oni itak znajo. Kr neki. Zato je pa padla, drgač ste pa to reformo potrjevali tudi na referendumu. Demenca vem pa dela, to je pa najbolj, zato pa eni JElinčiči žiivjo v lagodju od državnega denarja, aja sej mogoče dela od doma ane. hahaha
Odgovori
-4
0 4
rahlo_nepristranski
20. 02. 2026 13.45
Spet lažeš, čist pod vsakim člankom lažeš nič novega od levičarja
Odgovori
+2
2 0
peresni
20. 02. 2026 13.40
20. 02. 2026 13.39 Treba je imeti jajca in kaj imeti povedati, da si drzneš priti na soočenja. Strahopetci raje plačujejo polpismene trole.
Odgovori
-2
1 3
peresni
20. 02. 2026 13.37
Pozor ..da ne bo Sloveniji sporsnilo na janševi pleši četrtič. Zna biti usodno😱😱😱😱
Odgovori
-2
2 4
presrani
20. 02. 2026 13.36
Velika večina Slovencev je srecnih ,da nismo gospoda Maljevca.
Odgovori
+1
2 1
Banion
20. 02. 2026 13.34
sds in nsi sta očitni sovražnici starejših
Odgovori
-2
2 4
Darko32
20. 02. 2026 13.42
Banion Nebi rekel. Kolikor berem, da nekateri plačujejo isti prispevek tudi 3x na mesec. Ali pa neto pokojnine se pobira in to ljudem pod pragom revščine. MAr ni vse skupaj to res anarhija.
Odgovori
+2
2 0
Pajo_36
20. 02. 2026 13.34
Moja mat: 2021 pod JJ vlado izračun penzije: 889 evra. 2023 Golobova: 1215. Pa odštejmo: 889-37,17-8,89= 842,94.....------1215-37,17-12,15= 1.165,68 evra. seveda bo volila SDS, komaj čaka ja. Bakica: janša manjšal iz 1.150 po zUJF na 950 evra, sem bil zelo vesel, ko je šla v dom ja, da sem moral doplačevat, res hvala....in komaj čakam, da vas obkrožm ane, res komaj čakam !
Odgovori
-3
2 5
presrani
20. 02. 2026 13.35
Pajo ti obkrožiš edino fante.
Odgovori
+3
3 0
Pajo_36
20. 02. 2026 13.38
Bi mogoče Klobaso, če bi kandidiral, ampak je zarad pjače skenslan hahaha
Odgovori
-2
0 2
iskriv
20. 02. 2026 13.23
SDS in NSi bi financirala dolgotrajno oskrbo iz sredstev EU , ki jih za take dejavnosti ni in z denarjem donatorjev , ki bi denar dali ali pa tudi ne , zato je njihov zakon propadel . Če ne zagotoviš permanentnega dotoka denarja je nemogoče vzdrževati tak sistem in v tej vladi so najprej zagotovili sredstva da lahko sistem zaživi . Problem so seveda kadri , ki jih ni na nobenem obešalniku , ampak se morajo izučiti in usposobiti . SDS in NSi v treh mandatih niso bili sposobni izpeljati tega , kar je uspelo Golobovi vladi v enem mandatu in to jih boli , zato želijo z ustavno presojo zavreti izvajanje dolgotrajne oskrbe , ki je prinesla uporabnikom bistveno nižje stroške bivanja . Tko so zrušili Pahorjeva Zakon o malem delu in Pokojninsko reformo, je svetovni finančni sektor znižal bonitete Republiki Sloveniji. S tem so se podražili krediti in s tem se je posledično povečalo zadolževanje.
Odgovori
-1
5 6
Kumul
20. 02. 2026 13.23
Odločili so se pokopati vse male obrtnike. Jaz bi jim poslal enega vodovodarja, ki dela od doma, da vidijo kako je iz našega zornega kota njihovo početje videti.
Odgovori
+1
2 1
stoinena
20. 02. 2026 13.14
a da ga tudi brezposelni plačuje vam pa ni sporno. strinjam se, da je sporno da ga upokojenci plačujejo. za popoldanski s.p. pa pač dodaten vir dohodka in ustrezen procent. ti popoldanci so itak previligirani pred klasičnimi s.p. ji. če ga lahko brezposelnemu zaračunate....
