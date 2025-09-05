Svetli način
Slovenija

Očitki glede dolgotrajne oskrbe: SDS in NSi v interpelacijo Maljevca

Ljubljana, 05. 09. 2025 15.01 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 4 min
Avtor
STA , D.L. , M.S.
Komentarji
149

Poslanci NSi in SDS so vložili interpelacijo zoper ministra za solidarno prihodnost Simona Maljevca. Glavni očitki se nanašajo na nepregledno porabo sredstev za dolgotrajno oskrbo, zavajanje javnosti ter načeto zaupanje v ministrsko funkcijo.

Simon Maljevac
Simon Maljevac FOTO: Bobo

Predlagatelji interpelacije bodo vsebino interpelacije in očitke na ministrov račun podrobneje predstavili v začetku prihodnjega tedna, so napovedali.

Iz besedila interpelacije, objavljenega na spletni strani NSi, pa je razvidno, da so predlagatelji očitke strnili v tri točke. Prva je kršitev načel učinkovitosti in gospodarnosti pri izvrševanju proračuna zaradi neučinkovitega izvajanja dolgotrajne oskrbe in stanovanjske politike. Prav tako mu očitajo sum storitve kaznivega dejanja nevestnega dela v službi zaradi zavajanja upravičencev in celotne javnosti s po njihovi oceni "napačnimi izjavami v zvezi s sistemom dolgotrajne oskrbe". Kot tretjo pa mu očitajo opustitev dolžnega ravnanja na področju dolgotrajne oskrbe in stanovanjske politike, "zaradi česar je prišlo do nezaupanja v državne institucije in funkcijo ministra".

Na področju dolgotrajne oskrbe so spomnili, da je državni zbor v času prejšnje vlade že sprejel zakon o dolgotrajni oskrbi, ki bi se v polnosti začela izvajati s 1. julijem 2024. Toda aktualna koalicija je julija 2023 sprejela nov zakon, ki se "v večini osnovnih konceptov in definicij ni bistveno razlikoval od že sprejetega, je pa uvedel nov obvezni prispevek za dolgotrajno oskrbo in uvedbo sistema dolgotrajne oskrbe zamaknil". Obenem pa se je kmalu pokazalo, da bi zakon utegnil povzročiti težko popravljive posledice, zato so znova po nujnem postopku v DZ poslali novelo zakona, ki je vsebovala kar 71 členov.

S 1. julijem 2025 je začela veljati pravica do dolgotrajne oskrbe na domu, e-oskrbe in storitev za krepitev in ohranjanje samostojnosti, vendar le na papirju, saj informacijski sistem za izdajo odločb še vedno ni vzpostavljen, še navajajo predlagatelji.

Maljevcu očitajo tudi nespretno in netočno komuniciranje glede dolgotrajne oskrbe oziroma "zelo veliko nepoznavanje enega najpomembnejših področij ministrstva". S tem pa minister spodkopava zaupanje državljanov v državne institucije in v storitve, ki jih te zagotavljajo, so prepričani.

Očitajo mu tudi, da se je kljub velikemu kadrovskemu primanjkljaju v domovih za starejše v okviru plačne reforme slabo izpogajal za najslabše plačane.

'Ničesar, kar je napovedal, ni izpolnil

"Pravzaprav ničesar, kar je napovedal, ni izpolnil. Centri za socialno delo nimajo informacijskega sistema, ljudje nimajo odločb, nimajo niti storitev, že pri dolgotrajni oskrbi na domu se vse zatika in se ne more uvesti in se še ne izvaja v polnosti," je razloge za interpelacijo v izjavi, ki so jo iz NSi posredovali medijem, strnil vodja poslancev NSi Janez Cigler Kralj.

