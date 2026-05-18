SDS in NSi za ukinitev odtegovanja sindikalne članarine od plače

Glavni cilj predlagane novele je po besedah predlagateljev poenostaviti obračun plač pri delodajalcih, zmanjšati njihovo administrativno breme ter zagotoviti jasno ločnico med vodstvom podjetij in financiranjem sindikalnih organizacij.

"Financiranje sindikalne dejavnosti ne sodi med naloge delodajalca. Plačevanje članarine mora biti urejeno neposredno med članom sindikata in sindikatom, brez posredovanja delodajalca," so zapisali.

Plačevanje sindikalne članarine je na drugačen način po njihovih besedah urejeno tudi v več drugih evropskih državah. V Nemčiji, Avstriji in Franciji se praviloma plačuje neposredno sindikatu, na Hrvaškem pa je odtegovanje od plače mogoče le ob posebnem dogovoru med sindikatom in delodajalcem ter ob soglasju delavca.

Kot so med drugim poudarili predlagatelji, novela ne bi posegla v ustavno pravico do sindikalnega organiziranja in v pravico delavcev do svobodnega včlanjevanja v sindikate, saj ureja izključno način plačevanja članarine.

Ker gre za manj zahtevne spremembe zakona, predlagajo obravnavo po skrajšanem postopku.

Če bo novela potrjena, bo začela veljati 15. dan po objavi v uradnem listu. V tem času bodo torej morali sindikati vzpostaviti drugačen sistem pobiranja članarin.

Do predloga prihaja v času, ko sindikati ostro nasprotujejo nedavno sprejetemu interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Pripravili so ga poslanci NSi, SLS in Fokusa ter Demokratov in Resnice, podprli pa so ga tudi v SDS.