Odgovori
-1
2 3
Pajo_36
20. 02. 2026 13.19
Da maš popoldanski s.p., pa zaslužiš 5 jurjev, plačaš pa 120 evrov prispevkov ni ok. Ampak tukaj so popustili itak ....
Odgovori
-3
2 5
Kumul
20. 02. 2026 13.35
Pajo ja, prispevke si naštel, kje je davek? Stroški, neplačniki. Vsi bi imeli " brez računčka" potem smo pa obrtniki dragi in ne vem kaj. V nedeljo pa pušča in zebe in kaj še?
Odgovori
+1
1 0
Paranormal cracktivity
20. 02. 2026 13.14
Jufka pejd v penzijo boš lahko svojim vnukom burek in tulumbe pekel
Odgovori
-5
2 7
stoinena
20. 02. 2026 13.16
a erjavec? ta non stop nazaj skače.
Odgovori
+0
1 1
Paranormal cracktivity
20. 02. 2026 13.12
mah dej nej nehajo
Odgovori
-1
2 3
Kaj_je_res
20. 02. 2026 13.07
Res znajo levi samo nabijati davke in dušiti vse po vrsti razen lenuhov.
Odgovori
+5
7 2
borjac
20. 02. 2026 13.06
HVAČLA SDS=NSi , pobrati hočete revežem še tisto revščino , ki jo imajo , prebivalcem v upokojenskih domovih , ki sedaj pod Golobovo Vlado plačujejo za dom po 100 do 350 € manj za dom , in si lahko končno z pokojnino plačujejo dom, kajti do sedaj so morali doplačevati sorodniki ali pa so jim pobirali lastnino , SEDAJ PA JIM SDS=NSi HOČEJO TO POBRATI ......
Odgovori
-6
1 7
kritika1
20. 02. 2026 13.18
Preden pišete neumnosti preberite zakaj gre. Ali je pravičen način plačevanja, da posameznik ki opravlja dejavnost kot samostojni podjetnik plačuje dvojno? In tole kar vi pišete, kako so se znižali stroški za oskrbo, je sploh enkratno nerazumevanje sistema. Nekdo, ki je danes v domu in ima nizko pokojnino dobi dodatek za pomoč in oskrbo s tem pa pokrije manjka. Sedaj pa so mu ukinili dodatek za pomoč in oskrbo in ja nekateri res plačajo manj, nekateri pa so na slabšem. In da boste še bolje razumeli. Nekdo s pokojnino 2.500 € je plačeval polno npr. 1100 €, po novem plača samo "hotelski del" in privarčuje bistveno več, kot tisti, ki ima skromno pokojnino. No pa mi sedja povejte, kdo je tisti, ki potegne kratko? Razmislite.
Odgovori
+3
5 2
Julijann
20. 02. 2026 13.23
17 milijard težek imamo proračun. Kam gre denar? Dom ti pomagam plačati pa jaz in vsi ostali, tudi upokojenci z nizkimi pokojninami. Ne prispeva ti le Svoboda, Levica in SD.
Odgovori
+2
2 0
peresni
20. 02. 2026 13.05
Golob je Logarja in njegovo diletantskost o gospodarstvu odlično raztrgal na soočenju na slo1. Bravo ..tako se dela s populisti sds2, sds1, nsi....resnico v obraz lažem. Zato JJ ne upa na soočenja ..tu je šibek kot slamica na vodi
Odgovori
-8
0 8
kritika1
20. 02. 2026 13.20
Golob je v nakladanju svetovni prvak. Laže kot pes teče in na ta način izpade prepričljiv. Če pa poznate materijo o kateri se razpravlja pa hitro ugotovite, da model pojma nima, da si izmišljuje, zavaja ...! Preberite mnenja fiskalnega sveta in drugih uglednih strokovnjakov, boste videli, da imajo v opoziciji še kako prav. Demantirati lažnivca je misija nemogoče.