Tudi na področju stanovanjske politike Maljevcu očitajo kršitev načel učinkovitosti in gospodarnosti pri izvrševanju proračuna ter opustitev dolžnega ravnanja. Med drugim so spomnili na njegovo napoved iz januarja 2023, da bi lahko v letu 2023 zagnali gradnjo vsaj tisoč stanovanj, "cilj pa je, da do konca mandata oblikujemo sistem, ki bo zmožen zagotoviti vsaj dva tisoč stanovanj letno in pa v prihodnjem letu tisoč stanovanj". A po opozorilu opozicije se ta napoved ni uresničila. Na ministrstvu namreč navajajo, da je bilo v letih 2022, 2023 in 2024 dokončanih 1770 javnih najemnih stanovanj, v istem obdobju pa se je začelo graditi 1089 javnih najemnih stanovanj.

Maljevac na odprtju neprofitnih stanovanj v Novem mestu.
Maljevac na odprtju neprofitnih stanovanj v Novem mestu. FOTO: Aljoša Kravanja

Pri tem opozicijski poslanci menijo, da so se projekti za že dokončanih 1770 stanovanj začeli v predhodnih mandatih, prav tako so bili že zastavljeni projekti za 1089 javnih najemnih stanovanj, ki so se začela graditi v letih 2022, 2023 in 2024. "V času sedanje vlade in ministra Maljevca sta bila izvedena dva razpisa za sofinanciranje javnih najemnih stanovanjskih in bivalnih enot v letih 2024 in 2025, ki bosta omogočila pridobitev nekaj deset novih javnih najemnih stanovanj do zaključka aktualnega mandata," je zapisano v interpelaciji. "Obljuba ministra Maljevca, da bo lahko do konca mandata govoril o začetku gradnje pet tisoč stanovanj, je tako močno pretirana," so še dodali.

Maljevcu še očitajo, da še ni pripravil novega nacionalnega stanovanjskega programa, kar je prav tako napovedal ob začetku mandata. Maljevac sicer vodi ministrstvo za solidarno prihodnost, ki je bilo prvič ustanovljeno v tem mandatu, od januarja 2023. Ministrstvo je pristojno za področja stanovanjske politike, dolgotrajne oskrbe in deinstitucionalizacije.

Interpelacija ministra Maljevca je 14. interpelacija v tem mandatu. Večino interpelacij je v parlamentarni postopek vložila SDS, a z njimi doslej ni uspela. Nazadnje sta se pred poslanci julija letos zagovarjala notranji minister Boštjan Poklukar in ministrica za kulturo Asta Vrečko, oba sta interpelacijo prestala.

