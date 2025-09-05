Očitki glede dolgotrajne oskrbe: SDS in NSi v interpelacijo Maljevca

Predlagatelji interpelacije bodo vsebino interpelacije in očitke na ministrov račun podrobneje predstavili v začetku prihodnjega tedna, so napovedali.
Iz besedila interpelacije, objavljenega na spletni strani NSi, pa je razvidno, da so predlagatelji očitke strnili v tri točke. Prva je kršitev načel učinkovitosti in gospodarnosti pri izvrševanju proračuna zaradi neučinkovitega izvajanja dolgotrajne oskrbe in stanovanjske politike. Prav tako mu očitajo sum storitve kaznivega dejanja nevestnega dela v službi zaradi zavajanja upravičencev in celotne javnosti s po njihovi oceni "napačnimi izjavami v zvezi s sistemom dolgotrajne oskrbe". Kot tretjo pa mu očitajo opustitev dolžnega ravnanja na področju dolgotrajne oskrbe in stanovanjske politike, "zaradi česar je prišlo do nezaupanja v državne institucije in funkcijo ministra".
Na področju dolgotrajne oskrbe so spomnili, da je državni zbor v času prejšnje vlade že sprejel zakon o dolgotrajni oskrbi, ki bi se v polnosti začela izvajati s 1. julijem 2024. Toda aktualna koalicija je julija 2023 sprejela nov zakon, ki se "v večini osnovnih konceptov in definicij ni bistveno razlikoval od že sprejetega, je pa uvedel nov obvezni prispevek za dolgotrajno oskrbo in uvedbo sistema dolgotrajne oskrbe zamaknil". Obenem pa se je kmalu pokazalo, da bi zakon utegnil povzročiti težko popravljive posledice, zato so znova po nujnem postopku v DZ poslali novelo zakona, ki je vsebovala kar 71 členov.
S 1. julijem 2025 je začela veljati pravica do dolgotrajne oskrbe na domu, e-oskrbe in storitev za krepitev in ohranjanje samostojnosti, vendar le na papirju, saj informacijski sistem za izdajo odločb še vedno ni vzpostavljen, še navajajo predlagatelji.
Maljevcu očitajo tudi nespretno in netočno komuniciranje glede dolgotrajne oskrbe oziroma "zelo veliko nepoznavanje enega najpomembnejših področij ministrstva". S tem pa minister spodkopava zaupanje državljanov v državne institucije in v storitve, ki jih te zagotavljajo, so prepričani.
Očitajo mu tudi, da se je kljub velikemu kadrovskemu primanjkljaju v domovih za starejše v okviru plačne reforme slabo izpogajal za najslabše plačane.
'Ničesar, kar je napovedal, ni izpolnil
"Pravzaprav ničesar, kar je napovedal, ni izpolnil. Centri za socialno delo nimajo informacijskega sistema, ljudje nimajo odločb, nimajo niti storitev, že pri dolgotrajni oskrbi na domu se vse zatika in se ne more uvesti in se še ne izvaja v polnosti," je razloge za interpelacijo v izjavi, ki so jo iz NSi posredovali medijem, strnil vodja poslancev NSi Janez Cigler Kralj.
Tudi na področju stanovanjske politike Maljevcu očitajo kršitev načel učinkovitosti in gospodarnosti pri izvrševanju proračuna ter opustitev dolžnega ravnanja. Med drugim so spomnili na njegovo napoved iz januarja 2023, da bi lahko v letu 2023 zagnali gradnjo vsaj tisoč stanovanj, "cilj pa je, da do konca mandata oblikujemo sistem, ki bo zmožen zagotoviti vsaj dva tisoč stanovanj letno in pa v prihodnjem letu tisoč stanovanj". A po opozorilu opozicije se ta napoved ni uresničila. Na ministrstvu namreč navajajo, da je bilo v letih 2022, 2023 in 2024 dokončanih 1770 javnih najemnih stanovanj, v istem obdobju pa se je začelo graditi 1089 javnih najemnih stanovanj.
Pri tem opozicijski poslanci menijo, da so se projekti za že dokončanih 1770 stanovanj začeli v predhodnih mandatih, prav tako so bili že zastavljeni projekti za 1089 javnih najemnih stanovanj, ki so se začela graditi v letih 2022, 2023 in 2024. "V času sedanje vlade in ministra Maljevca sta bila izvedena dva razpisa za sofinanciranje javnih najemnih stanovanjskih in bivalnih enot v letih 2024 in 2025, ki bosta omogočila pridobitev nekaj deset novih javnih najemnih stanovanj do zaključka aktualnega mandata," je zapisano v interpelaciji. "Obljuba ministra Maljevca, da bo lahko do konca mandata govoril o začetku gradnje pet tisoč stanovanj, je tako močno pretirana," so še dodali.
Maljevcu še očitajo, da še ni pripravil novega nacionalnega stanovanjskega programa, kar je prav tako napovedal ob začetku mandata. Maljevac sicer vodi ministrstvo za solidarno prihodnost, ki je bilo prvič ustanovljeno v tem mandatu, od januarja 2023. Ministrstvo je pristojno za področja stanovanjske politike, dolgotrajne oskrbe in deinstitucionalizacije.
Interpelacija ministra Maljevca je 14. interpelacija v tem mandatu. Večino interpelacij je v parlamentarni postopek vložila SDS, a z njimi doslej ni uspela. Nazadnje sta se pred poslanci julija letos zagovarjala notranji minister Boštjan Poklukar in ministrica za kulturo Asta Vrečko, oba sta interpelacijo prestala.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.