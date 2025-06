SDS in NSi ne bosta sodelovali pri sprejemanju sprememb na trgu dela

Kot so danes sporočili iz SDS, vlada in koalicija znova zlorabljata ta institut, s čimer ustvarjata navidezne izredne razmere in onemogočata temeljito zakonodajno razpravo. "Takšno ravnanje pomeni neposredno kršitev poslovniških določil DZ in zmanjšuje demokratične standarde zakonodajnega postopka," so navedli.

Ker takšnemu načinu dela nasprotujejo, bo poslanska skupina SDS obstruirala tako sejo pristojnega odbora kot sejo DZ. O tem je uradni obvestili o obstrukciji posredovala predsednici DZ Urški Klakočar Zupančič in predsedniku odbora DZ za delo, družino, socialne zadeve in invalide Milanu Jakopoviču iz Levice.

Predlog novele med drugim prinaša višja nadomestila za brezposelnost, čemur nasprotuje finančno ministrstvo, rahlja most do upokojitve ter zaostruje področje agencijskega dela. Predvidena je tudi dopolnitev pravnih podlag, da se zavodu za zaposlovanje olajša izvajanje posredovanja študentskega dela.