Simon Maljevec interpelacija dolgotrajna oskrba NSi SDS
KOMENTARJI (149)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
mišelin
05. 09. 2025 16.38
hahaha bogi tale b i interpelacija pa se jutri se mu fant poroci hahahahaahahhahahahaah
ODGOVORI
0 0
Nebodijetreba
05. 09. 2025 16.37
Skrajni čas je že bil!
ODGOVORI
0 0
SDS_je_poden
05. 09. 2025 16.36
Berem, da so cerkvenjake spet dobili s prsti v marmeladi....neke obvodne posle so se šli, da so financirali svojo stranko. In to stranka, ki se dere, naj se politika umakne iz gospodarstva, sami pa vlečejo mastne denarje od tam. NSi mora ven iz parlamenta. Nujno.
ODGOVORI
0 0
kekec9999
05. 09. 2025 16.36
Ni vreden interpelacije....
ODGOVORI
0 0
Po možganski kapi
05. 09. 2025 16.35
Srečni smo in zadovoljni,da Maljevca
ODGOVORI
0 0
G. Papež
05. 09. 2025 16.33
+2
Verjamem, da je strokovnjak za lizanje zadnjika, ampak tu vendar gre za dolgotrajno oskrbo.
ODGOVORI
2 0
Po možganski kapi
05. 09. 2025 16.33
-1
Velika večina Slovencev je srečnih, da imamo Robija in Tino
ODGOVORI
0 1
Po možganski kapi
05. 09. 2025 16.33
-1
Pa tudi gospoda Maljevca.
ODGOVORI
0 1
kekec9999
05. 09. 2025 16.35
in Urško.
ODGOVORI
0 0
frenk707
05. 09. 2025 16.31
-4
Samo da pri nas ne vlada več janšizem, to je sds in njena podpornica nsi, …. vse drugo bomo z veseljem sprejeli in preživeli…. V S(s)vobodi se imamo prav lepo.
ODGOVORI
2 6
Po možganski kapi
05. 09. 2025 16.33
Tajk je tak je
ODGOVORI
0 0
kekec9999
05. 09. 2025 16.36
jutri pa na zdravje...
ODGOVORI
0 0
Bolfenk2
05. 09. 2025 16.31
+4
Najhujša kazen za Maljevca, ko ga enkrat obsodijo bi bila, če bi ga zaprli v ženski zapor.
ODGOVORI
4 0
Port__CN
05. 09. 2025 16.31
-1
Nič ni delal ,Maljevac je ležal nič ni delal ha ha ha, tako ga hvali Ciglar za razliko vsaj kradel ni ---ima pa kaj pokazat - sam slepi in slaboumni ne vidijo ---ali pa se jim zdi narobe zato interpelacija
ODGOVORI
1 2
Peklenšček
05. 09. 2025 16.31
+2
Treba bi ga bilo javno KARAT !
ODGOVORI
3 1
frenk707
05. 09. 2025 16.30
+1
Znana manira fašistov, janševcev in farških je, da drugim očitajo, kar v največji meri počnejo sami.
ODGOVORI
3 2
Skunk Works
05. 09. 2025 16.27
+7
Seveda na prostem trgu ne moreš takole krast, da boš pobiral denar za nekaj, kar sploh ne obstaja...Zato pa levi tako sovražijo prosti trg, ter podjetnike in kmete....Levi tam zmrznejo v sekundi, preživijo lahko edino v monopolnih državnih okoljih, od koder lahko udobno ropajo delovne ljudi za svoje parazitsko preživetje....
ODGOVORI
7 0
Skunk Works
05. 09. 2025 16.27
+4
Ne vem no tega se pač drugače in lepše ne da povedat....
ODGOVORI
4 0
G. Papež
05. 09. 2025 16.24
+6
Če ubesediš pravila za lizanje anusa še ne pomeni da je potem to to, ker se liže kot komu pač ugaja. Enako velja za dolgotrajno oskrbo. G. Maljevac tako poglejte na stvar in bo mogoče lažje.
ODGOVORI
6 0
Po možganski kapi
05. 09. 2025 16.23
-2
Koko je lep in čudovit naš Simon.Vsi ,ki smo volili Robija sporočamo mi našega Simona ne damo.
ODGOVORI
0 2
zdravilozavse
05. 09. 2025 16.32
+1
Saj ga ne rabite dat,domov si ga vzemite!
ODGOVORI
1 0
Skunk Works
05. 09. 2025 16.22
+3
Seveda, vsega je spet kriva SDS...Stranka ki je bila zadnjih 80 let samo 7 let tako napol na oblasti (vsi državni podsistemi in mediji tudi teh 7 let trdno v rokah levih), vsa ostala desetletja pa levi.......Samo resno mentalno prizadet narod lahko to večinsko verjame.....
ODGOVORI
6 3
Lark
05. 09. 2025 16.20
+1
Halo, med 15.7.-17.8. so bili dopusti. Zdaj smo 5. septembra in pričakujete, da se bodo zadeve uredile? Počasi, komaj 3 tedne so nazaj, se še ni privadilo na delo...
ODGOVORI
1 0
brezveze13
05. 09. 2025 16.20
+5
ministerstvo za zbiranje denarja za vladajoče sami državljani nimamo nič od tega ,pravzaprav še ni niti razdelan program ali odprt neki organ ki bo odgovoren za ta sredstva, zaenkrat samo kraja denar pa kot po navadi ponikne
ODGOVORI
5 0
Bozjidar
05. 09. 2025 16.19
-4
Sds inNsi zapravljajo davkoplačevalski denar ,fuj
ODGOVORI
4 8
peresni
05. 09. 2025 16.18
-5
SDS in. Si imajo že 30 letno Popovski vesčasno oskrbo iz naših žepov. Pa še noben ne sedi.
ODGOVORI
3 8
peresni
05. 09. 2025 16.19
-4
SDS in NSi imajo že 30 letno lopovsko oskrbo iz naših žepov.
ODGOVORI
4 8
