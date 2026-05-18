Slovenija

SDS in NSi za ukinitev odtegovanja sindikalne članarine od plače

Ljubljana, 18. 05. 2026 12.19 pred 33 minutami 1 min branja 33

Avtor:
STA
Poslanci med sejo v DZ

V SDS in NSi so v parlamentarni postopek vložili predlog novele zakona o delovnih razmerjih, s katero bi delodajalcem ukinili obveznost tehničnega obračunavanja in odtegovanja sindikalnih članarin neposredno od plač zaposlenih. Predlagajo obravnavo po skrajšanem postopku.

SDS
FOTO: Bobo

Glavni cilj predlagane novele je po besedah predlagateljev poenostaviti obračun plač pri delodajalcih, zmanjšati njihovo administrativno breme ter zagotoviti jasno ločnico med vodstvom podjetij in financiranjem sindikalnih organizacij.

"Financiranje sindikalne dejavnosti ne sodi med naloge delodajalca. Plačevanje članarine mora biti urejeno neposredno med članom sindikata in sindikatom, brez posredovanja delodajalca," so zapisali.

Plačevanje sindikalne članarine je na drugačen način po njihovih besedah urejeno tudi v več drugih evropskih državah. V Nemčiji, Avstriji in Franciji se praviloma plačuje neposredno sindikatu, na Hrvaškem pa je odtegovanje od plače mogoče le ob posebnem dogovoru med sindikatom in delodajalcem ter ob soglasju delavca.

Kot so med drugim poudarili predlagatelji, novela ne bi posegla v ustavno pravico do sindikalnega organiziranja in v pravico delavcev do svobodnega včlanjevanja v sindikate, saj ureja izključno način plačevanja članarine.

Ker gre za manj zahtevne spremembe zakona, predlagajo obravnavo po skrajšanem postopku.

Če bo novela potrjena, bo začela veljati 15. dan po objavi v uradnem listu. V tem času bodo torej morali sindikati vzpostaviti drugačen sistem pobiranja članarin.

Do predloga prihaja v času, ko sindikati ostro nasprotujejo nedavno sprejetemu interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Pripravili so ga poslanci NSi, SLS in Fokusa ter Demokratov in Resnice, podprli pa so ga tudi v SDS.

sindikati SDS NSi delovna razmerja sindikalna članarina

KOMENTARJI33

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Bbcc123
18. 05. 2026 13.24
Ukinimo obvezno financiranje cerkve. Sigurno cerkev da manj nazaj kot sindikati. Ups to je samo discipliniranje sindikatov.
jedupančpil
18. 05. 2026 13.24
še skinite DO, ker je to navadna kraja denarja !
Un71
18. 05. 2026 13.23
A to tisti sindikati, ki nočejo, da se delavcem zviša plača in ne znajo pojasniti zakaj? Pravilno... To pri nas niso sindikati ampak parapolitične stranke....
frenk7O7
18. 05. 2026 13.23
Velika večina Slovencev si želi ,da se Branimirju Štruklju plača poveča ,ker dela dobro za ljudi.
V.Sam
18. 05. 2026 13.23
Ko bo narod rabil sindikate boste pa jokali in tarnali da kje so.
Pisvoja
18. 05. 2026 13.22
Se že boji sindikatov, to je začetek
pa saj bo vredu
18. 05. 2026 13.21
Kapitalu (onim z več kot 7500€ neto plače) se že vračajo usluge.
Mclaren
18. 05. 2026 13.21
So že začeli s kravali, hahahaha. To bo komedija od vladanja.
Bartoreli77
18. 05. 2026 13.19
Edino pravilno.
Mclaren
18. 05. 2026 13.20
Ker? Aja, ni argumentov, kot vedno.
Beuelin
18. 05. 2026 13.18
Zakaj se delajo fine? A ne bi raje kar ukinili sindikatov?
ImamLastnoMnenje
18. 05. 2026 13.15
Tudi na ta zakon bo možen referendum, kot je bilo za penzije kulturnikov.....ne bo problem zbrati podpisov
POS123
18. 05. 2026 13.13
Edin pravilno naj ukinejo. Saj niso nič naredil. Tajrat, ko bi se lahko borili in zbirali podpise da bi delali do 60 leta moram zdaj do 62 ega leta. Kje so bili takrat?
SDS_je_poden
18. 05. 2026 13.06
Poznamo mi tako discipliniranje Jufke in falange. Ma kmalu se jim bo začela dogajati ulica. Samo ne potem cvilit...
Kmecka logika
18. 05. 2026 13.05
Bravoooo!!! Super predlog
Bbcc123
18. 05. 2026 13.20
Zdrave kmecke logike nimaš.
JApajaDAja
18. 05. 2026 13.03
pravilno...to je prostovoljno članstvo in naj ga vsaj sam plačuje...v veselje bank preko trajnikov !
pa saj bo vredu
18. 05. 2026 13.20
Če nisi na socialki, kar verjetno si, ker drugače bi vedel da je članstvo v sindikatu prostovoljno.
Fran Miličnik
18. 05. 2026 13.01
Koliko plače imajo Štrukelj in ostali? Že 10.000 eur?
Bbcc123
18. 05. 2026 13.20
3000eur.
Beuelin
18. 05. 2026 13.20
Dvomim, da bodo dosegli kapico za bogate. Glede na to, da se danes gleda samo še nase in nase in nase, ne bi predlagali referenduma, če bi jim osebno škodil. Potem pa se čudimo, da otroci niso več solidarni in prijazni. Vzgled imajo krasen v politiki.
LevoDesniPles
18. 05. 2026 13.00
lol od struklna do bureka
wsharky
18. 05. 2026 13.00
evo, še niti vladat niso začeli pa že ti desničarji radirajo vse po vrsti? kdaj se pričakuje ponovna neodvisna novinarska desničarska RTV_SLO?
bibaleze
