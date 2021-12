SDS in NSi predlagata ustanovitev nove vojaške akademije

Zavod bi na prvi bolonjski stopnji, na kateri naj bi bil študij interdisciplinaren, soizvajalec skupnega študijskega programa z drugimi visokošolskimi zavodi oziroma univerzami, ki bi akreditirale in razpisale študijske programe z vojaškim izobraževalnim modulom. S tem pa bi se povprečna starost častnikov na prvi dolžnosti z zdajšnjih 28 znižala na 23 let.

Poslanci NSi in SDS so ta teden v zakonodajni postopek vložili predlog dopolnitve zakona o visokem šolstvu, ki bi omogočila ustanovitev in akreditacijo visokošolskega zavoda za potrebe vojaškega izobraževanja. Umeščen bi bil v strukturo Slovenske vojske, deloval pa bi v okviru Centra vojaških šol.

Vsebina predloga zakona je po njihovih navedbah v nasprotju z dokumenti, ki urejajo dolgoročni razvoj vojske in govorijo o tem, da mora biti vojaško izobraževanje organizirano v sodelovanju z javnim izobraževalnim in raziskovalnim sistemom, saj ga zapira pred javnostjo tako, da o njegovi organizaciji in delovanju odloča minister za obrambo, kar pomeni, da bi imel pri tem glavno besedo Matej Tonin .

Predlogu dopolnitve zakona na katedri za obramboslovje nasprotujejo in poudarjajo, da so oblikovali in akreditirali specialistični program študija obramboslovja, ki so ga končale številne vojaške osebe, trenutno pa je po večletnem usklajevanju v zaključni fazi sprejemanja nov program izobraževanja častnikov, po katerem naj bi določene fakultete akreditirale izbrane vojaške predmete, od tega tri na njihovi fakulteti. Predlog sprememb zakona o visokem šolstvu ta proces po njihovem mnenju ignorira in želi ustanoviti notranji vojaški zavod, ki bi bil izločen iz javnega sistema izobraževanja, kar je v nasprotju s siceršnjimi evropskimi trendi.

Delovno skupino pa sestavljajo prof. dr. Anton Grizold , vodja skupine, ki je tudi visokošolski učitelj na katedri za obramboslovje na FDV, brigadir mag. Vilibald Polšak , namestnik poveljnika, Center vojaških šol, dr. Liliana Brožič , Sodobni vojaški izzivi, Generalštab Slovenske vojske, dr. Jure Gašparič , državni sekretar na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, dr. Jana Javornik , generalna direktorica direktorata za visoko šolstvo, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, dr. Franci Demšar , direktor Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS), Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, in VVU XII. r. dr. Darko Ščavničar , Sektor katedre vojaških ved, sekretar na Centru vojaških šol.

Pri Slovenski vojski so potrdili, da gre za njihov predlog, ki je bil usklajen z ugotovitvami in predlogi medresorske delovne skupine.

Na katedri za obramboslovje fakultete za družbene vede so se s presenečenjem odzvali na nedavni predlog poslancev NSi in SDS. Taka sprememba bi po njihovem mnenju temeljito spremenila ustroj vojaškega izobraževanja v Sloveniji. Kot so zapisali, je predlog sprememb zakona očitno obšel ministrstvo za obrambo, ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter slovensko zunanjo strokovno javnost, saj ga v postopek vlagajo poslanci le dveh parlamentarnih strank.

Jelušičeva je opozorila tudi, da bi predlagatelji s to zakonsko spremembo radi ustanovili zasebno vojaško šolo, ki bi se financirala z javnim denarjem.

"Predlog zakona ne vsebuje realistične ocene števila kandidatov, za katere bi bila predlagana oblika izobraževanja ustanovljena. Že večkrat smo opozorili, da število kandidatov za častnike in častnice, ki jih potrebuje Slovenska vojska, ne zadostuje za ustanovitev posebnega izobraževalnega zavoda in je s tega vidika finančno neupravičeno trošenje davkoplačevalskega denarja," so zapisali na katedri za obramboslovje.

Nasprotujejo tudi trditvi, da je ustanovitev vojaškega zavoda nujna zaradi vključevanja v mednarodna vojaška znanstvena združenja, mednarodne izobraževalne in znanstveno-raziskovalne integracije ter za pristopanje k raziskovalnim projektom, saj da se Slovenska vojska in njeni strokovnjaki v vse te procese že zdaj lahko vključujejo, če pri njih obstajata interes in potencial za mednarodno sodelovanje. Predlog zakona sicer prikazuje ureditve vojaškega šolstva v drugih državah, vendar pa po mnenju katedre ne upošteva vseh njihovih značilnosti. Primeri Avstrije, Finske, Nemčije in Nizozemske, kjer so stoletja razvijali tradicijo vojaških akademij, niso primerljivi s Slovenijo, kjer nikoli v zgodovini ni bilo vojaške visokošolske ustanove.

"Kadrovske zahteve sodobnih vojsk predvidevajo popolnitev častniškega kadra z inter- in multidisciplinarnim znanjem. Vključevanje vojaškega modula na različnih fakultetah udejanja prav te zahteve," pa so odgovorili iz SV. Pojasnili so še, da bo Ministrstvo za obrambo v prihodnjih letih na leto štipendiralo do 50 študentov, vpisanih v visokošolske programe z vojaškim modulom.

Na katedri za obramboslovje so tudi prepričani, da je področje izobraževanja častnikov preveč pomembno področje, da bi ga lahko urejala skupina poslancev dveh političnih strank, in to s spremembo treh členov v zakonu o visokem šolstvu. Za kaj takega je po njihovem mnenju potrebna širša družbena razprava, nato pa je treba na podlagi javno predstavljenih argumentov najti soglasje o strokovno najprimernejšem in finančno vzdržnem sistemu vojaškega visokošolskega izobraževanja v Sloveniji.

Odzvali so se v Levici, kjer so zapisali, da ni skrivnost, da "desni stranki SDS in NSi hitita z militarizacijo družbe". "Minister Tonin bi še bolj odrezal vojsko od družbe. Vzporeden plačni sistem, vzporedni dodatki, sedaj še vzporedna šola. A potrebujemo družbo, v kateri bo dobro poskrbljeno za vse, tudi za običajnega vojaka, ne pa ločenih privilegijev za strankarsko paravojsko," je dejal poslanec Levice Miha Kordiš. Dodali so, da ta manever ni samo v nasprotju z veljavno zakonodajo, ampak je tudi skrajno nevaren.