Odgovori
+2
3 1
janezdollar
20. 02. 2026 13.00
Ti oprančki še kar ne nehajo…oni so proti vsemu kar je dobro za ljudi, zato tudi že cel mandat cvilijo… 🤮🤮🤮
Odgovori
-7
0 7
presrani
20. 02. 2026 13.36
Simpl ,ko pasulj.
Odgovori
+1
1 0
Groucho Marx
20. 02. 2026 13.45
Najboljše za ljudi je bilo zvišanje pernatih plač za 40 do 70% ter znižanje minimalcev najranljivejšim, da ne zapravljajo za neumnosti. Vsa čast za naivnost. 🙈🙉
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
"Najbolj bom pogrešal igranje z otrokoma"
Otroci bodo le to odnesli s seboj v odraslost
Otroci bodo le to odnesli s seboj v odraslost
Kaj storiti, ko otrok govori nerazumljivo? To svetujejo logopedi
Kaj storiti, ko otrok govori nerazumljivo? To svetujejo logopedi
Sproščanje v kadi: kaj je varno za nosečnico in plod
Sproščanje v kadi: kaj je varno za nosečnico in plod
zadovoljna
Portal
V centru Ljubljane navdušila v sproščenem stajlingu
Dnevni horoskop: Raki bodo močni, device morajo biti potrpežljive
Dnevni horoskop: Raki bodo močni, device morajo biti potrpežljive
Tako je Kate Middleton želela poimenovati princa Georgea
Tako je Kate Middleton želela poimenovati princa Georgea
Pokojne žene nikoli ne bo pozabil
Pokojne žene nikoli ne bo pozabil
vizita
Portal
Zdravniki so ignorirali njene bolečine. Ko je otipala bulico, je bilo že prepozno
Zahrbtna bolezen, za katero je umrl Eric Dane
Zahrbtna bolezen, za katero je umrl Eric Dane
Ali lahko res občutimo mraz 'v kosteh'?
Ali lahko res občutimo mraz 'v kosteh'?
Naravni pristopi k lajšanju simptomov alergij
Naravni pristopi k lajšanju simptomov alergij
cekin
Portal
2 navadi generacije Z, zaradi katerih je varčevanje veliko težje, kot je bilo za njihove starše
Horoskopska znamenja, ki najpogosteje sprejemajo slabe finančne odločitve
Horoskopska znamenja, ki najpogosteje sprejemajo slabe finančne odločitve
AI pospešuje delo, a izčrpava? Val "AI-utrujenosti" v 2026
AI pospešuje delo, a izčrpava? Val "AI-utrujenosti" v 2026
Odpadek, ki lahko reši energetsko krizo: Rabljene baterije električnih vozil kot ključ do stabilne energije?
Odpadek, ki lahko reši energetsko krizo: Rabljene baterije električnih vozil kot ključ do stabilne energije?
moskisvet
Portal
Ameriške drsalke, ki so obnorele svet
Otok, ki skriva zgodovino olimpijskih iger
Otok, ki skriva zgodovino olimpijskih iger
Planeti v nevarnosti: kako staranje zvezd uničuje svetove
Planeti v nevarnosti: kako staranje zvezd uničuje svetove
Gumbi se vračajo v avtomobile: zakaj zasloni niso več dovolj
Gumbi se vračajo v avtomobile: zakaj zasloni niso več dovolj
dominvrt
Portal
Dan bo hudi nesreči je izgubila še najboljšega prijatelja
Viralni opičji mladič, ki je našel uteho v plišasti igrači
Viralni opičji mladič, ki je našel uteho v plišasti igrači
Moderno hišo spremenila v retro dragulj in s tem veliko zaslužila
Moderno hišo spremenila v retro dragulj in s tem veliko zaslužila
10 stvari, ki jih morate takoj odstraniti iz kuhinje
10 stvari, ki jih morate takoj odstraniti iz kuhinje
voyo
Portal
Polje strahu
Kmetija
Kmetija
Sanje Grofov
Sanje Grofov
Ježek Sonic
Ježek Sonic
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1542