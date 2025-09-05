Očitki glede dolgotrajne oskrbe: SDS in NSi v interpelacijo Maljevca

Predlagatelji interpelacije bodo vsebino interpelacije in očitke na ministrov račun podrobneje predstavili v začetku prihodnjega tedna, so napovedali.

Iz besedila interpelacije, objavljenega na spletni strani NSi, pa je razvidno, da so predlagatelji očitke strnili v tri točke. Prva je kršitev načel učinkovitosti in gospodarnosti pri izvrševanju proračuna zaradi neučinkovitega izvajanja dolgotrajne oskrbe in stanovanjske politike. Prav tako mu očitajo sum storitve kaznivega dejanja nevestnega dela v službi zaradi zavajanja upravičencev in celotne javnosti s po njihovi oceni "napačnimi izjavami v zvezi s sistemom dolgotrajne oskrbe". Kot tretjo pa mu očitajo opustitev dolžnega ravnanja na področju dolgotrajne oskrbe in stanovanjske politike, "zaradi česar je prišlo do nezaupanja v državne institucije in funkcijo ministra".

Na področju dolgotrajne oskrbe so spomnili, da je državni zbor v času prejšnje vlade že sprejel zakon o dolgotrajni oskrbi, ki bi se v polnosti začela izvajati s 1. julijem 2024. Toda aktualna koalicija je julija 2023 sprejela nov zakon, ki se "v večini osnovnih konceptov in definicij ni bistveno razlikoval od že sprejetega, je pa uvedel nov obvezni prispevek za dolgotrajno oskrbo in uvedbo sistema dolgotrajne oskrbe zamaknil". Obenem pa se je kmalu pokazalo, da bi zakon utegnil povzročiti težko popravljive posledice, zato so znova po nujnem postopku v DZ poslali novelo zakona, ki je vsebovala kar 71 členov.

S 1. julijem 2025 je začela veljati pravica do dolgotrajne oskrbe na domu, e-oskrbe in storitev za krepitev in ohranjanje samostojnosti, vendar le na papirju, saj informacijski sistem za izdajo odločb še vedno ni vzpostavljen, še navajajo predlagatelji.

Maljevcu očitajo tudi nespretno in netočno komuniciranje glede dolgotrajne oskrbe oziroma "zelo veliko nepoznavanje enega najpomembnejših področij ministrstva". S tem pa minister spodkopava zaupanje državljanov v državne institucije in v storitve, ki jih te zagotavljajo, so prepričani.

Očitajo mu tudi, da se je kljub velikemu kadrovskemu primanjkljaju v domovih za starejše v okviru plačne reforme slabo izpogajal za najslabše plačane.